Окончательное число жертв пожара в торговом центре в Кемерове будет названо по результатам следствия
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, работа инициативной группы горожан, с которыми накануне встретился Владимир Путин, была нацелена на развеивание слухов о большом количестве жертв трагедии.
Напомним, — по данным МЧС погибли 64 человека. При этом еще несколько десятков человек могут быть пропавшими без вести.
Сегодня в России день траура. В Кемерово проходят первые похороны погибших. Различные траурные акции проходят во многих городах страны.
Комментарии24
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rern 28 марта 2018 | 13:39
Губернатора Омена в отставку!
cattt 28 марта 2018 | 13:41
rern: Путин его уволит, только погодя. Пахан не любит когда ему что то диктуют, он сам привык диктовать.
rern 28 марта 2018 | 13:42
cattt: Мэра Волоколамска сняли сразу. Вы мыслите штампами.
danko1 28 марта 2018 | 13:48
rern: Путин практически всегда снимает тех, кто виновен и кого требует население в отставку отправить, спустя значительный промежуток времени и по другим формулировкам.
Да и причины такой трагедии,которая могла в любом городе произойти, в бездарном правлении его правящей ОПГ, когда всюду подельники и холуи, а не профессионалы.
В отставку он давно, еще на первом сроке, сам должен был уйти.
kottigr1 28 марта 2018 | 13:50
cattt: Стелют соломку в Кремле.. Уже сейчас знают реальную цифру погибших, знают что правда всё равно вылезет наружу, но пытаются выиграть время...
danko1 28 марта 2018 | 13:56
kottigr1: Нагло врали в Беслане о числе заложников, врут и сейчас.
Как можно верить Путину и его холуям, если его говорящая голова даже по его признанию пургу несет?
vezdehod 28 марта 2018 | 14:05
Если сам Дмитрий Песков несёт "пургу" про Несколько десятков, пропавших. человек, то - их Уже вывезли вместе с мусором на свалку.
vilingrad 28 марта 2018 | 13:40
...будет названо по результатам...лотереи:(
noxepy666 28 марта 2018 | 13:40
А зачем? И так уже нам всю правду раскрыл украинский мерзавец Вольнов. 700 трупов, как один шекель!
kryymsdyk 28 марта 2018 | 13:49
noxepy666: 300, и на митинге врач скорой помощи сказал, что 300
noxepy666 28 марта 2018 | 13:57
kryymsdyk: Ты какой-то плохой хохол. Некачественный. Семьсот!
vasya_von_smetankin 28 марта 2018 | 13:41
Этот сом опять какую-то "пургу гонит?"
sapiens17 28 марта 2018 | 13:42
"... По его словам, работа инициативной группы горожан, с которыми накануне встретился Владимир Путин, была нацелена на развеивание слухов ..."
То есть о причинах трагедии речи не шло?
Остановить слухи - самое главное?
interim 28 марта 2018 | 13:50
sapiens17:
все как обычно: важно не число жертв точно установить, выплатив родственникам достойные компенсации (не те копейки, что предлагаются), установить причины и истинных виновников (всем и так понятна ответственность нынешнего криминального режима за многочисленные преступления, за сотни, тысячи, десятки тысяч жертв среди гражданского населения внутри страны, так и снаружи), но лживая власть боится реальной ответственности. поэтом информационная ложь - главное оружие ничтожных негодяев, больше ни на что реально не способных в технологическом плане..(
liliyask 28 марта 2018 | 13:55
interim: ист истинные виновники не могут сами себя объявить истинными виновниками...
plank1957 28 марта 2018 | 13:43
Неужели Путин встретился с теми, у кого пропали родственники? Скорее всего Тулеев подсунул ему местных приспешников от ЕР. В принципе, он и сам это подтвердил в неявной форме, говоря о неких потусторонних силах, которые раскачивают лодку, а точнее дырявое корыто, которое и без того идет ко дну.
kryymsdyk 28 марта 2018 | 14:01
plank1957: там фотка, где Путин посещает больного в больнице - вообще комедия
antimrakobes 28 марта 2018 | 13:47
Ждём заявления Пургена, что там всего три трупа и было - сторожа, уборщицы и местной кошки.
mamiluk 28 марта 2018 | 13:48
Окончательное число жертв пожара в торговом центре в Кемерове будет названо по результатам следствия...
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То есть ближайший круг диктатора решит прямо как на выборах: какое число жертв представить общественности,чтобы те сильно не возникали.
jetsam 28 марта 2018 | 13:49
нет. не всех.
забыли еще про контактный зоопарк в ТЦ - более 200 животных.
их никто не спасал. никто. даже не думал.
а ведь это бумеранг. аукнется карме.
ramen 28 марта 2018 | 13:51
Эту инициативную группу вчера же митингующие попросили.
А этим лишь бы такое массовое убийство заврать и замолчать.
gardaratat 28 марта 2018 | 13:51
ссыкло вонючее.
amrigo 28 марта 2018 | 14:04
Не верьте лживой власти, потому что сам врач и очевидцы уже официально заявили, что число погибших несколько сотен и примерно 350-400, я верю врачу, который сам всё это наблюдал, а ворам я не верю, которые скрывают ещё и количество детдомовских детей, которых в ТЦ привезли на 4 автобусах, чекисты кремлёвские как всегда пляшут на костях. Проститутки с федеральных каналов будут отвечать за брехню, в этот раз народ уже не забудет как власть глумится на погибших детях.
maximv 28 марта 2018 | 14:05
Т.е. 64 для Пескова (Путина) не большое количество???