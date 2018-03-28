В день траура по погибшим при пожаре в Кемерове памятные акции проходят едва ли не в каждом российском городе
Сотни людей несут цветы и свечи к импровизированным мемориалам.
Одними из первых дань памяти погибшим отдали жители Владивостока, на центральную площадь вышло не менее тысячи жителей краевого центра — принесли детские игрушки, цветы и белые воздушные шары. Памятные акции и заупокойные богослужения прошли также в Якутске, Магадане, Биробиджане, и, само собой, в Кемерове. На месте сгоревшего торгового центра вскоре, вероятно, появится мемориальный комплекс, — дали понять в областной администрации. Не обошлось без инцидентов в Иркутске: цветы и игрушки, оставленные горожанами, минувшей ночью загорелись. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили пламя, — передает «Интерфакс». Жители Томска, тем временем, сегодня смогли оставить соболезнования родным и близким погибших в Книге памяти. В Екатеринбурге траурная акция состоялась у местного Дворца молодежи. Сотни людей продолжают приходить и на столичную Манежную площадь, там лежат тысячи цветов, сотни мягких игрушек и портреты жертв пожара. В северной столице временный мемориал организовали на Дворцовой площади, там же накануне прошел траурный митинг. Сегодня же полуденный выстрел пушки с бастиона Петропавловской крепости посвятили памяти погибших в Кемерове.
Общенациональный траур, между тем, сегодня объявлен в Белоруссии. Жители республики несут цветы к российскому посольству в Минске.
Комментарии6
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kottigr1 28 марта 2018 | 15:07
В каждом российском населенном пункте есть десятки таких же "Зимних вишен", есть свои продажные чиновники и сотрудники МЧС.. Люди, несите заранее цветы и игрушки сразу туда !
noxepy666 28 марта 2018 | 15:10
kottigr1: Вот же ты убогий! Даже премьер Украины Гройсман выразил соболезнование России. Постеснялся бы, паскудник, позоришь ведь своих..
grashupfer 28 марта 2018 | 15:16
noxepy666: Вот засекай - ровно через три дня все об этой "вишне" начнут забывать. Аккурат до следующей "вишни".
kottigr1 28 марта 2018 | 15:17
noxepy666: Свои соболезнования мною выражены в первые минуты трагедии.. В отличии от выродков, отмазывающих властных подонков из-за которых погибли дети.. Кровь этих детей на твоих руках.
alehan11174 28 марта 2018 | 15:47
noxepy666: замолчи, насекомое! Всем видно, что эта трагедия выплеснула глухой протест России против корумпированного чиновнического говна снизу доверху и по всей вертикали, которую народ не контролирует - тулеев, медведев, путин...и никакой пиар тут не причем. Даже такая тупая портянка как ты это понимает. поэтому вас скотов сюда и пригнали постить высеры и замылить главную проблему - то что чиновничье-государственное говно никак не контролируется и не подчиняется своему настоящему хозяину, а именно людям в каждом конкретном городе, районе, итд.
LOL:((( А говнодепутатша мизулина, вообще, выдала, что тяжелее всего путлеру - тока Вошдь собрался бороться с Америкой, но тут дети не вовремя сгорели:((( да случись такое в Америке, скажи такое какой-нибудь конгрессмен, то что сказала эта говно-свинья мизулина, уже к вечеру того же дня этого конгрессмена бы уже не было в Конгрессе....
volkov_25 28 марта 2018 | 15:37
Хорошо бы в такой день вспомнить детишек погибших Сирии от космических бомбометателей или те детишки правильно погибли? Иль может бомбы избирательные были. В жилых кварталах только игиловцев убивали? А может все это за тех детишек. Нет таких мыслей в головах у русского народа, а?