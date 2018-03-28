Еще две страны объявили о мерах в знак солидарности с  Лондоном по делу Сергея Скрипаля

Своего посла для консультаций отзывает из России Словакия. Черногория решила выслать российского дипломата.

Напомню, — ранее более 25 стран, а также НАТО объявили о высылке наших дипломатов связи с делом Скрипаля. В общей сложности на родину должны вернуться более 150 дипломатических работников.