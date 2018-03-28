Районный суд Кемерова арестовал на два месяца арендатора сгоревшего торгового центра Надежду Судденок

Ее обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Адвокаты Судденок с выбранной мерой пресечения не согласны. По их словам, арендатор не пыталась скрыться и сотрудничает со следствием.

В рамках расследования, напомню, задержаны еще несколько человек, в том числе, охранник Сергей Антюшин — по версии следствия, он отключил пожарную сигнализацию. Его отец, Игорь Антюшин, считает, что его сын ни в чем не виноват

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев считает, что прежде всего, нужно привлечь к ответственности собственника торгового центра «Зимняя вишня».

Кстати, в пресс-службе бизнесмена Дениса Штенгелова агентству ТАСС сообщили, что он планирует вернуться в Россию из Австралии. Однако даты не назвали.