В Градостроительном кодексе существует норма, которая не позволяет органам надзора рассматривать проекты строительства
В Градостроительном кодексе существует норма, которая не позволяет органам надзора рассматривать проекты строительства объектов. На это обратил внимание сенатор Владимир Кравченко.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала провести реформу надзорных и проверяющих органов.
Комментарии8
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wicked_digger 28 марта 2018 | 14:39
Ну дык, все правильно! Латынина нам всем уже многожды рассказала, что любой надзор и нормы это зло. Невидимая рука рынка должна все сделать сама.
skier64 28 марта 2018 | 14:49
wicked_digger: Не повторяйте чужие глупости, чтобы самому не выглядеть глупо!
Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе проектной документации, за исключением случаев, указанных в частях 2, 3, 3.1 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ.
Экспертиза проектной документации проводится в форме государственной экспертизы и негосударственной экспертизы.
luger_max_otto 28 марта 2018 | 15:32
По Градостроительному кодексу экспертизы проектов могут не проводиться для малоэтажного строительства "под одну семью" и реконструкции опять же малоэтажек- то есть с числом этажей не более 3.
skier64 28 марта 2018 | 15:53
luger_max_otto: Это вы пальцем в небо попали?
В части второй ст.49 ГрК РФ дан исчерпывающий перечень случаев, когда нет экспертизы... "За уши" можно было бы притянуть пункт 4:
"...отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности..."
но 1500кв.м. - это 7-8 квартир чиновников, а в ТРЦ было 23000кв.м.
punyoshohlai 28 марта 2018 | 14:40
Вообще-то проекты делают, опираясь на СНиПы, в которых учтено ВСЁ
wicked_digger 28 марта 2018 | 14:44
punyoshohlai: только проверить проект на соблюдение снипов нельзя, а так да, делают. Потом при приемке дОлжно поверить что все сделано по снипам, под отделкой и пр.
kottigr1 28 марта 2018 | 14:56
wicked_digger: Это почему же нельзя проверить проект на соблюдение СНиП ?.. Ддя этого и существует экспертиза.
dmitriy_radchenko 28 марта 2018 | 15:47
Потому что надзор ведется за строительством, а по проекту проводится экспертиза.
Сенатору следует читать Градостроительный кодекс весь, а не кусками.
Понабрали по объявлениям, а они нам потом законы пишут.