Загорание в торговом центре на северо-востоке Москвы успели потушить до приезда пожарных, пострадавших нет
Пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы был потушен до приезда
пожарных, пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе
столичного главка МЧС.
«Поступило сообщение о задымлении по адресу:
Северо-восточный административный округ, улица Снежная, 26.
Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по месту заявки»,
— сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, в ходе разведки было
установлено, что произошло загорание электровентилятора в подсобном
помещении.
«Загорание было ликвидировано автоматической системой
пожаротушения до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Также
сработала система оповещения о пожаре и система дымоудаления», — сообщил
собеседник агентства, добавив, что администрация объекта организовала
вывод людей на улицу.
«В результате происшествия пострадавших нет», —
подчеркнул представитель МЧС.
Комментарии12
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sergey2010 28 марта 2018 | 12:40
что вообще творится?
vasya_von_smetankin 28 марта 2018 | 12:41
"Горел вентилятор в подсобке"
Интересно, уважаемая Мария Захарова уже успела станцевать ното-протестную "Калинку" по поводу очередного террористического акта "англосаксов?"
noxepy666 28 марта 2018 | 12:48
Семьсот трупов. Власти опять всё распихали по хладокомбинатам, а тупые ватники будут орать - ихтамнет!
vezdehod 28 марта 2018 | 13:02
noxepy666:
Семьсот трупов. Власти опять всё распихали по хладокомбинатам, а тупые ватники будут орать - ихтамнет!
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Заткнись...Недоумок. Хорошо. что всё обошлось.
vilingrad 28 марта 2018 | 13:34
noxepy666: Ты прав, недотепа! Скоро по всей стране заполыхает. Советское старье и путинская шара- сумма техногенных катастроф. Чекисты вкладывали все нефтяные деньги... в свои карманы; да и сейчас то же самое- а как иначе, если все можно?
post_v 28 марта 2018 | 12:48
Кстати про вентиляцию
Сергей Пархоменко в блоге, что на ул. Базовская строится в микрорайон для муниципальных жильцов. Около 50 подъездов, дома от 17 до 25 этажей. Застройщик — «Главмосстрой».
В каждом доме стоит система противопожарной вентиляции. т.е если где-то на этаже происходит пожар, срабатывают два вентилятора. Один удаляет дым с этажа, второй подает свежий воздух на лестницу, чтобы люди при эвакуации не задохнулись.
Самое сложное — вентилятор дымоудаления. Он должен по нормам работать 2 часа при температуре 400 градусов.
так вот, фирма-застройщик поставила МУЛЯЖИ вентиляторов.
Ау, МЧС!
Ау, Следственный комитет
Ау, Собянин! - впрочем, с этим все ясно
kryymsdyk 28 марта 2018 | 12:51
В Москве тщательнее подходят к вопросу, автоматическое пожаротушение есть.
andy66 28 марта 2018 | 12:58
ну все, теперь вентиляторы запретят (((
neyexo 28 марта 2018 | 12:59
Я понимаю, если б горел деревянный сарай
А тут железный вентилятор горит
Никакого спасения
grigol331 28 марта 2018 | 13:24
neyexo:
Это ж в подсобке, там мог быть и бытовой, в основном из пластика.
ed10075 28 марта 2018 | 13:27
Хозяин торгового центра с перепугу своими личными штанами от "Бриони" сбиваивал пламя и заливал его "Вдовой Клико".
clingerwinger 28 марта 2018 | 13:51
Это хозяин ТЦ решил проверить противопожарные системы. Убил сразу 3х зайцев:
1,- проверил систему,
2,- пропиарился что его ТЦ самый безопасный ТЦ.
3.- заведомо подготовился к проверке - если проверяющие будут наглеть он может сказать - наша противопожарная система показывала себя в действии и отлично справилась.