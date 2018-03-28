В мусорном бизнесе в Московской области участвуют люди без фамилий

Это не пойми кто, заявил в эфире Эха Москвы подмосковный губернатор Андрей Воробьёв. Он утверждает, что сын генерального прокурора Игорь Чайка не имеет к этому отношения.

По словам Воробьёва, первый конкурс, на котором будут определены операторы по сбору отходов пройдёт в мае. Губернатор надеется, что от 7 до 10 лучших компаний придут в Подмосковье.