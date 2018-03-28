Третье уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Мари Эл  Леонида Маркелова

К получению взятки в особо крупном размере и незаконному хранению патронов, прибавилось злоупотребление должностными полномочиями. Это Интерфаксу подтвердил адвокат бывшего чиновника Алексей Дудник.

По версии следствия, Маркелов необоснованно дал указание трудоустроить в администрацию в качестве личных охранников бывших сотрудников правоохранительных органов. За четыре года им выплатили зарплату примерно на 6 миллионов рублей.