Умер актер и певец Олег Анофриев
На 88 году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, певец, автор песен. Заслуженный артист РСФСР (1969), Народный артист Российской Федерации
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На 88 году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, певец, автор песен. Заслуженный артист РСФСР (1969), Народный артист Российской Федерации
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
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