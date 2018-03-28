Отставка главы Волоколамского района Евгения Гаврилова в первую очередь связана с тем, что он потерял диалог с жителями, заявил в эфире Эха Москвы губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, жители требуют, чтобы новый глава решил проблему мусорного полигона Ядрово. «Однако, наша стратегическая задача не просто справиться с Ядровом, но и обеспечить комплексный подход по благоустройству Волоколамского района и Волоколамска, в частности. Это не простая, но очень интересная задача», — отметил губернатор.

Воробьёв уволил Гаврилова после того, как в Волоколамске начались протесты, во время которых главу района пытались побить, а самого Воробьёва забросали снежками.