Черногория и Словакия присоединяются к западным странам, поддержавшим Великобританию в связи с «делом Скрипаля»

Правительство Черногории объявило персоной нон грата одного российского дипломата. Он должен уехать в семидневный срок.

Кабмин также отзывает свое согласие на деятельность в стране почетного консула России. Отмечается, что это решение принято в соответствии с мерами, предпринятыми странами ЕС и НАТО из солидарности с британскими партнерами. Черногория осуждает газовое нападение на территории Соединенного Королевства, в котором обвиняют Россию. Власти Черногории приняли такое решение, несмотря на призывы оппозиции отказаться от подобных мер.

Словакия тем временем, отзывает для консультаций своего посла в Москве. В Братиславе следят за событиями вокруг этого дела и не исключают высылки российских дипломатов из страны, пояснил глава МИД Мирослав Лайчак.

Ранее о высылке российских дипломатических сотрудников в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ и его дочери заявили США, Канада, Австралия и более 20 европейских стран.

В общей сложности на родину вернутся более 150 дипломатических работников. Москва грозится ответными мерами и отрицает свою причастность к инциденту со Скрипалем.