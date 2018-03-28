Владимир Путин получает всю информацию о помощи, которая оказывается семьям погибших и пострадавшим в трагедии

«Еще раз выражаем соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой ужасной трагедии. Президент позже в течение дня продолжит принимать информацию о том, как идет расследование обстоятельств катастрофы в Кемерове, какие меры принимаются для оказания медицинской и иной помощи пострадавшим».

По официальным данным, в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека