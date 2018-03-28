МЧС до середины апреля проведет проверку всех торговых комплексов в России, в которых есть кинозалы
МЧС до середины апреля проведет проверку всех торговых комплексов в России, в которых есть кинозалы и развлекательные центры. Это поручение генеральной прокуратуры.
Особое внимание будет уделяться тому, как функционируют системы сигнализации и пожаротушения, а также эвакуационные пути выхода. В МЧС подчеркивают, что будет оцениваться и уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kryymsdyk 28 марта 2018 | 14:34
Соберут дань в экстренном порядке, кроме регулярного.
r88w556xl4 28 марта 2018 | 14:35
...в которых есть кинозалы
============
А в которых нет кинозалов, тем можно спокойно гореть и в них пусть погибают?
kindman_a 28 марта 2018 | 14:37
Особое внимание будет уделяться тому, как и в какой валюте брать.
dokolle 28 марта 2018 | 15:26
Во Владимире загорелся автобус с журналистами, ехавшими на пожарную проверку одного из торговых центров города. Транспортное средство было предоставлено местным управлением МЧС, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
gordy 28 марта 2018 | 14:39
На МЧС надёжи нет: надо самим гражданам проверить все входы - выходы и жалобами поднять на ноги этих горе-контролёров?
cattt 28 марта 2018 | 14:36
kryymsdyk: Понеслось дерьмо по трубам, где же вы были раньше, соколы!
grashupfer 28 марта 2018 | 15:01
cattt: Да там же и были. Тока рубили тогда по менее высокому тарифу, нежель станут теперь.
vasya_von_smetankin 28 марта 2018 | 14:34
Это, видимо, МЧС-ам вместо премии и 13-й зарплаты.
Бюджетные деньги экономят, потому как "Сарматов" Родине больше нужно.
mikac 28 марта 2018 | 14:43
Готовьте денюжки господа и спите спокойно. Пожарные инспектора наверное от радости вприсядку пустились.
a8olduin 28 марта 2018 | 14:47
Интересно. Могут ли закон издать (догадаются) эти мудаки что, выше первого этажа нельзя размещать все детские увеселительные заведения и кинотеатры в торг. центрах и пр. где может быть массовое скопление детей. Ведь в случае чего эвакуировать будет проще. Хотя эти мудаки пару огнетушителей повесят и дальше взятки брать до следующей трагедии.
viktorova 28 марта 2018 | 14:50
А как же школы, детские сады, гостиницы, концертные залы и другие объекты? Будут ждать, не дай бог, происшествия?
И комиссия по этике госдумы нам ещё рассказывает что они против кампанейщины.
blindpew_33 28 марта 2018 | 15:27
viktorova: Ну Вы же помните.
Сгорела Хромая лошадь - проверяли все ночные клубы. Другие (не ночные) не проверяли.
Сгорел дом престарелых - проверяли все дома престарелых. Детские сады и ночлежки для бомжей не проверяли.
Перевернулся армянин на КАМАЗе со щебёнкой - проверяли все КАМАЗы, на которых армяне возят щебёнку. МАЗы, или грузовики с песком, или пилотируемые таджиками - не проверяли.
И так у нас везде.
ramen 28 марта 2018 | 14:52
А проверить на воздействие напалма или термита?
venmud 28 марта 2018 | 14:54
"всех торговых комплексов в России, в которых есть кинозалы и развлекательные центры"
==============================================================================
А если Пятая колонна, возглавляемая ... ну, все знают - кем завтра подожжет торговый комплекс без кинозалов и развлекательных центров, МЧС все бросит и начнет по всей стране их проверять. В.Ерофеев: "самым главным союзником Кремля теперь стала человеческая глупость."
y3emen1 28 марта 2018 | 14:59
Закрыть на фиг все эти развлекухи. Пусть все дома сидят, телевизор глядят...
nataliqueen 28 марта 2018 | 15:07
Все это кончится грандиозной техногенной катастрофой. Все условия для этого созданы: износ оборудования, коррупция, воровство, разгильдяйство, непрофессионализм и тотальная безответственность. Я не знаю где у них рванет, но рванет точно
marfa_1953 28 марта 2018 | 15:07
Ну да, гром грянул, мужик перекрестился.
yurasska 28 марта 2018 | 15:09
ой...а МЧС скажыт фамилии проверяльщиков.что двери проверили пиццот рас и оставили закрытыми??Или до пракуратуры некак не дазваницца-заняты??А фамилии убийц в составе группы,что ухмылялися на мольбы матери пустит к детям чтоб вывести самой-СКАЖЕТ мчс?Или фсётак это-не МЧС,а министерство убийств граждан особо глумливым способом в составе ОПГ?
chubuk 28 марта 2018 | 15:10
После "Хромой лошади" тоже проводили проверки, и....
mmakarov14 28 марта 2018 | 15:15
Снимут бабок и всё пойдет тем же путем дальше
blindpew_33 28 марта 2018 | 15:18
Понятно.
Если в следующий раз ЧП случится не в кинозале, а на скалодроме, то экстренно проверят все ТРЦ со скалодромами.
fmsf FMSF 28 марта 2018 | 15:24
А те, где нет кинозалов, но полно народа, проверять не будут?
dr_nemos 28 марта 2018 | 15:25
Это что-то изменит....Все эти инструкции противоречат друг другу - фсб, мвд, мчс,роспотреб и пр. пр. Просто сейчас пожарники круто нагреют лапки.
paleshuk1973 28 марта 2018 | 15:44
Для интереса погуглил , что писали официалы после пожара в "Хромой лошади" ...Есть в России стабильность! "Эта песня хороша --- начинай сначала".