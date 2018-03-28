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13:05, 28 марта 2018

«Лукойл» обогнал «Газпром» по капитализации и вышел на второе место среди российских компаний по этому показателю

На первом месте по-прежнему находится Сбербанк.

«Лукойлу» удалось поставить исторический рекорд – до сих пор у компании не получалось занять второе место по капитализации. Биржевая стоимость акций нефтяного гиганта составила более 3 триллионов 300 миллиардов рублей, а одна акция стоит около 3900 рублей. Успеху «Лукойла» также способствовало небольшое снижение капитализации «Газпрома», который теперь оказался на третьем месте по этому показателю.
Как передает ТАСС, на презентации новой стратегии «Лукойла», которая прошла 23 марта в Лондоне, президент компании Вагит Алекперов назвал ее недооцененной. В ближайшее время компания рассчитывает запустить программу обратного выкупа акций на сумму в 3 миллиарда долларов. Стратегия компании рассчитана исходя из цен на нефть около 50 долларов за баррель.
«Роснефть» на этой неделе, напротив, опустилась на четвертое место в списке самых дорогих по капитализации российских компаний.

Комментарии

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meteor9 28 марта 2018 | 13:15

Новость как минимум недельной давности. Национальное достояние...пора менять слоган наверное, а то как-то смазывается из-за "простого" Алекперова с его Лукойлом. Ведь сразу возникает вопрос, а какая компания теперь национальное достояние?

antiboh 28 марта 2018 | 13:49

meteor9: Зря он так,Лукойл-то... Ща сечин...

tour 28 марта 2018 | 13:53

meteor9: -/Национальное достояние../
Капитализация лишь одной американской компании "Apple" - $900 млрд!!!
Если сравнить самые мощные Российские
- "Росснефть" - $69,9 млрд;
- "Газпром" - $55 млрд;
- "Сбербанк" - $61,0 млрд.
Что касательно конкретно "Газпрома" - Миллер. довёл компанию до того, что рыночная капитализация «Газпрома» упала с $369 млрд., в мае 2008 г. до $55 млрд. на сегодня. Тем не менее, он возглавляет уже 16 лет, и счет лет продолжается.

(комментарий скрыт)

Reputation_Ru 28 марта 2018 | 13:18

Ха! Это Газпром отстал.

kottigr1 28 марта 2018 | 13:27

Это не "Газпром" тонет, а "Лукойл" всплывает.. ! Так ?

mikegolubchik 28 марта 2018 | 13:34

Юкос тоже обгоняел Газпром в свое время по капитализации. Это же исправляется очень быстро. Как раз долги по нефти уже больше 3-х триллионов. Хватит на время заткнуть дыру.

mikegolubchik 28 марта 2018 | 13:36

Зато Долг роснефти 4 трлн. Долг Газпрома 3 трлн

tour 28 марта 2018 | 14:03

mikegolubchik: -/Долг роснефти 4 трлн/
Видимо поэтому, глава государственной корпорации “Роснефть” - Сечин, зарабатывает:
• пенсию – за 118 секунд;
• зарплату учителя – за 180 секунд;
• зарплату врача – за 228 секунд;
• зарплату шахтёра – за 360 секунд.

mikegolubchik 28 марта 2018 | 13:39

Частные компании увеличивают капитализацию а гос. Компании в это время воруют и увеличивают долги для государства.

dreyo 28 марта 2018 | 13:39

"Лукойл" обогнал "Газпром"...
"Магнит" то же многих обогнал, и чей он теперь?

mikegolubchik 28 марта 2018 | 13:46

Газпром можно вообще делать как стоячего. Он такое ощущение все дорогу специально деньги в землю закапывает. Он постоянно строит мощности по добыче и транспортировке, а потом их не использует и загружает хорошо если на половину. Одна сила Сибири чего стоит.

mikegolubchik 28 марта 2018 | 13:49

dreyo: А Роснефть постоянно влезает во всякие аферы (причем в долг) и пролетает на десятки миллиардов долларов. Поэтому при добыче и размерах в разы больше чем у Локойла стоят они просто гроши. У них долги больше чем их капитализация.

hz6691 28 марта 2018 | 13:42

Это они погорячились. Ждите "сечинских корзинок".

volkov_25 28 марта 2018 | 13:57

Вот что значит частный бизнес. Жаль сечин с путиным уже пушного зверька послали посмотреть.

consts 28 марта 2018 | 14:06

Пора отбирать? Желающие найдутся. Из тех, кто ближе к трону.

zhrv 28 марта 2018 | 14:13

- "«Лукойл» обогнал «Газпром» по капитализации и вышел на второе место"

Еще не вечер... Можем и дожить до времен, когда будем платить налоги на содержание "Национального достояния" - уж так им распоряжаются и руководят.

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