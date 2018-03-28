Отставка главы Волоколамского района Гаврилова связана с тем, что он потерял диалог с жителями — Воробьев
Отставка главы Волоколамского района Евгения Гаврилова в первую очередь связана с тем, что он потерял диалог с жителями, заявил в эфире Эха Москвы губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, жители требуют, чтобы новый глава решил проблему мусорного полигона Ядрово. «Однако, наша стратегическая задача не просто справиться с Ядровом, но и обеспечить комплексный подход по благоустройству Волоколамского района и Волоколамска, в частности. Это не простая, но очень интересная задача», — отметил губернатор.
Воробьёв уволил Гаврилова после того, как в Волоколамске начались протесты, во время которых главу района пытались побить, а самого Воробьёва забросали снежками.
Комментарии12
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angrew 28 марта 2018 | 12:41
Как будто там от главы что-то зависит.
gvs 28 марта 2018 | 12:42
Очки в задницу - это тоже форма диалога )))
kottigr1 28 марта 2018 | 12:45
gvs: Дал слабину перед холопами..
Тряпка.. Дал возможность двинуть народу по репе.. Дискредитировал действующую власть. С народом можно встречаться один на один лишь из-за спин дивизий ФСО.
А теперь будет выкинут "сахарной костью", что бы народ его рвал с урчанием вместо закрытия свалки..
neitral_n 28 марта 2018 | 12:46
gvs: Неправильно! Правильно очки - в очко!
neitral_n 28 марта 2018 | 12:43
Кроме этого увольнения Воробьёву надо бы рассказать, почему он не хочет покупать мусороперерабатывающий завод у немцев, показать в интернете бюджет МО и дать всему логичное объяснение , а не на уровне "мы стараемся, но безрезультатно..."!
zloy_sok 28 марта 2018 | 12:48
А как ктото получал снежком в рыло и бежал трусливо в кольце охраны - это значит, наоборот, налаживал диалог с народом? Ну да, медаль еще выдать...
platonnekafrin 28 марта 2018 | 12:49
Вот интересно, если бы Воробьеву в сердцах предложили: "Очки в ж... хочешь?", он бы нашел диалог или потерял?
mamiluk 28 марта 2018 | 12:53
"...глава района Гаврилов потерял..."
не "диалог" они потеряли....а совесть.
greeg1 28 марта 2018 | 12:56
Фигня какая. Гаврилов потерял диалог и его уволили, А Тулеев вообще не умеет с людьми разговаривать и его тянут до выноса ногами вперед.
meteor9 28 марта 2018 | 12:59
Это можно и к самому Воробьеву отнести. Как будто он не потерял связь с людьми. Такой же. Слил нижестоящего и свалил все на него. И такие там все. Валят один на другого
sadda 28 марта 2018 | 13:08
А где же мусороперерабатывающие заводы?! Вон сколько особняков и вилл понастроили чинуши, а для заводов все денег нет.
yuriykyvich 28 марта 2018 | 13:51
Вообще-то и самому Воробьеву давно пора в отставку, и не только по этомоу критерию.