Лувр заявил, что «Мона Лиза» никуда не едет...

Лувр отказался отправлять на гастроли один из главных своих экспонатов — картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», также известную как «Джоконда». Об этом сообщает The Art Newspaper.

Ранее министр культуры Франции Франсуаза Ниссен заявила, что полотно хотят выставить в других музеях, и правительство всерьез рассматривает такие запросы.

Однако музей отказался от подобных инициатив. Он не станет перемещать «Джоконду» даже на другой свой этаж, где в 2019 году пройдет выставка да Винчи.

По словам источников, директор Лувра Жан-Люк Мартинес проинформировал Ниссен, что «Мона Лиза» больше не может подвергаться транспортировке, поскольку является слишком хрупкой.

В последний раз «Мона Лиза» покидала Париж в 1974 году. Тогда картину увозили в Токио и Москву, пишет Gazeta.ru