Лувр заявил, что «Мона Лиза» никуда не едет
Лувр отказался отправлять на гастроли один из главных своих экспонатов — картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», также известную как «Джоконда». Об этом сообщает The Art Newspaper.
Ранее министр культуры Франции Франсуаза Ниссен заявила, что полотно хотят выставить в других музеях, и правительство всерьез рассматривает такие запросы.
Однако музей отказался от подобных инициатив. Он не станет перемещать «Джоконду» даже на другой свой этаж, где в 2019 году пройдет выставка да Винчи.
По словам источников, директор Лувра Жан-Люк Мартинес проинформировал Ниссен, что «Мона Лиза» больше не может подвергаться транспортировке, поскольку является слишком хрупкой.
В последний раз «Мона Лиза» покидала Париж в 1974 году. Тогда картину увозили в Токио и Москву, пишет Gazeta.ru
Комментарии6
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antiboh 28 марта 2018 | 14:17
пачпорт отобрали у моны
ostapbey 28 марта 2018 | 14:21
маляву, если перевести на общедоступный, означает, что
ЛАВРОВ не одобрил выезд Маши (моны) в Париж..
Даже..
ostapbey 28 марта 2018 | 14:23
Лувр заявил, что «Мона Лиза» никуда не едет...
.
estamp 28 марта 2018 | 14:35
ostapbey: Это ты типа сделал попытку пошутить?
Сколько тебе лет, Петросян?
ostapbey 28 марта 2018 | 14:40
estamp: а чётамухохлов??
Даже)))))
ostapbey 28 марта 2018 | 14:42
Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого отправили "жить" в СИЗО "Кресты"
Бывший главарь террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий находится в Петербурге, в известном СИЗО "Кресты"
Об этом рассказал "первый заместитель" покойного экс-главаря "ЛНР" Валерия Болотова Владлен Заруба, информирует "ДС" со ссылкой на "Реальную газету".
"Плотницкий живет в "Крестах" и дает показания", - заявил Заруба.
После того, как Плотницкий начал давать показания, под арест взяли его куратора-подельника, одного из хозяев АМК Олега Мкртчана из-за хищения денег, выделенных Россией для "ЛНР". По словам Зарубы, речь идет о многомиллионных суммах.