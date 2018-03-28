В Махачкале совершено нападение на руководителя местного отделения Мемориала Сиражутдина Дациева

Это произошло утром, когда он вышел из дома на работу. Правозащитника сильно ударили по голове неизвестным предметом. Очевидцы утверждают, что это был некий мужчина, который выбежал из машины, припаркованной неподалеку. После этого он забежал в нее обратно и уехал.

В Мемориале считают, что нападение связано с профессиональной деятельностью Дациева.