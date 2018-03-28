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13:04, 28 марта 2018

В мусорном бизнесе в Московской области участвуют люди без фамилий

Это не пойми кто, заявил в эфире Эха Москвы подмосковный губернатор Андрей Воробьёв. Он утверждает, что сын генерального прокурора Игорь Чайка не имеет к этому отношения.
По словам Воробьёва, первый конкурс, на котором будут определены операторы по сбору отходов пройдёт в мае. Губернатор надеется, что от 7 до 10 лучших компаний придут в Подмосковье.

Комментарии

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sokal123 28 марта 2018 | 13:09

Есть такая забавная и страшная фамилия Чайка.

honduras_on_kolima 28 марта 2018 | 13:13

Как это без фамилий?
Эти фамилии давно известны всем: ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.

proxit 28 марта 2018 | 13:24

honduras_on_kolima:


Путинские портянки при помощи своих смотрящих губеров желают залезть в либеральный рыночный помоечный бизнес.

encopresis 28 марта 2018 | 13:49

proxit: Сарказм у портянок такой же убогий, как и их юмор вместе с сатирой - СОРТИРНЫЙ. Если бы помоечный бизнес в московском регионе принадлежал Явлинскому, ну или хотя бы Ходорковскому с Навальным, тогда было бы уместно. А Чайка? Ну какой же он либерал? Он ВАШ на все 146%

proxit 28 марта 2018 | 14:08

encopresis:

Угомонитесь, портянка. Если бы помоечный бизнес принадлежал Ходорковскому - вы портянки, сидели бы тихо и не вякали, ибо МБХ давно бы замочил Мэра Волоколамска, как он это сделал с неким совком и портянкой Петуховым.

vezdehod 28 марта 2018 | 14:14

В мусорном бизнесе в Московской области участвуют люди без фамилий
=============================================================================
Владимир Владимирович тоже не знает Имя и Фамилию своего Оппонента - так и Воробьёв не знает. кто свозит в его огород мусор.

sim202_ 28 марта 2018 | 13:13

sokal123:
А как правильно пишется фамилия "Чайка" - ЛСДУ3 или ЙФЯУ9 ???

sokal123 28 марта 2018 | 13:20

sim202_: Правильно вор -холуй .Коротко ЛСД.

sim202_ 28 марта 2018 | 13:37

sokal123:
ЛСД или КОКС ? )))

danko1 28 марта 2018 | 14:00

sim202_: В Москве помоечный бизнес год назад захватило ближайшее окружение Путина.
Помоечный бизнес по доходам сравним с бизнесом по поставке наркотиков.
И тоже полностью черный.

nikolashin2017 28 марта 2018 | 13:10

ни фамилий ,ни имен:
врет,как сивый мерин он...

galina6837 28 марта 2018 | 13:34

nikolashin2017:
В иной стране Воробьёв за такое заявление вылетел бы, как пробка из шампанского.

tag188 28 марта 2018 | 13:11

Ну хотя бы у руководителей региона, при которых возник весь этот бардак, фамилии есть?
А у руководства страны, при котором масса подобных сомнительных достижений во всех областях?

olganz 28 марта 2018 | 13:11

Дети Чайки без имени и фамилии даже в Росреестре.

mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 13:12


Конечно без фамилий.
Теперь фамилии заменены шифром ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.

apels 28 марта 2018 | 13:13

Не пойми кто!!!! Да он на прокурора батон крошит!!!

nikitin43 28 марта 2018 | 13:13

с перепугу и свою фамилию забыл трус и негодяй.

tvk2772 28 марта 2018 | 13:13

То есть, этот, прости господи, "губернатор", позволяет муниципалитетам отдавать господряды на вывоз мусора "людям без фамилий"?!!!

rogerrrr 28 марта 2018 | 13:16

Очень странный губернатор.

hz6691 28 марта 2018 | 13:18

"Не пойми кто" получили от "не пойми кого" право завалить г... подмосковье

jetsam 28 марта 2018 | 13:20

т.е. налогов они не платят?
это как??????????????????????
ФНС их не найдет? а фсб?
ключей от телеграма не хватает - думаю дуров подкинетЮ если попросить...

ааааааааа, доперло, - они _никто_ и звать их _никак_. как и нашего президента.

galina6837 28 марта 2018 | 13:22

Губернатор в эфире открыто заявил, что не выполняет свои должностные обязанности и не контролирует часть Московской области. Какая прелесть !
А за зарплатой он заходить не забывает? И после такой заявы что скажет наше Солнце ?
Завтра окажется, что и кучей ТЦ тоже владеют не пойми кто... И водоочисткой, и водозаборной станцией, и системой ЛЭП...
А безопасность страны ещё кто-нить контролирует. Или тоже без фамилий, одни кликухи позорные ?

ed10075 28 марта 2018 | 13:22

Фамилии миру хорошо известны - это ЛСДУ3 и ЙФЯУ9. Что в переводе на человеческий, не воровской язык означает Чайка (старший) и Чайка (младший). Сорванцы Генерального прокурора.

nds 28 марта 2018 | 13:24

Это не пойми кто...
_______________

Сидит Воробьев, изучает списки: "Ага, не пойми кто. Снова - не пойми кто. Ага, чайка - это птица. Снова - не пойми кто..."

kryymsdyk 28 марта 2018 | 13:26

Имя твое неизвестно, подвиг твой бесценен

detul 28 марта 2018 | 13:31

Интересно, как люди без фамилий платят налоги ?? И вообще, как они ведут отчетность перед ФНС. Может ФНС расскажет, или они не замечают такой мелочи, как неуплата налогов?

jamba 28 марта 2018 | 13:32

Смешной этот "сын друга Шойгу по комсомолу", а кто безфамильных фрахтовал?;))))))))))))) Он сам, или еще "дядя Сережа"?)))

vladisem 28 марта 2018 | 13:35

Он - ни кто, и звать его ни как.

nordman_berlin 28 марта 2018 | 13:36

конечно без фамилии. Чайка- это птица, а не фамилия.

vse_tam_budem 28 марта 2018 | 13:44

Вместо фамилий - кликухи, погремухи, погоняло...сплошная лагерщина.
И символ Путираши - запертая дверь, где тлеет всё население РФ.

captaingeorge 28 марта 2018 | 14:03

Это так по-нашему! При наступлении очередного катаклизма чиновник, его организовавший, начинает по-петушиному суетиться, хлопать себя "крылышками" по нежному тельцу и причитать: "Это же безобразие! Куда мы катимся! До каких пор...!" Одним словом. встраивается в волну всеобщего возмущения с надеждой на то, что глупый народ не разберется в смысле происходящего...

tks 28 марта 2018 | 14:14

ЛОЖЬ.

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