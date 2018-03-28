Загорание в торговом центре на северо-востоке Москвы успели потушить до приезда пожарных, пострадавших нет

Пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы был потушен до приезда

пожарных, пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе

столичного главка МЧС.

«Поступило сообщение о задымлении по адресу:

Северо-восточный административный округ, улица Снежная, 26.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по месту заявки»,

— сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в ходе разведки было

установлено, что произошло загорание электровентилятора в подсобном

помещении.

«Загорание было ликвидировано автоматической системой

пожаротушения до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Также

сработала система оповещения о пожаре и система дымоудаления», — сообщил

собеседник агентства, добавив, что администрация объекта организовала

вывод людей на улицу.

«В результате происшествия пострадавших нет», —

подчеркнул представитель МЧС.