Врагов у Сергея Скрипаля не было, недоброжелатели – может быть, сказал а его племянница
Врагов у Сергея Скрипаля не было, недоброжелатели – может быть, об этом заявила племянница бывшего разведчика ГРУ Виктория. Она дала первое интервью после отравления родственников. Виктория рассказала Русской службе ВВС, что не хочет, чтобы из-за её семьи Россия и Великобритания конфликтовали. Она попросила проявить сочувствие к остальным членам семьи. Матери Сергея Скрипаля 90 лет, и она не знает об отравлении сына и внучки.
Комментарии6
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sg78g 28 марта 2018 | 14:23
Там вся страна, коотрой он за печеньки продался. недоброжелатели. Раз работал на спецслужбы Сраколевства, значит что то знал по любому. А те еще заподозрили что мог и дочери передать какую то информацию. Ну и решили обоих убрать, а на Россию свалить.
ДАже за океаном слегка прикуели от наглости островитян. но куда деваться, сделали вид что поверили, но тем не менее подтвердили что доказательств нет, пришлось верить на слово. Как говориться долг платежом красен. Когда от англия так же поддержала сюзерена в его афере с иракскими пробирками. Правда Тини потом жалко блэял что ошибочка вышла, но кто про это уже помнит.
Неувязок в этом деле вагон и тележка. Только то, что Россия МОГЛА произвести газ. Но также могла любая развитая страна, не только "бензоколонка". А вот с доставкой в англию вопрос. Как проще - из далекой России, или привезти за 10 км? Ну и старое как мир "кому выгодно"? Англы просто купаются в славе жертвы, собирая в поход новых холуев. Россия его уже выпустила живым, нах сейчас так подставляться? И так вовремя, ага..
rom8883 28 марта 2018 | 14:26
По понятиям уголовников если авторитет уходит из блатного мира, это ему смертельный приговор.
cockeyed 28 марта 2018 | 14:35
rom8883: Кому-кому, а вам это известно. так как вы и есть уголовник.
malorus_kiev136 28 марта 2018 | 14:30
Посмотрел я "007: спектр".
Жаль, не раздавили там полностью всю эту поганую контору ми-6 нахуй.
cockeyed 28 марта 2018 | 14:33
Девушке следует всё это передать лондонскому начальству, россияне и без этого знают. что его смерть им не нужна.
mystar 28 марта 2018 | 14:41
Под предлогом "солидарности с Великобританией" западные политики пересосали и перелизали друг у друга. Решили устроить групповуху под предводительством бабки Мэй.