Самопожертвование и мужество были главными жизненными ценностями жандарма Арно Бельтрама, — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

На прошлой неделе вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете в Требе на юге Франции. Арно Бельтрам убедил террориста отпустить заложников и в обмен на это занял их место.