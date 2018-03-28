Районный суд Кемерова арестовал двух фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»
По крайней мере, два месяца проведут под стражей арендатор центра Надежда Судденок и охранник Сергей Антюшин. Они оба обвиняются по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Ни Судденок, ни Антюшин своей вины не признают.
Напомним, — в результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека.
Сегодня прошли первые похороны. В России объявлен траур. В российских городах люди несут цветы, игрушки и свечи к созданным мемориалам.
В Самаре еще в понедельник люди начали приносить цветы, игрушки и свечи к памятнику в центре города. Сегодня здесь чувствуется официальный характер траура, — рассказал корреспондент Эха Москвы в Самаре.
Цветы, свечи и игрушки лежат также у памятника Дяде Степе.
Произошедшая в Кемерове трагедия – удар в спину президенту России Владимиру Путину, — считает член Совета Федерации Елена Мизулина.
По официальным данным, в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.
В Кремле сегодня сказали, что Владимир Путин держит на контроле расследование причин трагедии. Он также получает всю информацию о помощи, которая оказывается семьям погибших и пострадавших.
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
noxepy666 28 марта 2018 | 16:04
Распространявший ложные сообщения о сотнях погибших в Кемерове назвал это «сатисфакцией»
Украинский пранкер Евгений Вольнов, против которого СКР возбудил уголовное дело, заявил, что знает кемеровчан, угрожавших украинцам.
Накануне в соцсетях появились записи телефонных разговоров, в которых шла речь о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре в «Зимней Вишне». Позднее стало известно, что автором фальшивок был Вольнов. Настоящее имя пранкера - Никита Кувиков.
«Зачем мне скрываться от Следственного комитета, если законодательство Российской Федерации ко мне никакого отношения не имеет? Естественно, я не в России, у меня есть мозги.
Насчёт мести. Ваша страна уничтожает украинских граждан. Вы ждёте от украинского гражданина, что он будет вам улыбаться? Я могу вам скинуть видео с кемеровчанином, который рассказывает, почему он приехал "убивать хохлов". Для меня это скорее сатисфакция. Может для вас это виртуально, но я потерял близких мне людей от российского оружия. И виноват в этом каждый гражданин России в равной мере».
kottigr1 28 марта 2018 | 16:08
noxepy666:
Пожары? Воровство? Разруха?
Не нужно для России этих лишних слов.
Давайте за дидов "Боярышник" накатим
И глянем, что там у хохлов!
gordy 28 марта 2018 | 16:23
"Произошедшая в Кемерове трагедия – удар в спину президенту России Владимиру Путину, — считает член Совета Федерации Елена Мизулина."
Что же она не прикрыла спину Президента?
captain_ 28 марта 2018 | 16:15
Русский, когда ты умираешь, задыхаясь от дыма - провоцируешь
Жалуешься, что у тебя погибла семья - тоже провоцируешь
Идешь на акцию памяти жертв - ты гребанный провокатор
Вся ваша жизнь для властей - это провокация!
kottigr1 28 марта 2018 | 16:06
Надежда Судденок и охранник Сергей Антюшин давали разрешения на эксплуатацию ТЦ, не соответствующего противопожарным нормам ?
chapter_2 28 марта 2018 | 16:18
kottigr1: За пожарную безопасность зданий после их сдачи в эксплуатацию отвечают соответствующие начальники МЧС. За пожарную безопасность могут отвечать и собственники (арендаторы), если они не согласовали перепланировки и изменения в эксплуатации зданий актами МЧС. За пожарную безопасность будет отвечать и любой человек, нарушивщий в здании локальные правила пожарной безопасности.
На стадии строительства здания за пожарную безопасность стройки отвечают стройподрядчик и МЧС. Собственник здания обязан отвечать за пожарную безопасность, если у него нет акта приёма здания в эксплуатацию или если он сделал перепланировку здания или внёс изменения в эксплуатацию без согласования с МЧС.
Виноват ли собственник ТЦ "Зимняя вишня", проживающий в Австралии, в пожаре? Ответить на поставленный вопрос нетрудно, поскольку все разрешающие документы на ТЦ должны храниться в Кемерово, а не в Австралии.
kottigr1 28 марта 2018 | 16:24
chapter_2: Зачем же так далеко.. !? Аж в Австралию ?
"По данным базы СПАРК инспекция по пожарному надзору не выявила нарушений в ТЦ «Зимняя Вишня» в 2016 году.
Пользователи социальных сетей обнаружили документы плановой выездной проверки пожарной безопасности ТЦ «Зимняя Вишня» по адресу Кемеровская область, город Кемерово, пр. Ленина 35, которая проводилась государственным инспектором Москалевой Дарьей Дмитриевной в 2016 году. Акт был составлен 6 июля 2016 года, и в ходе инспекции нарушений выявлено не было."
МЧС выдало путевку на смерть...
chapter_2 28 марта 2018 | 16:51
kottigr1: А.Тулеев спасает свою шкуру и МЧС от ответственности... Надежде Судденок и охраннику Сергею Антюшину нужны честные адвокаты. Похоже, что властная клика уже назначила их козлами отпущения.
rern 28 марта 2018 | 16:10
Кто там зал закрыл? Что сложно выяснить?
noxepy666 28 марта 2018 | 16:10
Украинский пранкер Евгений Вольнов заявил, что намерен и дальше распространять дезинформацию, чтобы подтолкнуть людей к конфронтации с местными властями. БАРАНЫ должны не рефлексировать, а распространять.
rampa 28 марта 2018 | 16:31
noxepy666: а вам без дезинформации не хватает фактов того, что произошло?
noxepy666 28 марта 2018 | 16:44
rampa: Мне хватает.
vasya_von_smetankin 28 марта 2018 | 16:10
Быстренько они козлов отпущения нашли...
noxepy666 28 марта 2018 | 16:15
Слова украинского мерзавца, пранкера Евгения Вольнова - «Я бы спросил у людей, потерявших близких в этом торговом центре, собираются ли они что-то предпринимать, кроме наматывания соплей на кулак. Я им помогу. Простимулирую, так сказать».
abraz 28 марта 2018 | 16:16
Я бы рядом посадил главу МЧС. В первую очередь они должны были бы выбить все двери, решетки и прочие препятствия и организовать эвакуацию. И только потом тушить пожар. А лучше одновременно. Людей у них много. Но работать не хотят. Тогда рядышком посадить. По статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
alpanf 28 марта 2018 | 16:18
//Произошедшая в Кемерове трагедия – удар в спину президенту России Владимиру Путину, — считает член Совета Федерации Елена Мизулина.
Это она на Тулеева намекает?
sasass 28 марта 2018 | 16:18
Вместо охранника Тулеев должен жариться - так бывает в нормальной стране....
ugas 28 марта 2018 | 16:19
Мизулина! Вашему президенту надо ударять не в спину, а по голове! И как следует, с душой.
wasielna 28 марта 2018 | 16:19
Охранник - явный СТРЕЛОЧНИК! Стыдно, господа тулеевы!!!!!!
polba 28 марта 2018 | 16:28
wasielna: Охранник, это тот человек, вина которого является явной и легко доказуемой. Этот охранник много расскажет о своём начальстве.... на основании этих показаний возьмут начальство... те сдадут крышующих чиновников... на всё это нужно немало времени.
alpanf 28 марта 2018 | 16:20
Почему вырезан кусок из видео с началом пожара?
dr_nemos 28 марта 2018 | 16:21
Они писаются кипятком от своего подвига....Вот только нет сведений об аресте хозяина ЧОПа, нет сведений о задержании чиновников, давших разрешение на экспл. объекта,, нет задержаний в ропотребнадзоре.....ИТОГО: опять стрелочники.
vlabumur 28 марта 2018 | 16:21
В АП начинают говорить, что к Кемерово надо применить «дагестанский опыт».
Ждут отмашки Верховного после инаугурации.
Телеграмм канал Венедиктова..
grashupfer 28 марта 2018 | 16:32
vlabumur: Ой каков Веник интриган-то). Вот и сядет, красивый такой в лужу, ибо такого никогда не случится, поскоку, Цивилев вот например, вицемэрушка - связан с путинской ОПГ.
“Цивилеву принадлежит 70% компании “Колмар“, добывающей коксующийся уголь в Якутии. Недавно он выкупил 30-процентную долю Андрея Бокарева в компании. Оставшиеся 30% “Колмара” принадлежат “Волга Груп” Геннадия Тимченко." (с)
sbk 28 марта 2018 | 16:24
А начальничек из МЧС, который нес какой-то бред про малый бизнес , разумеется, на свободе?
polba 28 марта 2018 | 16:24
А тем временем в СПб горит автоцентр Рольф на ул Савушкина.
tina56 28 марта 2018 | 16:25
А того фсбешника, который закрыл запасный выход, почему не арестовали?
jetsam 28 марта 2018 | 16:30
во всем виновато - кащенко (Московская психиатрическая больница № 1 она же Канатчикова дача, ).
это их недоработка. это их пациенты занимают руководящие посты.
и не несут никакой ответственности за свои действия.
fedor55 28 марта 2018 | 16:43
Ну ладно арендаторшу арестовали, но охранник то тут причем? Якобы он отключил сигнализацию, хотя никаких доказательств этому нет. И даже если и отключил сделал он это явно не по своей воле, а по приказу начальства, это не его зона ответственности. Вообщем нашли очередного козла отпущения.