Районный суд Кемерова арестовал на два месяца арендатора сгоревшего торгового центра Надежду Судденок
Ее обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Адвокаты Судденок с выбранной мерой пресечения не согласны. По их словам, арендатор не пыталась скрыться и сотрудничает со следствием.
В рамках расследования, напомню, задержаны еще несколько человек, в том числе, охранник Сергей Антюшин — по версии следствия, он отключил пожарную сигнализацию. Его отец, Игорь Антюшин, считает, что его сын ни в чем не виноват
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев считает, что прежде всего, нужно привлечь к ответственности собственника торгового центра «Зимняя вишня».
Кстати, в пресс-службе бизнесмена Дениса Штенгелова агентству ТАСС сообщили, что он планирует вернуться в Россию из Австралии. Однако даты не назвали.
Комментарии14
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kottigr1 28 марта 2018 | 15:34
При голом короле, меняют пешку на ферзей..
azatjan1 28 марта 2018 | 15:48
kottigr1: Таким образом, скоро на места директоров и управляющих ТЦ будут нанимать зиц-директоров, иначе , что не случись садят стрелочника, а не пожарного инспектора. - "Или сидеть сами будете?"...
gordy 28 марта 2018 | 15:52
"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев считает, что прежде всего, нужно привлечь к ответственности собственника торгового центра «Зимняя вишня»."
Хочет пустить искру в песок?
chubazzl 28 марта 2018 | 15:35
Я только одного не понимаю, почему на площади в Кемерово было не так много народу, должны были выйти все без исключения кемеровчане.
jetsam 28 марта 2018 | 15:46
chubazzl:
рассказывают байку про хрущева:
идет закрытое собрание с партактивом (еще до известного съезда) и хрущев рассказывает о зверствах сталина, нквд.... вдруг раздается отчаянный голос с задних рядов "а где же вы были, никита сергеич????"
наступает тишина.
хрущев всматривается в зал и грозно спрашивает "Кто это сказал????". в зале гробовая тишина.
через минуту Хрущев говорит "Вот и я там так же был"....
* ничего не изменилось. в драке не выручат, в войне победят. ой ли...
vasya_von_smetankin 28 марта 2018 | 15:38
Интересно, она уже призналась, что работала на "заграницу?"
Или она, подобно товарищу Дыбенко, не могла работать на американцев, потому как "«...я не был ни одной минуты наедине с американцами. Ведь я американским языком не владею... "
sir_charlie 28 марта 2018 | 15:38
#free_nadia_ssudenok!
Адвокат Надии - #адвокатФейгин?
petrovitchcolyan 28 марта 2018 | 15:39
В первую очередь надо арестовать на пожизненное губернатора Тулеева, который прикрывал всю эту шоблу взяточников и создал в городе систему , при которой расцвела коррупция в регионе.
jetsam 28 марта 2018 | 15:49
petrovitchcolyan: он недееспособен. неужели не видно - он серьезно болен, на голову и за свои поступки не отвечает. видимо, давно уже.
vlabumur 28 марта 2018 | 15:41
Посадка охранников и даже наемных директоров не произведет
на собственников торговых центров, магазинов и иных заведений никакого впечатления
- будут так же экономить начиная от этапа проектирования будущего объекта и заканчивая
этапом эксплуатации.
Однако в то, что при нынешней власти кто-то посмеет
поднять руку на частных собственников.не вверю. (с)
kryymsdyk 28 марта 2018 | 15:44
vlabumur: у нас и государственные подвдные лодки горят прям у пирса, и целые казармы МЧС
kottigr1 28 марта 2018 | 15:48
vlabumur: Причем здесь собственники и бизнесмены, если обеспечение безопасности граждан должно заниматься государство ? Есть целые орды надзирающих и контролирующих органов - с них и спрос..
laotszy 28 марта 2018 | 15:46
В путинской России все случайно-от взрывов домов до черты бедности,за которой живут миллионы.случайность-что уж теперь? Или экипаж виноват, если самолет или пароход, или охранники,да арендаторы- но всегда виновный будет найдет.Виновной никогда и ни в чём не может быть власть- у нее для этого есть Воронежи.
liliyask 28 марта 2018 | 15:46
Что считает тулеев никого уже не должно интересовать. Выстроили вертикаль - отвечайте, а то как воровать - вертикаль, кто выше - тот больше ворует. А как отвечать, так горизонталь. Кто ниже - у того выше ответственность. Так не должно быть!