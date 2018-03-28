Еще две страны объявили о мерах в знак солидарности с Лондоном по делу Сергея Скрипаля
Своего посла для консультаций отзывает из России Словакия. Черногория решила выслать российского дипломата.
Напомню, — ранее более 25 стран, а также НАТО объявили о высылке наших дипломатов связи с делом Скрипаля. В общей сложности на родину должны вернуться более 150 дипломатических работников.
Комментарии16
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dilevski1973 28 марта 2018 | 14:41
Родина ждёт своих сыновей.с семьями))))
astet 28 марта 2018 | 14:43
dilevski1973: ещё два ножа в спину любимого вождя? ;)))
vilingrad 28 марта 2018 | 14:42
Куда же этих бездельников девать... В Зимбабве уже все занято... другими бездельниками...
sv72 28 марта 2018 | 14:48
vilingrad: Да уж. Но "денег нет, но пусть держатся"- как-то так, а кому сейчас легко...
testmeter 28 марта 2018 | 14:50
Вот гады эти "подпиндосники"! Отвлекают внимание российской быдломассы от борьбы с настоящими врагами - украинскими "пранкерами Вольновыми"
piterjanis 28 марта 2018 | 14:53
testmeter - так вы не отвлекайтесь
mercer57 28 марта 2018 | 14:51
с вещичками к отъезду с тёплых насиженных мест
в победобесную рассею со сталактитами из говна...)))
avp235 28 марта 2018 | 14:52
Неужели все не правы и только мы правы в этом споре?
scorpio_ 28 марта 2018 | 14:58
avp235: Да вы что?! Еще и сомневаетесь?! Вот вам карта в руки - распечатайте и друзьям раздайте:
https://napalm.natocdn.work/2016/03/1.jpg
frobnule 28 марта 2018 | 14:56
Сейчас в мире насчитывается 251 страна. Что такое 25 стран, выславших российских дипломатов?.. Семечки.
Пока (на 28.03.2018) баланс в пользу РФ.
ostapbey 28 марта 2018 | 15:04
frobnule: балансируй не балансируй! Но ты в стае стран ТРЕТЬЕГО мира.. А то и ЧЕТВЕРТОГО. Там и твое место.
Даже..
raffal 28 марта 2018 | 15:54
frobnule: Пока (на 28.03.2018) баланс в пользу РФ.
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Уже, и это безусловно, катастрофическое, дипломатическое поражение России. Потому, что среди двух сотен стран, приписанных Вами, отчего-то, к резерв России, абсолютное большинство тех, для кого, что Россия, что Папуа-Новая Гвинея без разницы. Им просто дела никакого нет до нашей страныи она никогда не была, и сейчас нет, в фокусе их внимания.
Так что, утвержать о положительном "балансе в пользу РФ" может только или мошенник, или просто балбес; )
boseal 28 марта 2018 | 14:58
Никогда не думал, что вокруг столько людей, которые верят красочным комиксам и словам вроде "возможно".
fr_perren 28 марта 2018 | 15:04
Ох уж эти партнеры, тут еще ходят слухи http://www.euphratespost.com/?p=8710#sthash.K0wKyn2m.kTnuK3nd.dpbs
(может кто силен в арабском) что вагнеровцев опять поубивали немного.
vebis 28 марта 2018 | 15:32
fr_perren: Насчёт вагнеровцев не слышал, но сегодня глава Пентагона Джим Мэттис заявил, что российские войска подошли «слишком близко» к позициям американских войск, но затем отступили. Самоубийственные провокации дебила Пуйла-чекиста продолжаются.
vebis 28 марта 2018 | 15:14
Президент России Владимир Путин по-прежнему готов принять участие в саммите с его американским коллегой Дональдом Трампом, несмотря на массовую высылку российских дипломатов странами Запада в связи с делом об отравлении бывшего российского шпиона.
[Голос Америки]
Совсем обосрался, наш ботоксный карлик-педофил. А сколько денег вбили в "Трамп-наш"?! - даже оставили стариков без пенсий. Но нашему славному "президенту"-педерасту неймётся: без тяжких преступлений не живётся ему. Этого упыря давно ждёт осиновый кол.