После двух дней спекуляций и слухов Китай и Северная Корея подтвердили факт встречи в верхах лидеров
После двух дней спекуляций и слухов Китай и Северная Корея подтвердили факт встречи в верхах лидеров двух стран в Пекине, где было обещано, что КНДР избавится от ядерного оружия и встретится с должностными лицами США, сообщают зарубежные СМИ.
Неофициальный визит Ким Чен Ына в Китай прошел с 25 по 28 марта, став первой известной поездкой нынешнего северокорейского лидера к своему самому близкому союзнику, пишет обозреватель агентства Рейтер. В последнее время отношения между двумя странами омрачились на фоне безудержного стремления Пхеньяна к ядерному вооружению и поддержки Китаем жестких санкций ООН в отношении КНДР. Как полагают многие аналитики, Пхеньян, как и раньше, будет настаивать на том, чтобы США вывели свои войска с юга полуострова и убрали так называемый ядерный зонтик, защищающий Южную Корею и Японию, отмечает Рейтер. – Одновременно с этим, мало кто верит в то, что Ким Чен Ын так просто откажется от ядерного оружия, которое его предки разрабатывали в течение нескольких десятилетий. Во всяком случае, западные и южнокорейские эксперты уверены, что теперь после заявления о готовности к переговорам с США, позиции КНДР на них будут сильнее, равно как и авторитет Китая, который, похоже, вновь вернул себе статус первого политического игрока в регионе.
Северокорейские государственные СМИ сообщают, что на встрече двух лидеров Ким Чен Ын сделал Си Цзинь Пину предложение посетить Пхеньян, которое он «с удовольствием принял», хотя Пекин это не подтверждает.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kryymsdyk 28 марта 2018 | 14:28
Ын предал, собака...
platonnekafrin 28 марта 2018 | 14:40
Как-то уж совсем хреново этот срок начинается. Сначала кокаин, теперь вот, статус первого регионального игрока отняли.
avp235 28 марта 2018 | 15:05
platonnekafrin:
Да, погорячился Вождь, мог бы почувствовать, что пошла черная полоса и лучше бы отсидеться в тенечке, а теперь на него всех собак повесят (я не только про Корею).