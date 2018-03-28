В Махачкале совершено нападение на руководителя местного отделения Мемориала Сиражутдина Дациева
Это произошло утром, когда он вышел из дома на работу. Правозащитника сильно ударили по голове неизвестным предметом. Очевидцы утверждают, что это был некий мужчина, который выбежал из машины, припаркованной неподалеку. После этого он забежал в нее обратно и уехал.
В Мемориале считают, что нападение связано с профессиональной деятельностью Дациева.
Комментарии3
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sharukin 28 марта 2018 | 15:18
Подонки
abuvgrobu 28 марта 2018 | 15:24
Оболгал кого-нибудь, вот и последствия. Эти "правозащитники" - известные лжецы..
from_russia_with_boyaryshnik 28 марта 2018 | 15:31
abuvgrobu: У тебя не одна лишняя хромосома , их больше , ты - даун - лидер .