Тулеев записал видеообращение к жителям Кузбасса в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня»
Губернатор Кемеровской области Аман Глава региона в очередной раз заявил, что непростой ситуацией пользуются некие провокаторы, цель которых — «раскачать ситуацию».
Десятиминутное видео, главный герой которого — губернатор Кузбасса — опубликовано в Youtube-аккаунте пресс-службы администрации области. Аман Тулеев, сидя в кабинете вместе с тремя чиновниками, рассказывает о том, как руководство региона планирует помогать родственникам погибших. По словам Тулеева, в ближайшее время он начнет лично принимать членов семей, потерявших своих близких. Напомнил губернатор и о денежных компенсациях. При этом глава региона вновь не удержался от соблазна прокомментировать массовые выступления жителей Кемерова и слухи о якобы заниженном властями количестве погибших.
Пару часов назад первый заместитель Амана Тулеева, вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов назвал вчерашний стихийный митинг в центре Кемерова «спланированной акцией, направленной на дискредитацию власти». Чернов добавил, что на площадь пришло очень много «подогретой молодежи». Люди, по мнению чиновника, присутствовали, «совсем не понимая, что они там делают».
В Кемерове сегодня прошли первые похороны погибших при пожаре в торговом центре. По официальным данным, жертвами ЧП стали 64 человека, большая часть которых —дети.
Комментарии28
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vasya_von_smetankin 28 марта 2018 | 13:05
Вот не сцука же?
tour 28 марта 2018 | 13:07
vasya_von_smetankin:
Что и кого раскачивать?!?
Ему же, давным-давно сказали - "Она утонула!"
bozman_xl 28 марта 2018 | 13:09
: Не у Путина, а у народа нужно просить прощения, и на коленях!
А тулеев всё блох ищёт!
tour 28 марта 2018 | 13:22
bozman_xl: -/А тулеев всё блох ищёт!/
Да ничего он не ищет..
Эта мразь в обоссанных штанах, облизав ботинки Путину уверен, царь - поймёт и простит....
kottigr1 28 марта 2018 | 13:29
bozman_xl: Тулеев же понимает, что народ в России ничего не решает.. Вот и лижет сапоги Хозяина..
kindman_a 28 марта 2018 | 13:14
"...акцией, направленной на дискредитацию власти..."
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Всё это кубло во главе с толстомордым хряком надо гнать в шею.
luger_max_otto 28 марта 2018 | 13:25
Так ведь кто раскачивает ситуацию?
Тулеев, попросивший прощения у Путина, а не у народа.
Путин, зассавший выходить к людям и показавший вместо себя своих снайперов и ОМОН.
В общем- власть. Которой нужно уходить ради сохранения страны.
koshka_sama_po_sebe 28 марта 2018 | 13:06
Противно.
alexander25101977 28 марта 2018 | 13:07
Уважаемый Леонид Ильич Аман-снежок Тулеев, а не пошли бы... под капельницу в отставку. Старая, допотопная сраная жаба в очках.
chapter_2 28 марта 2018 | 13:08
Радуйся Кузбасс! Других людей, кроме А.Тулеева, у В.Путина для кемеровчан нет.
snips 28 марта 2018 | 13:13
chapter_2: а типа кузбас такие все опозиционеры шо свет раньше не видывал а им оп и опять ввп .,.
rern 28 марта 2018 | 13:12
Омен Тулеев должен быть наказан как можно скорее.
idontbelieve 28 марта 2018 | 13:13
тов.Тулеев,ситуация в любом регионе,а также в вашем давно в ЖОПЕ.Только вы этого не видите из своего кабинета.К народу забздел выйти ,а сейчас вякаеш из уютного кабинета,что кто-то раскачивает ситуацию.Если дальше там будете сидеть ни черта реально не делая( лизание лидера не в счет),то снесут ваш кабинет к чертовой маме.Начальник -кабинет,млин
rern 28 марта 2018 | 13:14
Мэра снять Омена Тулеева снять. И начать менять всю систему.
nemez1 28 марта 2018 | 13:17
тулеевы ускоряют развал России.
alexandro_1961 28 марта 2018 | 14:10
nemez1: Развал не развал, а пугачевщина может и замаячить.
sim202_ 28 марта 2018 | 13:26
Мудак.
glock09 28 марта 2018 | 13:30
А морда в экран влезла?
nf5096004 28 марта 2018 | 13:36
Куда ещё раскачивать, все развалили! Позор обращаться к народу с подобными речами! Хорошо, что ещё не повторил "бузотеры'
dr_nemos 28 марта 2018 | 13:39
Фантастическая скотина, символ путинизма..........даже не знаю, что сказать.............даже палачи гитлеровского рейха выглядели человечнее.
babich174 28 марта 2018 | 13:39
"дискредитация власти" - да вы давно без чьей-либо помощи дискредитировали себя по самые не могу.
Во жлобы без совести и страха.
amebix 28 марта 2018 | 13:42
Джабба Хатт не уйдёт, это не по правилам системы. Он ещё будет мучать и мучаться.
А кто если не он? Ведь без него Кемеровская область развалится.
clingerwinger 28 марта 2018 | 13:43
Из разговорника чиновников:
"раскачать ситуацию" - производить определённые действия, в результате которых чиновник будет отправлен в отставку/уволен/осуждён.
"провокация" - любое действие или изречение, которое не выгодно чиновнику
vova36 28 марта 2018 | 13:55
на видео комы отключены, вот мразь, не хочет знать что мразь
sharlatan 28 марта 2018 | 13:56
Удивительно мерзкий тип.
wurm 28 марта 2018 | 14:05
Тамошние власти совсем отморозились
zhrv 28 марта 2018 | 14:11
- "цель которых — «раскачать ситуацию»."
И ведь прав!
Именно раскачать, и выкинуть такое руководство на свалку истории. Понимаю, Аману очень не хочется на свалку, хочется умереть в кресле руководителя... А людей вот это не устраивает!
stas12006 28 марта 2018 | 14:12
Ублюдыш тулеев уже всё сказал , когда просил прощения у путина. Смысл был примерно такой: путин владир владимирыч дорогой, простите нас , что побеспокоили вас и вам пришлось приехать. Унас тут 200 бузатёров сожгли своих детей ради пиара и теперь бузят на площади. Вобщем - недоразумение.