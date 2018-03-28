Американский гроссмейстер Каруана встретится с норвежцем Карлсеном в матче за мировую шахматную корону

Американский гроссмейстер Фабиано КаруАна встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

Каруана одержал победу в турнире претендентов, который проходил в Берлине. В нем приняли участие 8 гроссмейстеров, отобранных по результатам крупнейших турниров и положению в мировом рейтинге. В их числе было трое россиян и до последнего тура на первое место претендовал Сергей Карякин, который уже играл чемпионский матч с Карлсеном. Карякин провально начал турнир, но обыграв Каруану в 12 туре, сравнялся с ним по очкам, правда уже на следующий день американец, победил Левона Ароняна и вернул себе первое место. В заключительном туре он засиделся за доской дольше прочих и, хотя победа ему уже не была нужна, переиграл таки еще одного россиянина Александра Грищука, что же до Карякина, то он остался доволен своим выступлением, но заметил, что при той игре, которую показывал Каруана в последних двух турах, рассчитывать на чудо было сложно.

Матч на первенство мира по шахматам между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом Фабианом КаруАной пройдет в ноябре этого года в Лондоне.