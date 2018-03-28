В МЧС заявили об обнаружении 64 тел погибших при пожаре в Кемерово

Данных о пропавших без вести у министерства нет.

Поисковая операция в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово завершена. В ходе розыскных работ были найдены останки 64 погибших, в их числе – 41 ребенок. Сейчас ведутся работы по расчистке места, рассказал замглавы МЧС Владлен Аксенов.

Между тем, всего по заявлениям родственников пропавшими без вести в результате пожара числятся 67 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Накануне власти Кемерово опубликовали список погибших и пропавших без вести при пожаре. В нем числилось 63 человека, из них 25 на тот момент уже были опознаны. В штабе, созданном родственниками жертв, утверждают, что есть еще 13 человек, информацию о пропаже которых сообщило население.

Причины пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пока не установлены. По словам источника ТАСС, самой вероятной причиной считается поджог в детском игровом комплексе на четвертом этаже здания. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с видео обращением к жителям Кузбасса в связи с трагедией в Кемерово. Он утверждает, что определённые силы пытаются раскачать ситуацию. По официальным данным. в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, в том числе, 41 ребёнок. Многие жители Кузбасса. Которые вчера собрались на стихийный митинг, считают, что погибших гораздо больше. Сегодня в России объявлен общенациональный траур.