В день траура по погибшим при пожаре в Кемерове памятные акции проходят едва ли не в каждом российском городе

Сотни людей несут цветы и свечи к импровизированным мемориалам.

Одними из первых дань памяти погибшим отдали жители Владивостока, на центральную площадь вышло не менее тысячи жителей краевого центра — принесли детские игрушки, цветы и белые воздушные шары. Памятные акции и заупокойные богослужения прошли также в Якутске, Магадане, Биробиджане, и, само собой, в Кемерове. На месте сгоревшего торгового центра вскоре, вероятно, появится мемориальный комплекс, — дали понять в областной администрации. Не обошлось без инцидентов в Иркутске: цветы и игрушки, оставленные горожанами, минувшей ночью загорелись. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили пламя, — передает «Интерфакс». Жители Томска, тем временем, сегодня смогли оставить соболезнования родным и близким погибших в Книге памяти. В Екатеринбурге траурная акция состоялась у местного Дворца молодежи. Сотни людей продолжают приходить и на столичную Манежную площадь, там лежат тысячи цветов, сотни мягких игрушек и портреты жертв пожара. В северной столице временный мемориал организовали на Дворцовой площади, там же накануне прошел траурный митинг. Сегодня же полуденный выстрел пушки с бастиона Петропавловской крепости посвятили памяти погибших в Кемерове.

Общенациональный траур, между тем, сегодня объявлен в Белоруссии. Жители республики несут цветы к российскому посольству в Минске.