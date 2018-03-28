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14:32, 28 марта 2018

Произошедшая в Кемерово трагедия это удар в спину Владимиру Путину, — считает сенатор Елена Мизулина

Накануне в телеэфире она выразила соболезнование президенту, который, как она считает, «делает сегодня для страны невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, а внутри проводя реформы невероятной силы».
В итоге Мизулина назвала Владимира Путина «духовным воином», которому также нужна поддержка.

Комментарии

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ostapbey 28 марта 2018 | 15:24

...а ведь еще Поклонская не отметилась...
Она может и ПЕРВОЕ место занять, оттеснив Мизуллину на второе. Но не предпоследнее место.
Даже..

osj99 28 марта 2018 | 15:38

ostapbey: как поётся в одной песни "я тебя своей мизулиной зову..."

pavelgen Павел Гендельман 28 марта 2018 | 15:25

Уважаемые господа! Сама Мизулина! считает ... Но, господа, если Путин от Бога и ничто на земле не происходит без его воли то ... кто же Путина ... в спину? Неужели "пиндсы" и "гейропа" с одобрения ...!?
С уважением.
Павел

ed10075 28 марта 2018 | 15:25

Да уж, казалось бы дальше некуда, а оно вон как.
Тупеев и Лизулина своими выступлениями стали лучшей характеристикой всему чиновничью отродью.

vlad_sabbath 28 марта 2018 | 15:26

Тьфу! Еще одна, весь зад вылизала до блеска...
ТОШНИТ от вас, гниды холуйские!!

dr_nemos 28 марта 2018 | 15:28

Возмутительно...откровенная идиотка вещает в глаза всему народу верноподданическую ахинею....тулеев, мизулина....кто дальше в очереди быть мразью, ведь это так скрепно.

ashudz 28 марта 2018 | 15:31

Мизулина неправа. Ей следовало выразить Путину соболезнование в связи с тем, что его враги специально подожгли "Зимнюю вишню", чтобы уронить рейтинг вождя

sir_charlie 28 марта 2018 | 15:32

Член СПС, "Яблока" и "Справедливой России" Мизулина не соврет - она всегда соболезнует Путину, Гозману и Чубайсу
И болеет за них душевно всеми членами

stoik68 28 марта 2018 | 15:35

лизулина.

glock09 28 марта 2018 | 15:36

И в задницу Мизулиной.

nkale 28 марта 2018 | 15:37

Языком она при это не прищелкнула от усердия?... Зачетно лизнула!

piter_ug 28 марта 2018 | 15:39

В день траура могла бы и не лизать с таким причмокиванием.

(комментарий скрыт)

ladyirina 28 марта 2018 | 15:41


// Произошедшая в Кемерово трагедия это удар в спину Владимиру Путину, — считает сенатор Елена Мизулина. //.....................................А Путин так не считает! Он только посетовал, что гибель детей подпортила показатели по демографии в России. Ещё он засвидетельствовал факт "халатности и разгильдяйства". Так ведь это происходит в хозяйстве, которое он возглавляет. Так что нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. А что он внутри "проводит реформы невероятной силы" - тут полностью согласна, потому что реформы эти касаются только одного - многократного повышения зарплаты чиновникам и депутатам Госдумы.

(комментарий скрыт)

edward_1960 28 марта 2018 | 15:45

Вот уж лизнула, так лизнула! У Путина аж анус "загорелся"!

kapitankolbaskin 28 марта 2018 | 15:45

это всё....
Бедный трудоголик президент,бедные чиновники...
Вот оказывается кто больше всех пострадал .Вот кому тяжелее всех.Вот кому надо помочь морально ,а еще лучше материально...
Соберите портянь денег своим любимчикам -страдальцам за народ.
Какая мерзость.
Людское горе у этих подлюк лишь повод высказать любовь и преданность главарю!!!
Какая мерзость эта поганая путинская тусовка!!!

volkov_25 28 марта 2018 | 15:50

Когда уже в голову будет, спина у него и так больная, хотя на счет головы тоже не уверен.

chubazzl 28 марта 2018 | 15:52

Самый главный "духовный воин" вовсе не утин, а то свинячье рыло, которое сидит в Кемерово уже тясячу лет, воняя и хрюкая, вот где красава-то настоящая. Настоящий воин духа.

fikus74 28 марта 2018 | 15:53

сдохни мизулина и возьми с собой тулеева и всю кремлядь единой россии.

yurasska 28 марта 2018 | 15:54

а ну - сообразите - НА КАВО НАПРАВЛЕНО ЭТО ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ???Невероятная сила реформы- - эта када заваренные двери для выхода про пожаре-не только продолжают быть заваренными,но и от ответственности уходит целое министерство В ПОЛНОЙ СОСТАВЕ.КГБ И МЧС.МИЛЛИОН ПРОВЕРЯЮЩИХ И ОТЧИТЫВАЮЩИХСЯ О ПРОВЕРКАХ ДВЕРЕЙ.А снаружы России-убивая скрипаля и литвиненко - от каво путен Россию защещает?А какаин -ДЛЯ ЗАЩИТЫ РОССИИ ОТ КАВО-ОТ АРГЕНТИНЦЕВ ИЛИ УРУГВАЙЦЕВ?

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