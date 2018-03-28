В Градостроительном кодексе существует норма, которая не позволяет органам надзора рассматривать проекты строительства объектов. На это обратил внимание сенатор Владимир Кравченко.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала провести реформу надзорных и проверяющих органов.