Районный суд Кемерова арестовал двух фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

По крайней мере, два месяца проведут под стражей арендатор центра Надежда Судденок и охранник Сергей Антюшин. Они оба обвиняются по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Ни Судденок, ни Антюшин своей вины не признают.

Напомним, — в результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека.

Сегодня прошли первые похороны. В России объявлен траур. В российских городах люди несут цветы, игрушки и свечи к созданным мемориалам.

В Самаре еще в понедельник люди начали приносить цветы, игрушки и свечи к памятнику в центре города. Сегодня здесь чувствуется официальный характер траура, — рассказал корреспондент Эха Москвы в Самаре.

Цветы, свечи и игрушки лежат также у памятника Дяде Степе.

Произошедшая в Кемерове трагедия – удар в спину президенту России Владимиру Путину, — считает член Совета Федерации Елена Мизулина.

По официальным данным, в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

В Кремле сегодня сказали, что Владимир Путин держит на контроле расследование причин трагедии. Он также получает всю информацию о помощи, которая оказывается семьям погибших и пострадавших.