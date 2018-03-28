Накануне в телеэфире она выразила соболезнование президенту, который, как она считает, «делает сегодня для страны невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, а внутри проводя реформы невероятной силы».

В итоге Мизулина назвала Владимира Путина «духовным воином», которому также нужна поддержка.