Владимир Путин получает всю информацию о помощи, которая оказывается семьям погибших и пострадавшим в трагедии
«Еще раз выражаем соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой ужасной трагедии. Президент позже в течение дня продолжит принимать информацию о том, как идет расследование обстоятельств катастрофы в Кемерове, какие меры принимаются для оказания медицинской и иной помощи пострадавшим».
По официальным данным, в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека
Комментарии32
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mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 13:10
А почему сообщение написано от имени множества неизвестных лиц?
"выражаем".
И не стыдно российскому народонаселению своими смертями портить демографическую статистику, расстраивая тем самым нацдилера?
kryymsdyk 28 марта 2018 | 13:13
mikhail_spb_: Путину насрать, он в бешенстве только от того, что пришлось лететь в этот сраный Кемерово, трястись на холоде с дурацкими цветочками. Если это был не двойник.
alexander25101977 28 марта 2018 | 13:21
kryymsdyk: Это был удмурт. На площади его не видели. Что за инициативная группа граждан с ним встречалась - никто до сих пор не знает. Вся информация есть в соцсетях... пока.
kryymsdyk 28 марта 2018 | 13:24
alexander25101977: Сейчас резиновую маску на кого угодно натянуть можно, "Спасибо, что живой", вот и программу Куклы закрыли - специалисты нужны для других задач.
bosen48 28 марта 2018 | 13:49
kryymsdyk: Даже на тебя, Гена?! Вы тут все что ли идиоты?
Прочитайте на досуге свои опусы, арифметические погрешности.
Собчак и то умнее оказалась: — И да, на всякий случай. Как выглядит мразь. Мразью уже вытерли пол, и она благополучно трусливо сбежала. Но из Интернета ничего не пропадает. Илюша Клишин. Романтический хипстор. Миньон Навального.
grigol331 28 марта 2018 | 14:11
bosen48: Илюша Клишин. Романтический хипстор. Миньон Навального
_____
Ну и подпись! Да у тебя титулов, как у российского императора.
luger_max_otto 28 марта 2018 | 13:43
Говорить о себе "мы" может или монарх, или лицо, больное солитёром. То есть носитель отличных глистов.
dokolle 28 марта 2018 | 13:24
kryymsdyk: Может быть Путин знает: почему и куда на видео с камеры наблюдения пропали три с половиной минуты?
15.56.33 и сразу перескок на 16.00.14
https://www.youtube.com/watch?v=Rh0963WA78M&list=PLiQUjHzd8T9n8iM0OehvJXneEJhKbtqOi
.........................
Почему об этом молчат журналисты?
Есть ли в сети видео без этой вырезки?
Кто сделал вырезку ?
Что происходит за эти минуты?
И главное что скрывают, если намеренно скрывают?
kryymsdyk 28 марта 2018 | 13:38
dokolle: Зачем вывесили в сеть именно обрезанный кусок тоже интересно.
kottigr1 28 марта 2018 | 13:59
kryymsdyk: Очевидцы в ТЦ рассказывали о взрыве.. Вот его и вырезали дабы не вызывать беспокойство в умах россиян..
galina6837 28 марта 2018 | 14:02
kryymsdyk:
Путин после таких событий должен не информацию получать, а кислород в отделении реанимации...
captain_ 28 марта 2018 | 13:16
Директор сгоревшего ТЦ – член Единой России
"Только не смешивайте это с политикой"
Разрешение на эксплуатацию куплено за взятку
"Только не смешивайте это с политикой"
Эвакуационные выходы закрыты по требованию ФСБ
"Только не смешивайте это с политикой"...
liliyask 28 марта 2018 | 13:41
captain_: не смешивайте, не анализируйте, не вникайте. Спите, дети! Мы не сумели вас спасти.
milenacotliar 28 марта 2018 | 13:19
mikhail_spb_: Там всё солидно. Как у Готторпов-Романофф. Без слов и более чем доходчиво - в каждой детали. Вот Кропоткин писал ещё в 1910-11 годах
Короли и цари наносят удар и заставляют дрожать других из боязни подвергнуться той же участи. Цари и короли не видят своих жертв; они душат их N тюрьмах рукой палача.
При своем восшествии на престол Александр III избрал пять человек, из них одну женщину, которых он приказал повесить за убийство своего отца. Он еще сожалел, что повесил их в общественном месте, что позволило художнику Верещагину увековечить эту казнь на полотне.
Остальные революционеры, члены партии «Народной воли», были замурованы по приказу Александра III и Шлиссельбурге, и их так крепко там держали, что в течение целых десяти лет о них не было слышно ни малейшего слова.
Царь хорошо знал, что ужас неизвестного действует сильнее на умы, чем страшная казнь при солнечном свете на общественной площади.
Эти строки, написанные в 1891 г., остаются в своей силе и теперь.
milenacotliar 28 марта 2018 | 13:12
Подозреваемых в причастности к массовому убийству в Кемерово навскидку – сотни! Арестованных пятеро!
Это – месседж Кремля
Очнитесь
Четыре матери погибших детей покончили жизнь самоубийством.
captain_ 28 марта 2018 | 13:21
Мы, русские, можем превратить в пепел любую страну, запустив наши ракеты.
Чтобы разрушить свою РФию, нам не пришлось делать даже этого!
rern 28 марта 2018 | 13:36
milenacotliar: "Четыре матери погибших детей покончили жизнь самоубийством"
Подтверждение дай. Ты лжешь. Нет нигде этой новости.
ruderpost 28 марта 2018 | 13:53
rern: а ты что хочешь горячолюбимого расстроить? он и так вне себя что пришлось лететь в какую то кемерову.
tridrikh 28 марта 2018 | 13:14
и жнец, и швец, и на дуде игрец!!! устал я смеяться над нашим президентом!!! плывет в бассейне и получает информацию, получает! и думает, думает, думает, и жалеет, и помогает... смех!!!!
kaplan911 28 марта 2018 | 13:14
Это ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО над людьми.
putin_the_enemy 28 марта 2018 | 13:15
Нам нужны соболезнования крокодила?
liliyask 28 марта 2018 | 13:52
putin_the_enemy: жрет нас и плачет, и соболезнует, и переживает
rern 28 марта 2018 | 13:16
Почему произошла такая трагедия и как сделать чтобы не повторилась - вот самое важное. Путин же хочет откупиться деньгами. Нужно начать снимать чиновником: мэра и Омена.
alexander25101977 28 марта 2018 | 13:24
rern: Так а деньгами-то какими? С налогов тех же родителей. Все эти кубышки на случай формируются за счёт налогосборов. Доходы от нефтедолларов прокручиваются с последующим снятием сливок избранными и на удовлетворение геополитической похоти безумного чекиста. А граждане все свои беды сами оплачивают. Сами отложили, потом получили из отложенного.
ostapbey 28 марта 2018 | 13:17
Владимир Путин получает всю информаци.......
!!!!
Госпиди!!!!
Как харашо что у нас есть Путин!!!
plank1957 28 марта 2018 | 13:21
Владимир Путин и понятия не имеет, что происходит в Кемерово. Он валенок, которому его холуи вешают лапшу на уши, как недавно это делал Тулеев. И Путин это проглотил.
step1er 28 марта 2018 | 13:22
И что? Кому от этого легче?
vasya_von_smetankin 28 марта 2018 | 13:24
Уверен, насчёт Беслана, "Курска" и "Норд-Оста" у него тоже была "вся информация.
Расстреляли, утонула, сгорели...
ilja13 28 марта 2018 | 13:26
......"выражаем"......
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Говорить о себе во множественном числе имеет право только царская (императорская) особа или родовая аристократия. Вроде как всего лишь из потомственных крестьян будут.......
dr_nemos 28 марта 2018 | 13:37
Да хрен он получает, а не информацию.... вся мразь будет, и небезуспешно, отмывать себя и свои деньги....от фсб до тулеева. Верить этой мрази, значит быть ничтожеством.
ruderpost 28 марта 2018 | 13:56
dr_nemos: вот в этом то и кроется ошибка населения : ХОРОШЕМУ ЦАРЮ худые бояре ложную информацию дают. 76% купились на эту глупость. всё знает горячолюбимый и луноликий.
ruderpost 28 марта 2018 | 13:49
интересно букет цветов он на свои деньги приобрёл или лизуны при встрече вручили.