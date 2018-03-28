Нарышкин подтвердил, что среди высланных западными странами дипломатических работников, были и офицеры его ведомства
Глава российской разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что среди высланных западными странами дипломатических работников, были и офицеры его ведомства. Всего из США, Канады и Евросоюза было выдворено полторы сотни сотрудников посольств.
Вместе с дипработниками российские посольства в странах Запада покинули и офицеры внешней разведки, но их было немного – об этом сказал глава СВР Сергей Нарышкин. Он
Нарышкин сказал что среди высланных дипломатов есть сотрудники разведки. А тем временем, Черногория высылает российского дипломата.
Комментарии14
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odobryam_s 28 марта 2018 | 14:13
«Правда, рассказанная мне Сиромахиным, состояла в том, что агенты ЦРУ проникали в БЕЗО постепенно в течение многих лет.
— Это, понимаешь, как рак, — научно объяснял мне Дзержин. — Сначала клетки накапливаются медленно. Но когда их количество перейдет критическую грань, они захватывают все. Так и агенты ЦРУ. Они сначала проникали по одному. А потом, когда в руководстве их оказалось большинство, они захватили все и везде расставили только своих людей. Их нахальство дошло до того, что теперь уже в БЕЗО уборщицу нельзя нанять без согласия Вашингтона. — Не могу себе этого даже представить, — сказал я.
— Да, — согласился Дзержин. — Представить это, прямо скажем, не просто.
— Но если все то, что ты говоришь, правда и вы знаете, что все агенты БЕЗО на самом деле агенты ЦРУ, почему вы их не арестуете?
— Надо же! — засмеялся Дзержин. — Они хотя и состоят из людей ЦРУ, но называются БЕЗО и под видом БЕЗО сами могут арестовать кого угодно.
— Да, — подумал я вслух — Интересно. А куда же смотрит ваша армия? Она что, с ними тоже не может справиться?
— Нет, она могла бы. Хотя там цэрэушников тоже порядочно, но армия все-таки что- то сделать могла бы.
— Ну и что? — спросил я нетерпеливо.
— Неужели не понимаешь? Если наша армия разгромит БЕЗО, то американцы в свою очередь разгромят ЦРУ, которое сплошь состоит из агентов БЕЗО, а это нам ни к чему.
Конечно, картина, нарисованная моим собеседником, в моем мозгу уложиться никак не могла.
В.Войнович «Москва 2042»
chapter_2 28 марта 2018 | 14:14
Директор СВР, Сергей Нарышкин, является Председателем Российского исторического общества, находится под санкциями ЕС и США и уличён в плагиате.
vasyakirin 28 марта 2018 | 14:24
chapter_2: Наркоофицеры КГБ....
vezdehod 28 марта 2018 | 14:46
Нарышкин подтвердил, что среди высланных западными странами дипломатических работников, были и офицеры его ведомства
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Всех пошлют работать в Крым пасти крымских татар - вдруг взбунтуются.
ivar1964 28 марта 2018 | 14:18
//Вместе с дипработниками российские посольства в странах Запада покинули и офицеры внешней разведки, но их было немного ....//
То есть, бОльшая часть осталась? А среди российских дипработников вообще есть "чистые" мидовцы или все на полставки состоят в СВР?
punyoshohlai 28 марта 2018 | 14:33
ivar1964: или все на полставки состоят в СВР?
На полставки они в МИДе
nemez1 28 марта 2018 | 14:26
и это очень плохо, разведка должна работать у всех сторон. потому. что наличие информации предохраняет страны от опасных и ненужных поступков и действий.
petrovitchcolyan 28 марта 2018 | 14:28
И что ?
А нам оне зачем ?
Нам своих дармоедов хватает в администрациях и министерствах ...
Расстреляли бы как шпионов и всем было бы в порядке.
basel812 28 марта 2018 | 14:31
Уверен, что там только его офицеры и были.
cockeyed 28 марта 2018 | 14:41
А что в западных посольствах все художники и танцоры? К сведению: - в отношении спецов разведки в российских представительствах по отношению спецов разведок в западных представительствах и США не в пользу России, российских шпионов (назовём им так) в разы меньше, чем спецов западных спецслужб в представительствах на территории России.
vagrancy 28 марта 2018 | 15:06
cockeyed: откуда такая информация, не поделитесь?
katvit 28 марта 2018 | 14:44
Вообще-то как-то не принято признаваться в подобных вещах. Всегда разведка ничего не комментировала.
Видимо, это какой-то новый подход.
world_nail 28 марта 2018 | 14:57
"были и офицеры его ведомства" - эт еще чо, один отсос вааще схему прослушки и проглядки в посольстве подарил СШП.
gregor 28 марта 2018 | 14:58
Нарышкин подтвердил, что среди высланных западными странами дипломатических работников, были и офицеры его ведомства
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В России только два дипломата ..это Лавров и Захарова ,остальные ведомство Нарышкина ,