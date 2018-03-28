Z Архив новостей новости
5 28 6 4026
13:01, 28 марта 2018

Тулеев записал видеообращение к жителям Кузбасса в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня»

Губернатор Кемеровской области Аман Глава региона в очередной раз заявил, что непростой ситуацией пользуются некие провокаторы, цель которых — «раскачать ситуацию».

Десятиминутное видео, главный герой которого — губернатор Кузбасса — опубликовано в Youtube-аккаунте пресс-службы администрации области. Аман Тулеев, сидя в кабинете вместе с тремя чиновниками, рассказывает о том, как руководство региона планирует помогать родственникам погибших. По словам Тулеева, в ближайшее время он начнет лично принимать членов семей, потерявших своих близких. Напомнил губернатор и о денежных компенсациях. При этом глава региона вновь не удержался от соблазна прокомментировать массовые выступления жителей Кемерова и слухи о якобы заниженном властями количестве погибших.

Пару часов назад первый заместитель Амана Тулеева, вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов назвал вчерашний стихийный митинг в центре Кемерова «спланированной акцией, направленной на дискредитацию власти». Чернов добавил, что на площадь пришло очень много «подогретой молодежи». Люди, по мнению чиновника, присутствовали, «совсем не понимая, что они там делают».
В Кемерове сегодня прошли первые похороны погибших при пожаре в торговом центре. По официальным данным, жертвами ЧП стали 64 человека, большая часть которых —дети.

Комментарии

28

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

vasya_von_smetankin 28 марта 2018 | 13:05

Вот не сцука же?

tour 28 марта 2018 | 13:07

vasya_von_smetankin:
Что и кого раскачивать?!?
Ему же, давным-давно сказали - "Она утонула!"

bozman_xl 28 марта 2018 | 13:09

: Не у Путина, а у народа нужно просить прощения, и на коленях!
А тулеев всё блох ищёт!

tour 28 марта 2018 | 13:22

bozman_xl: -/А тулеев всё блох ищёт!/
Да ничего он не ищет..
Эта мразь в обоссанных штанах, облизав ботинки Путину уверен, царь - поймёт и простит....

kottigr1 28 марта 2018 | 13:29

bozman_xl: Тулеев же понимает, что народ в России ничего не решает.. Вот и лижет сапоги Хозяина..

kindman_a 28 марта 2018 | 13:14

"...акцией, направленной на дискредитацию власти..."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Всё это кубло во главе с толстомордым хряком надо гнать в шею.

luger_max_otto 28 марта 2018 | 13:25

Так ведь кто раскачивает ситуацию?
Тулеев, попросивший прощения у Путина, а не у народа.
Путин, зассавший выходить к людям и показавший вместо себя своих снайперов и ОМОН.
В общем- власть. Которой нужно уходить ради сохранения страны.

koshka_sama_po_sebe 28 марта 2018 | 13:06

Противно.

alexander25101977 28 марта 2018 | 13:07

Уважаемый Леонид Ильич Аман-снежок Тулеев, а не пошли бы... под капельницу в отставку. Старая, допотопная сраная жаба в очках.

chapter_2 28 марта 2018 | 13:08

Радуйся Кузбасс! Других людей, кроме А.Тулеева, у В.Путина для кемеровчан нет.

snips 28 марта 2018 | 13:13

chapter_2: а типа кузбас такие все опозиционеры шо свет раньше не видывал а им оп и опять ввп .,.

rern 28 марта 2018 | 13:12

Омен Тулеев должен быть наказан как можно скорее.

idontbelieve 28 марта 2018 | 13:13

тов.Тулеев,ситуация в любом регионе,а также в вашем давно в ЖОПЕ.Только вы этого не видите из своего кабинета.К народу забздел выйти ,а сейчас вякаеш из уютного кабинета,что кто-то раскачивает ситуацию.Если дальше там будете сидеть ни черта реально не делая( лизание лидера не в счет),то снесут ваш кабинет к чертовой маме.Начальник -кабинет,млин

rern 28 марта 2018 | 13:14

Мэра снять Омена Тулеева снять. И начать менять всю систему.

nemez1 28 марта 2018 | 13:17

тулеевы ускоряют развал России.

alexandro_1961 28 марта 2018 | 14:10

nemez1: Развал не развал, а пугачевщина может и замаячить.

(комментарий скрыт)

sim202_ 28 марта 2018 | 13:26

Мудак.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

glock09 28 марта 2018 | 13:30

А морда в экран влезла?

(комментарий скрыт)

nf5096004 28 марта 2018 | 13:36

Куда ещё раскачивать, все развалили! Позор обращаться к народу с подобными речами! Хорошо, что ещё не повторил "бузотеры'

dr_nemos 28 марта 2018 | 13:39

Фантастическая скотина, символ путинизма..........даже не знаю, что сказать.............даже палачи гитлеровского рейха выглядели человечнее.

babich174 28 марта 2018 | 13:39

"дискредитация власти" - да вы давно без чьей-либо помощи дискредитировали себя по самые не могу.
Во жлобы без совести и страха.

amebix 28 марта 2018 | 13:42

Джабба Хатт не уйдёт, это не по правилам системы. Он ещё будет мучать и мучаться.
А кто если не он? Ведь без него Кемеровская область развалится.

clingerwinger 28 марта 2018 | 13:43

Из разговорника чиновников:
"раскачать ситуацию" - производить определённые действия, в результате которых чиновник будет отправлен в отставку/уволен/осуждён.
"провокация" - любое действие или изречение, которое не выгодно чиновнику

vova36 28 марта 2018 | 13:55

на видео комы отключены, вот мразь, не хочет знать что мразь

sharlatan 28 марта 2018 | 13:56

Удивительно мерзкий тип.

(комментарий скрыт)

wurm 28 марта 2018 | 14:05

Тамошние власти совсем отморозились

zhrv 28 марта 2018 | 14:11

- "цель которых — «раскачать ситуацию»."
И ведь прав!
Именно раскачать, и выкинуть такое руководство на свалку истории. Понимаю, Аману очень не хочется на свалку, хочется умереть в кресле руководителя... А людей вот это не устраивает!

stas12006 28 марта 2018 | 14:12

Ублюдыш тулеев уже всё сказал , когда просил прощения у путина. Смысл был примерно такой: путин владир владимирыч дорогой, простите нас , что побеспокоили вас и вам пришлось приехать. Унас тут 200 бузатёров сожгли своих детей ради пиара и теперь бузят на площади. Вобщем - недоразумение.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 240 6 9241 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

+ Встреча с иностранными послами в МИДе по ситуации с отравлением Скрипаля Встреча с иностранными послами в МИДе по ситуации с отравлением Скрипаля Встреча посвящена обсуждению дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери…

5 167 6 30621 21.03
8читать ;смотреть
Kмид, англия, политика, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 203 6 17429 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 140 6 12861 24.03
Kистория, государство, мнения
Новости

На митинге в Кемерово было не мало случайных людей, утверждает вице-губернатор Кемерово Владимир Чернов По его оценке, мероприятие было, в том числе, направлено на дискредитацию власти. «Губернатор Тулеев правильно сделал, что не вышел к митингующим

5 60 6 5579
Блоги

Алексей Мельников публицист

Не пишите о Госдуме ничего Есть одно сильное оружие. Оно есть только у вас – журналисты…

5 64 6 9522 21.03
Kгосдума, акции, журналисты, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 214 6 20343 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Екатерина Винокурова специальный корреспондент Znak.com

+ Финальный брифинг комиссии по этике, рассматривавшей обвинения в адрес Слуцкого Финальный брифинг комиссии по этике, рассматривавшей обвинения в адрес Слуцкого Комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» в истории Слуцкого и журналисток. Ошибку, мол, совершили журналистки…

5 79 6 21346 21.03
8читать ;смотреть
Kгосдума, слуцкий, скандалы, видео, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Варварство в Москве Запланировано очередное варварство: в Красносельское районе мэрия приговорила к сносу квартал на Русаковской улице. Эти здания — образец советского конструктивизма, их ценность официально подтверждена Москомнаследием…

5 57 6 17352 21.03
Kмосква, видео, собянин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 525 6 57321 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Волоколамск голосует за Путина! Пока государство занимается аферами и авантюрами с целью самопиара, его граждане задыхаются от мусорной вони

5 108 6 27214 21.03
Kподмосковье, экология, власть, общество, мнения
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 84 6 9341 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6711 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14208 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Россия развитого путинизма Кто победил на выборах 18 марта и что это значит для российского общества…

5 216 6 25910 22.03
Kполитика, власть, путин, коррупция, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 11868 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения

Популярное за неделю

Новости

Посольство Великобритании в Москве: Россия «виновна без малейшего сомнения» в отравлении Сергея Скрипаля Об этом говорилось в презентации, которую 22 марта в посольстве Великобритании в Москве раздавали представителям других стран…

5 41 6 32356
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 93 6 174749 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 117 6 31289 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 335 6 464333 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 399 6 430491 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6825961
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3372689

Сегодня в эфире