«Лукойл» обогнал «Газпром» по капитализации и вышел на второе место среди российских компаний по этому показателю

На первом месте по-прежнему находится Сбербанк.

«Лукойлу» удалось поставить исторический рекорд – до сих пор у компании не получалось занять второе место по капитализации. Биржевая стоимость акций нефтяного гиганта составила более 3 триллионов 300 миллиардов рублей, а одна акция стоит около 3900 рублей. Успеху «Лукойла» также способствовало небольшое снижение капитализации «Газпрома», который теперь оказался на третьем месте по этому показателю.

Как передает ТАСС, на презентации новой стратегии «Лукойла», которая прошла 23 марта в Лондоне, президент компании Вагит Алекперов назвал ее недооцененной. В ближайшее время компания рассчитывает запустить программу обратного выкупа акций на сумму в 3 миллиарда долларов. Стратегия компании рассчитана исходя из цен на нефть около 50 долларов за баррель.

«Роснефть» на этой неделе, напротив, опустилась на четвертое место в списке самых дорогих по капитализации российских компаний.