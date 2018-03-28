Американский гроссмейстер Каруана встретится с норвежцем Карлсеном в матче за мировую шахматную корону
Американский гроссмейстер Фабиано КаруАна встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.
Каруана одержал победу в турнире претендентов, который проходил в Берлине. В нем приняли участие 8 гроссмейстеров, отобранных по результатам крупнейших турниров и положению в мировом рейтинге. В их числе было трое россиян и до последнего тура на первое место претендовал Сергей Карякин, который уже играл чемпионский матч с Карлсеном. Карякин провально начал турнир, но обыграв Каруану в 12 туре, сравнялся с ним по очкам, правда уже на следующий день американец, победил Левона Ароняна и вернул себе первое место. В заключительном туре он засиделся за доской дольше прочих и, хотя победа ему уже не была нужна, переиграл таки еще одного россиянина Александра Грищука, что же до Карякина, то он остался доволен своим выступлением, но заметил, что при той игре, которую показывал Каруана в последних двух турах, рассчитывать на чудо было сложно.
Матч на первенство мира по шахматам между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом Фабианом КаруАной пройдет в ноябре этого года в Лондоне.
Комментарии12
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wrongway1 28 марта 2018 | 13:16
и где новые в Росии.--- М. Ботвинник ..Анатолия Карпов..Гарри Каспаров..Михаил Таль..Владимир Крамник..Сережа Карякин? Нету?
зато все боятся ..ракеты арматы лазерное оружие
ukov 28 марта 2018 | 13:20
wrongway1:
Владимир Крамник играл на турнире претендентов.
anatolr 28 марта 2018 | 13:32
wrongway1: Нет и не будет. Шахматы - это чуть ли не единственный вид спорта, где мельдоний не может помочь. А иначе Рашка-говняшка (#цитата) результатов добиваться не умеет! :-)))
Anatoлий - сосед Госдепа
bosen48 28 марта 2018 | 13:37
anatolr: Совсем тебе поплохело, кастрюлеголовый, болезнь Альцгеймера прогрессирует.
seryj_wolk 28 марта 2018 | 13:50
anatolr: А Захаря Прилепин утверждает, что одного русского могут победить только два русских. Жизнь, как видим этого не подтверждает. Врет Харя, как впрочем многие другие рфцы из телевизера!
apsisik34_ 28 марта 2018 | 13:25
Карсена может победить -без игры ! - только Дмитрий Песков
askos 28 марта 2018 | 13:35
Заметьте кто бы не выиграл то все равно фамилия будет на букву К.
alexhar 28 марта 2018 | 13:42
Почему фамилии почти всех гроссмейтеров начинаются на "К" ?
gostrax 28 марта 2018 | 13:54
alexhar: Это кровавый заговор против русских шахматистов!
uxo41 28 марта 2018 | 14:07
gostrax: /// раскорякину надо "скрепы" из задницы вытащить и фсё наладитца ...
gostrax 28 марта 2018 | 13:56
Русофобы проклятые , не могли Сережке еще ферзя на доску добавить , он бы тогда этого пиндоса своей духовностью завалил !
chubuk 28 марта 2018 | 14:04
Прекрасно! Теперь можно будет следить за матчем не отвлекаясь на патриотический визг.