В Махачкале совершено нападение на руководителя местного отделения Мемориала Сиражутдина Дациева
Это произошло утром, когда он вышел из дома на работу. Правозащитника сильно ударили по голове неизвестным предметом. Очевидцы утверждают, что это был некий мужчина, который выбежал из машины, припаркованной неподалеку. После этого он забежал в нее обратно и уехал.
В Мемориале считают, что нападение связано с профессиональной деятельностью Дациева.
Комментарии6
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olenenok_zed 28 марта 2018 | 13:47
путинские 90ые
polsan 28 марта 2018 | 13:57
А на кого ещё там нападать?
kitcat 28 марта 2018 | 13:59
Ни дня без позора в России. Фашисты.
epynda 28 марта 2018 | 14:03
Ничего нового и необычного в этом нет....
И вообще, есть ли сотрудники "Мемориала", на которых не совершались нападения ???
Почему нападают ????
Это уже совсем другой вопрос.....
abuvgrobu 28 марта 2018 | 14:05
Бездоказательно оболгал кого-нибудь, вот и последствия. Эти "правозащитники" - известные лжецы..
sv72 28 марта 2018 | 14:13
abuvgrobu: пукнул +11,80