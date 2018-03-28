В МЧС заявили об обнаружении 64 тел погибших при пожаре в Кемерово
Данных о пропавших без вести у министерства нет.
Поисковая операция в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово завершена. В ходе розыскных работ были найдены останки 64 погибших, в их числе – 41 ребенок. Сейчас ведутся работы по расчистке места, рассказал замглавы МЧС Владлен Аксенов.
Между тем, всего по заявлениям родственников пропавшими без вести в результате пожара числятся 67 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Накануне власти Кемерово опубликовали список погибших и пропавших без вести при пожаре. В нем числилось 63 человека, из них 25 на тот момент уже были опознаны. В штабе, созданном родственниками жертв, утверждают, что есть еще 13 человек, информацию о пропаже которых сообщило население.
Причины пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пока не установлены. По словам источника ТАСС, самой вероятной причиной считается поджог в детском игровом комплексе на четвертом этаже здания. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с видео обращением к жителям Кузбасса в связи с трагедией в Кемерово. Он утверждает, что определённые силы пытаются раскачать ситуацию. По официальным данным. в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, в том числе, 41 ребёнок. Многие жители Кузбасса. Которые вчера собрались на стихийный митинг, считают, что погибших гораздо больше. Сегодня в России объявлен общенациональный траур.
Комментарии27
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kryymsdyk 28 марта 2018 | 14:06
Сами "спасаем", сами считаем.
kindman_a 28 марта 2018 | 14:06
"...Данных о пропавших без вести у министерства нет..."
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Неужели?!
captain_ 28 марта 2018 | 14:08
Русские скрепы:
Стихийный митинг — спланированная акция.
Родственники погибших — бузотёры.
Война — мир.
Свобода — рабство.
Незнание — сила...
kottigr1 28 марта 2018 | 14:15
captain_: Почему глава МЧС, чьи подчиненные дали добро на работу этого конвейера смерти ещё не в отставке !?.. Почему те должностные лица, с чьего согласия, действовал этот Бухенвальд для детей ещё не под стражей.. !!?
Причиной пожара в Торговом центре в Кемерове была российская коррупция, которой покровительствует узурпатор власти В.В.Путин..
Никто из "соратников" самозванца Путина даже не пострадал за то что разрешил работать этому конвейеру для убийства...
Никакой разницы сколько погибло детей, если этот единственный окажется вашим..
Колокол прозвонил и по вашим детям..
Другие «Зимние вишни» по всей России ждут в гости следующих российских ребятишек..
kottigr1 28 марта 2018 | 14:10
kindman_a: Знакомо...
Нет тела - нет дела..
Есть тело, без заявления - значит нет и возбуждения...
Кого они пытаются обмануть ? Родителей детей... ?
luger_max_otto 28 марта 2018 | 14:18
Все просто: какие есть основания верить руководителю тех, кто причастен к трагедии?
amrigo 28 марта 2018 | 14:06
А почему замалчивают о детдомовских детях? Или их не считают за людей? Не верьте лживой власти, потому что сам врач и очевидцы уже официально заявили, что число погибших несколько сотен и примерно 350-400, я верю врачу, который сам всё это наблюдал, а ворам я не верю, которые скрывают ещё и количество детдомовских детей, которых в ТЦ привезли на 4 автобусах, чекисты кремлёвские как всегда пляшут на костях. Проститутки с федеральных каналов будут отвечать за брехню, в этот раз народ уже не забудет как власть глумится на погибших детях.
elena_prestar 28 марта 2018 | 14:33
amrigo: верить не обязательно, а проверить - просто необходимо. Но если директорам велели молчать, то эти люди не подведут. Как на выборах.
telaviv001 28 марта 2018 | 14:44
amrigo: тварь бессовестная перестань распространять фейки. Учти, за голову черкасского фейкомета один из пострадавших отдает всю компенсацию - 12 000 000 руб.
jetsam 28 марта 2018 | 14:07
#Во Владимире загорелся автобус с журналистами и сотрудниками МЧС, которые ехали проверять торговые центры на пожароопасность. Автобус был предоставлен самим МЧС. Пострадавших нет. #
вот такое мчс....
rern 28 марта 2018 | 14:09
jetsam: Обратка прилетела. И это только начало.
rern 28 марта 2018 | 14:07
В кинозалах сколько было? В то что нет пропавших без вести может поверить только персонаж мультфильма.
zverolov 28 марта 2018 | 14:22
rern: Если смотреть на работающий сайт кинотеатра, на сеансы было продано билетов около 150 в одном зале и свыше 40 во втором...
prutkov100 28 марта 2018 | 14:30
zverolov: Не забудь , что на "выборах" было роздано 17 тыс. бесплатных билетов на всевозможные мероприятия и в кино в том числе . Ты их посчитал ?
Alexey Ryndin 28 марта 2018 | 14:11
В городишке, весной нежаркою,
«Почему в это время?», спросите,
Не отвечу я вам, но ярмарку,
Проводили не летом, не осенью.
Карусели крутились яркие,
И чего-то бросали клоуны,
Лысый шут нес, мешок с подарками,
Для детишек им приготовленный.
Ване пять. Шел он с дедом за руку.
Сладок как леденец на палочке!
Ах, как здорово с синим шариком! …
«Разбирай, детвора подарочки!»
Лысый шут из мешка с подарками,
Зазывая на представление,
Раздавал всем билеты яркие,
На ближайшее воскресенье
И ручонки детей, бумажки те
Расхватали. Досталось и Ване…
Синий шар. Леденец на палочке.
И заветный билетик в кармане.
И неделя прошла весенняя,
И в снегу от воды промоины…
Но сгорел балаган в воскресение,
Вместе с Ваней. Спаслись лишь клоуны.
И над площадью возносимые,
Души детские взмыли все разом.
Словно души детей из Сирии,
Словно души детей из Донбасса.
Курск. Норд-Ост и Беслан с Ходынкою
Души детские в белых шариках.
И омоновскою дубинкою,
Побиваемы вновь очкарики…
До сих пор, не увидев главного,
Пусть мне скажут, что нет здесь общего…
Только бюсты и лики державные
Разом как-то замироточили.
Снова дождь над землею слякотной,
Балаган догорел на площади,
И доносит вновь ветер западный
Вонь помоек Московской области…
vasya_von_smetankin 28 марта 2018 | 14:12
А у Путина "не было данных" о наличии российских войск в Крыму.
Через два года появились.
justlooking 28 марта 2018 | 14:12
В соседней новости Песков вещает, что несколько десятков пропавших. Кто врет, неужели Песков???
mamiluk 28 марта 2018 | 14:13
А во время трагедии официальные сми кричали чуть ли не о сотни "пропавших без вести"...:куда все девались?!...Сами "нашлись и вернулись" домой...?
noxepy666 28 марта 2018 | 14:28
mamiluk: Путин всех съел. За тем и летал в Кемерово. А вы и не знали? Серьёзно?!!
interim 28 марта 2018 | 14:36
noxepy666:
знаем, что Дракону нужны жертвоприношения. родителям, пришедшим (по их собственному идиотизму и слепоте) к урнам 18.03.2018, где раздавали бесплатные билеты, как приглашение на смерть их невинных малых деток, ради кровавого ненасытного Идолища.
g182g182 28 марта 2018 | 14:22
сами и проверяем, и тушим, и отчитываемся
novo 28 марта 2018 | 14:33
А пепла сколько? Или обугленный костей?
testmeter 28 марта 2018 | 14:55
novo: Нет человека - нет проблемы. Пепел не считается
pusto1 28 марта 2018 | 14:44
что это за силы такие? может сила тяжести
redrica 28 марта 2018 | 14:48
Вчера не поленилась и прослушала 9-ти часовую запись переговоров пожарных на разборке, на следующий день. Эта запись есть в ютубе "Пожар. рация" - ссылку не даю, чтоб не стерли. Парни настроились на их волну.
Ситуация на 14-00 по Кемерово (суммирую услышанное в их терминах)
- "пять" отправили вчера.
-первый зал обследован на 70%, найдено 37+14
-второй зал обследован на 70%, найдено 33
-третий зал обследован на 5%, вызывают технику резать и поднимать обрушившуюся кровлю. Что под ней - не известно.
То есть это уже 89 тел.
Пишу это с полной ответственностью за услышанное. Ирина.
fun_fun002 28 марта 2018 | 15:20
redrica: Значит, был дубляж. Не думали об этом?
Лжёте, и знаете что лжете. Незачем скрывать погибших, их и так очень много.
allasc 28 марта 2018 | 15:11
https://www.youtube.com/watch?v=SbY6B6EXZOc