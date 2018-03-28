После двух дней спекуляций и слухов Китай и Северная Корея подтвердили факт встречи в верхах лидеров двух стран в Пекине, где было обещано, что КНДР избавится от ядерного оружия и встретится с должностными лицами США, сообщают зарубежные СМИ.

Неофициальный визит Ким Чен Ына в Китай прошел с 25 по 28 марта, став первой известной поездкой нынешнего северокорейского лидера к своему самому близкому союзнику, пишет обозреватель агентства Рейтер. В последнее время отношения между двумя странами омрачились на фоне безудержного стремления Пхеньяна к ядерному вооружению и поддержки Китаем жестких санкций ООН в отношении КНДР. Как полагают многие аналитики, Пхеньян, как и раньше, будет настаивать на том, чтобы США вывели свои войска с юга полуострова и убрали так называемый ядерный зонтик, защищающий Южную Корею и Японию, отмечает Рейтер. – Одновременно с этим, мало кто верит в то, что Ким Чен Ын так просто откажется от ядерного оружия, которое его предки разрабатывали в течение нескольких десятилетий. Во всяком случае, западные и южнокорейские эксперты уверены, что теперь после заявления о готовности к переговорам с США, позиции КНДР на них будут сильнее, равно как и авторитет Китая, который, похоже, вновь вернул себе статус первого политического игрока в регионе.

Северокорейские государственные СМИ сообщают, что на встрече двух лидеров Ким Чен Ын сделал Си Цзинь Пину предложение посетить Пхеньян, которое он «с удовольствием принял», хотя Пекин это не подтверждает.