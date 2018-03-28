Третье уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Мари Эл Леонида Маркелова
К получению взятки в особо крупном размере и незаконному хранению патронов, прибавилось злоупотребление должностными полномочиями. Это Интерфаксу подтвердил адвокат бывшего чиновника Алексей Дудник.
По версии следствия, Маркелов необоснованно дал указание трудоустроить в администрацию в качестве личных охранников бывших сотрудников правоохранительных органов. За четыре года им выплатили зарплату примерно на 6 миллионов рублей.
Комментарии1
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astet 28 марта 2018 | 14:47
А кто назначил на пост главы Мари Эл этого взяточника?
Неужели, великий Путин???
А на своём ли месте сам Путин,
эта непроходимая бездарность
во всём, кроме воровства?!!