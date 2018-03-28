Тулеев записал видеообращение к жителям Кузбасса в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня»

Губернатор Кемеровской области Аман Глава региона в очередной раз заявил, что непростой ситуацией пользуются некие провокаторы, цель которых — «раскачать ситуацию».

Десятиминутное видео, главный герой которого — губернатор Кузбасса — опубликовано в Youtube-аккаунте пресс-службы администрации области. Аман Тулеев, сидя в кабинете вместе с тремя чиновниками, рассказывает о том, как руководство региона планирует помогать родственникам погибших. По словам Тулеева, в ближайшее время он начнет лично принимать членов семей, потерявших своих близких. Напомнил губернатор и о денежных компенсациях. При этом глава региона вновь не удержался от соблазна прокомментировать массовые выступления жителей Кемерова и слухи о якобы заниженном властями количестве погибших.

Пару часов назад первый заместитель Амана Тулеева, вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов назвал вчерашний стихийный митинг в центре Кемерова «спланированной акцией, направленной на дискредитацию власти». Чернов добавил, что на площадь пришло очень много «подогретой молодежи». Люди, по мнению чиновника, присутствовали, «совсем не понимая, что они там делают».

В Кемерове сегодня прошли первые похороны погибших при пожаре в торговом центре. По официальным данным, жертвами ЧП стали 64 человека, большая часть которых —дети.