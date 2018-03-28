Черногория и Словакия присоединяются к западным странам, поддержавшим Великобританию в связи с «делом Скрипаля»
Правительство Черногории объявило персоной нон грата одного российского дипломата. Он должен уехать в семидневный срок.
Кабмин также отзывает свое согласие на деятельность в стране почетного консула России. Отмечается, что это решение принято в соответствии с мерами, предпринятыми странами ЕС и НАТО из солидарности с британскими партнерами. Черногория осуждает газовое нападение на территории Соединенного Королевства, в котором обвиняют Россию. Власти Черногории приняли такое решение, несмотря на призывы оппозиции отказаться от подобных мер.
Словакия тем временем, отзывает для консультаций своего посла в Москве. В Братиславе следят за событиями вокруг этого дела и не исключают высылки российских дипломатов из страны, пояснил глава МИД Мирослав Лайчак.
Ранее о высылке российских дипломатических сотрудников в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ и его дочери заявили США, Канада, Австралия и более 20 европейских стран.
В общей сложности на родину вернутся более 150 дипломатических работников. Москва грозится ответными мерами и отрицает свою причастность к инциденту со Скрипалем.
Комментарии15
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goddd 28 марта 2018 | 15:05
гоу хоум
osa 28 марта 2018 | 15:08
Эххх, не выдержали напора ...
accyapa 28 марта 2018 | 15:33
Это во времена СССР насекомые могли голос подать. А в ЕС и НАТО строго, чуть не то вякнешь, могут и пайки лишить.
А в Черногории так вообще Джукановича, если что не так, могут и в Гаагу отправить. Вот уже тридцать лет, ещё со времён Югославии во главе страны. Поэтому против хозяев он и пискнуть не смеет.
georg100 28 марта 2018 | 15:39
Даже в лихие 90-е Россия не испытывала таких унижений со стороны мирового сообщества.
rampa 28 марта 2018 | 15:53
accyapa:да, хорошо им было при СССР. И чего они так быстро от хорошего в плохое кинулись?
ostapbey 28 марта 2018 | 15:12
Вот говорят, что самое высокое место в России это подвал Лубянки. Оттуда мол и Магадан видно..
Так вот, чтоб изменить отношение к России всех стран, что нужно сделать??
Нужно поместить в это самое высокое место России МЕДАЛЬ за присоединение Крыма.
И увеличить на этой медали ДАТУ...
20.02.2014
.И всей Россией, как бурлаки на Волге повернуть ВРЕМЯ ВСПЯТЬ.. к означенной дате.
Вот тогда и появится шанс..
stebinmaku 28 марта 2018 | 15:17
Брюссельское политбюро Евросовка не разрешает высылать менее, чем одного дипломата - евросолидарность должна быть цельной..
chubuk 28 марта 2018 | 15:26
stebinmaku: Любопытно бы было поглядеть на высылку дипломатов частями -гуманисты, блин.
ostapbey 28 марта 2018 | 15:40
chubuk: не счесть алмазов каменных..
Со времен Грибоедова тогда)))))))
Даже..
meteor9 28 марта 2018 | 15:23
Надеюсь до "закрытия" Черногории дело не дойдет. У меня путевка на руках на июль на море. Ндя уж. Никто ничего не гарантирует маленьким людишкам...
antirussianempire 28 марта 2018 | 15:29
meteor9: эти "маленькие людишки" выбрали нацистского фюрера, что хотели то и получили... Тупорылая быдломасса должна страдать за свой выбор и отвечать.
accyapa 28 марта 2018 | 15:40
meteor9: "Надеюсь до "закрытия" Черногории дело не дойдет."
Если Джуканович будет тщательно вылизывать хозяину сапоги, то не закроют. И позволят ему оставаться во главе мафии, следующие тридцать лет. Как сказал про него Билл Клинтон: "Он конечно сукин сын, но это наш сукин сын".
Путин, со своими восемнадцатью при власти, Джукановичу и в подмётки не годится.
dr_nemos 28 марта 2018 | 15:30
ну и молодцы, братья славяне...чем дальше от фашиствующего воровского путинизма, тем человечнее.
abuvgrobu 28 марта 2018 | 15:31
Всё это дешевые понты ,выслали сотрудников ,через пол года все обратно вернутся ,отозвали ,через неделю приедет ,на большее запад уже неспособен ...трубу как тянули так и тянут ,ЧМ по футболу пройдёт на ура , ну и так далее..
velbkeirf1 28 марта 2018 | 15:51
Ничего кроме плюсов РФ нужны грамотные люди,экономия бюджетных средств заодно стало понятно кто есть ХУ