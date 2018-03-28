Черногория высылает российского дипломата
Об этом сообщает агентство Блумберг. Детали пока не приводятся.
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Об этом сообщает агентство Блумберг. Детали пока не приводятся.
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Комментарии12
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antiboh 28 марта 2018 | 13:53
до братушек дошло..((
nikitin43 28 марта 2018 | 14:02
antiboh: может и соловьёва выселят .
seryj_wolk 28 марта 2018 | 14:00
И славяне посылают куда следует рфских священноватых и великоватых!
abuvgrobu 28 марта 2018 | 14:03
От такого удара долго не оправиться! Трудно будет...
ostapbey 28 марта 2018 | 14:14
abuvgrobu: тебе ли привыкать?? Пригнешься в своей бочке..Пока сабелька над головой вввжжжжикнет..
Ну пару глотков хлебнёшь.. С кем на России такого не бывает??
Даже..
glotov 28 марта 2018 | 14:03
Серьезно британцы замутили. Теперь, увы, они Скрипалей точно добьют.
barssuk 28 марта 2018 | 14:03
Молодца! Кто следующий)
mercer57 28 марта 2018 | 14:05
ещё один пендаль плешивому карлику...))))
zolingen 28 марта 2018 | 14:05
Зачет.
ostapbey 28 марта 2018 | 14:06
..становится плохим тоном не пнуть полудохлого пса.
Свинособаку.
избрехался потому что до чертиков.. даже..
ostapbey 28 марта 2018 | 14:09
а что споет куплетистого мидастая мадам Захарова сквозь прищур пьяных глаз??
Что, мол, институтка и дочь камергера?
Даже??
nile999 28 марта 2018 | 14:11
скрепы вылетают из всех стран как щепки