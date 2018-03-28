Произошедшая в Кемерово трагедия это удар в спину Владимиру Путину, — считает сенатор Елена Мизулина
Накануне в телеэфире она выразила соболезнование президенту, который, как она считает, «делает сегодня для страны невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, а внутри проводя реформы невероятной силы».
В итоге Мизулина назвала Владимира Путина «духовным воином», которому также нужна поддержка.
Комментарии129
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ostapbey 28 марта 2018 | 15:24
...а ведь еще Поклонская не отметилась...
Она может и ПЕРВОЕ место занять, оттеснив Мизуллину на второе. Но не предпоследнее место.
Даже..
osj99 28 марта 2018 | 15:38
ostapbey: как поётся в одной песни "я тебя своей мизулиной зову..."
pavelgen Павел Гендельман 28 марта 2018 | 15:25
Уважаемые господа! Сама Мизулина! считает ... Но, господа, если Путин от Бога и ничто на земле не происходит без его воли то ... кто же Путина ... в спину? Неужели "пиндсы" и "гейропа" с одобрения ...!?
С уважением.
Павел
ed10075 28 марта 2018 | 15:25
Да уж, казалось бы дальше некуда, а оно вон как.
Тупеев и Лизулина своими выступлениями стали лучшей характеристикой всему чиновничью отродью.
vlad_sabbath 28 марта 2018 | 15:26
Тьфу! Еще одна, весь зад вылизала до блеска...
ТОШНИТ от вас, гниды холуйские!!
dr_nemos 28 марта 2018 | 15:28
Возмутительно...откровенная идиотка вещает в глаза всему народу верноподданическую ахинею....тулеев, мизулина....кто дальше в очереди быть мразью, ведь это так скрепно.
ashudz 28 марта 2018 | 15:31
Мизулина неправа. Ей следовало выразить Путину соболезнование в связи с тем, что его враги специально подожгли "Зимнюю вишню", чтобы уронить рейтинг вождя
sir_charlie 28 марта 2018 | 15:32
Член СПС, "Яблока" и "Справедливой России" Мизулина не соврет - она всегда соболезнует Путину, Гозману и Чубайсу
И болеет за них душевно всеми членами
stoik68 28 марта 2018 | 15:35
лизулина.
glock09 28 марта 2018 | 15:36
И в задницу Мизулиной.
nkale 28 марта 2018 | 15:37
Языком она при это не прищелкнула от усердия?... Зачетно лизнула!
piter_ug 28 марта 2018 | 15:39
В день траура могла бы и не лизать с таким причмокиванием.
ladyirina 28 марта 2018 | 15:41
// Произошедшая в Кемерово трагедия это удар в спину Владимиру Путину, — считает сенатор Елена Мизулина. //.....................................А Путин так не считает! Он только посетовал, что гибель детей подпортила показатели по демографии в России. Ещё он засвидетельствовал факт "халатности и разгильдяйства". Так ведь это происходит в хозяйстве, которое он возглавляет. Так что нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. А что он внутри "проводит реформы невероятной силы" - тут полностью согласна, потому что реформы эти касаются только одного - многократного повышения зарплаты чиновникам и депутатам Госдумы.
edward_1960 28 марта 2018 | 15:45
Вот уж лизнула, так лизнула! У Путина аж анус "загорелся"!
kapitankolbaskin 28 марта 2018 | 15:45
это всё....
Бедный трудоголик президент,бедные чиновники...
Вот оказывается кто больше всех пострадал .Вот кому тяжелее всех.Вот кому надо помочь морально ,а еще лучше материально...
Соберите портянь денег своим любимчикам -страдальцам за народ.
Какая мерзость.
Людское горе у этих подлюк лишь повод высказать любовь и преданность главарю!!!
Какая мерзость эта поганая путинская тусовка!!!
volkov_25 28 марта 2018 | 15:50
Когда уже в голову будет, спина у него и так больная, хотя на счет головы тоже не уверен.
chubazzl 28 марта 2018 | 15:52
Самый главный "духовный воин" вовсе не утин, а то свинячье рыло, которое сидит в Кемерово уже тясячу лет, воняя и хрюкая, вот где красава-то настоящая. Настоящий воин духа.
fikus74 28 марта 2018 | 15:53
сдохни мизулина и возьми с собой тулеева и всю кремлядь единой россии.
yurasska 28 марта 2018 | 15:54
а ну - сообразите - НА КАВО НАПРАВЛЕНО ЭТО ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ???Невероятная сила реформы- - эта када заваренные двери для выхода про пожаре-не только продолжают быть заваренными,но и от ответственности уходит целое министерство В ПОЛНОЙ СОСТАВЕ.КГБ И МЧС.МИЛЛИОН ПРОВЕРЯЮЩИХ И ОТЧИТЫВАЮЩИХСЯ О ПРОВЕРКАХ ДВЕРЕЙ.А снаружы России-убивая скрипаля и литвиненко - от каво путен Россию защещает?А какаин -ДЛЯ ЗАЩИТЫ РОССИИ ОТ КАВО-ОТ АРГЕНТИНЦЕВ ИЛИ УРУГВАЙЦЕВ?