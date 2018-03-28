Окончательное число жертв пожара в торговом центре в Кемерове будет названо по результатам следствия...

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, работа инициативной группы горожан, с которыми накануне встретился Владимир Путин, была нацелена на развеивание слухов о большом количестве жертв трагедии.

Напомним, — по данным МЧС погибли 64 человека. При этом еще несколько десятков человек могут быть пропавшими без вести.

Сегодня в России день траура. В Кемерово проходят первые похороны погибших. Различные траурные акции проходят во многих городах страны.