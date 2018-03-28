Районный суд Кемерова арестовал на два месяца арендатора сгоревшего торгового центра Надежду Судденок
Ее обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Адвокаты Судденок с выбранной мерой пресечения не согласны. По их словам, арендатор не пыталась скрыться и сотрудничает со следствием.
В рамках расследования, напомню, задержаны еще несколько человек, в том числе, охранник Сергей Антюшин — по версии следствия, он отключил пожарную сигнализацию. Его отец, Игорь Антюшин, считает, что его сын ни в чем не виноват
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев считает, что прежде всего, нужно привлечь к ответственности собственника торгового центра «Зимняя вишня».
Кстати, в пресс-службе бизнесмена Дениса Штенгелова агентству ТАСС сообщили, что он планирует вернуться в Россию из Австралии. Однако даты не назвали.
Комментарии13
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kottigr1 28 марта 2018 | 15:09
Жертвуют пешкой, что бы сохранить ферзей..
Почему глава МЧС, чьи подчиненные дали добро на работу этого конвейера смерти ещё не в отставке !?.. Почему те должностные лица, с чьего согласия, действовал этот Бухенвальд для детей ещё не под стражей.. !!?
Причиной пожара в Торговом центре в Кемерове была российская коррупция, которой покровительствует узурпатор власти В.В.Путин, создавший криминальную систему..
Никто из "соратников" самозванца Путина даже не пострадал за то что разрешил работать этому конвейеру для убийства...
Никакой разницы сколько погибло детей, если этот единственный окажется вашим..
Колокол прозвонил и по вашим детям..
Другие «Зимние вишни» по всей России ждут в гости следующих российских ребятишек..
perestarok 28 марта 2018 | 15:25
kottigr1: "Причиной пожара в Торговом центре в Кемерове была российская коррупция, которой покровительствует узурпатор власти В.В.Путин, создавший криминальную систему.. "
Коррупцию в России создал Ельцин, а Путин не может с ней справиться. С коррупцией можно справиться только если на площадях городов расстреливать ежедневно по 10-20 коррупционеров, но Путин гуманист и не может этого делать.
kryymsdyk 28 марта 2018 | 15:32
perestarok: если Путин 19 лет не может справиться, зачем мы его держим на должности? По шапке как не оправдавшего доверия.
vitaly_solo 28 марта 2018 | 15:34
kryymsdyk:
Нет-нет ещё потерпим, затянув пояса, и всё непременно наладится, Путин всех победит...
perestarok 28 марта 2018 | 15:37
kryymsdyk: "если Путин 19 лет не может справиться, зачем мы его держим на должности? По шапке как не оправдавшего доверия."
А кто справится? Сталин?
kryymsdyk 28 марта 2018 | 15:40
perestarok: посмотрите, в каких странах наименьшая коррупция и как там формируется власть
kottigr1 28 марта 2018 | 15:32
perestarok: Вы сами себе противоречите.. Как же Путин с ней справится, если его самого во власть поставил Ельцин ? Да, даже если бы он и хотел.. Плохому танцору всегда что-то мешает.. В ЕС и в большинстве цивилизованных стран мира без ежедневных расстрелов неплохо справляются..
perestarok 28 марта 2018 | 15:46
kottigr1: "В ЕС и в большинстве цивилизованных стран мира без ежедневных расстрелов неплохо справляются.."
Если заселить Россию этими народами, то и в России коррупция существенно уменьшится. Помните около 2000-го года, выборы Путина на первый срок? "Куклы": Путин едет на царствование в опечатанном вагоне из Германии в Россию. К нему является Ленин. Путин его спрашивает:
- Как мне сделать, чтобы в России всё было хорошо?
- Это как хорошо?
- Ну так, например, как в Германии?
- Тогда вы должны заселить Россию немцами.
- Где же я возьму столько немцев?
- Тогда и не берите в голову, батенька.
kottigr1 28 марта 2018 | 15:54
perestarok: Эта байка про "особость" народа- не более чем байка.. Прекрасно себе живут все народы вовремя удравшие из Российской Империи, за исключением части Средней Азии, где некоторым страна не повезло избавиться от путиных "по-мельче"...
perestarok 28 марта 2018 | 15:22
"Надежду Судденок"
Как криминал, так фамилия хохлатская. А ещё Пердюк, ой, простите, Сердюк.
rern 28 марта 2018 | 15:25
Омен должен ответить также. И тот кто закрыл кинозал тем более.
jltcc 28 марта 2018 | 15:32
Чмошники!!!!!!!!!
Арестовали стрелочника!
А настоящие убийцы останутся без ответа.
neitral_n 28 марта 2018 | 15:39
Ну и? Аренда была на каких условиях? Если на условиях сделать из руин кондитерской фабрики силами арендатора ТРЦ, отвечающий всем требованиям безопасности - это одна песня, а если владелец д.б. уже сдать ТРЦ в таком виде - то другая. Оглашайте полишинельную тайну следствия, будем посмотреть!