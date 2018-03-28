Самопожертвование и мужество были главными жизненными ценностями жандарма Арно Бельтрам — Макрон
Самопожертвование и мужество были главными жизненными ценностями жандарма Арно Бельтрама, — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.
На прошлой неделе вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете в Требе на юге Франции. Арно Бельтрам убедил террориста отпустить заложников и в обмен на это занял их место.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
rern 28 марта 2018 | 14:14
Клоуна Макарона уберите. Траур в России.
ivar1964 28 марта 2018 | 14:20
А среди сотрудников МЧС в Кемерово не оказалось смельчаков, которые рискнули собой ради детей! Оно и понятно: патриотизм на словах проявлять проще, чем на деле.
noxepy666 28 марта 2018 | 14:21
ivar1964: Ты чо, дурак?
vasyakirin 28 марта 2018 | 14:26
noxepy666: Вопрос риторический...?
mystar 28 марта 2018 | 14:28
noxepy666: Ты чо, дурак?
____________________________
Он совсем не дурак, а профессиональный тролль.
povar1 28 марта 2018 | 14:36
mystar: зеркальный синдром?
blahovdav 28 марта 2018 | 14:52
noxepy666: Ты чо, дурак?\\\ Значит путлеровскую свинью не возбудил высер путлеровской свиньи с погонялом rern? А ведь там погиб чувак, который понимал, что его могут убить...
jetsam 28 марта 2018 | 14:38
жандарм Арно Бельтрам.
Человек, долг, поступок ценою в жизнь.
просто хороший Человек.
настоящий полицейский. не за зарплату.