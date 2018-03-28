МЧС до середины апреля проведет проверку всех торговых комплексов в России, в которых есть кинозалы и развлекательные центры. Это поручение генеральной прокуратуры.

Особое внимание будет уделяться тому, как функционируют системы сигнализации и пожаротушения, а также эвакуационные пути выхода. В МЧС подчеркивают, что будет оцениваться и уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.