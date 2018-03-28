Выставка произведений Рембрандта и Вермеера открылась сегодня для посетителей в ГМИИ им.Пушкина

Выставка произведений Рембрандта и Вермеера открылась сегодня для посетителей в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. В Москве выставка «Шедевры Лейденской коллекции» продлится до 22 июля. Позже экспозиция отправится в Санкт-Петербург.

Владелец коллекции Томас Каплан начал собирать ее в 2003 году, — рассказала директор Пушкинского музея Марина Лошак.

«Это крупнейшая коллекция такого рода из ныне существующих, частная коллекция, впервые в частных руках заключено такое количество важнейших вещей для истории искусств, связанных с золотым веком голландского искусства.

«Наша задача была — наиболее правильно показать коллекцию, привлечь к ней внимание. Увидят одни и те же вещи, но по-разному интерпретированные. Таким образом, они увидят разные выставки, и разные интерпретации дадут возможность им те же самые вещи увидеть новыми глазами и задуматься о разных вещах. Мне кажется, это очень важно. Все наши шаги связаны с тем, что будет происходить вокруг коллекции. Тут вас ждет много важных и неожиданных вещей, на которые мы очень рассчитываем, которые помогут всем оказаться включенными в контекст этого времени со всем его обаянием и со всем драматизмом».

Пушкинский музей сегодня работает в обычном режиме. Как сообщили нам в музее, никаких развлекательных мероприятий на сегодня запланировано не было.