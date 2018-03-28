Глава российской разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что среди высланных западными странами дипломатических работников, были и офицеры его ведомства. Всего из США, Канады и Евросоюза было выдворено полторы сотни сотрудников посольств.

Вместе с дипработниками российские посольства в странах Запада покинули и офицеры внешней разведки, но их было немного – об этом сказал глава СВР Сергей Нарышкин. Он

Нарышкин сказал что среди высланных дипломатов есть сотрудники разведки. А тем временем, Черногория высылает российского дипломата.