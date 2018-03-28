Западу стоит ожидать адекватного ответа на высылку российских дипломатов — Чижов
Западу стоит ожидать адекватного ответа на высылку российских дипломатов, заявил в интервью Евроньюс постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. В знак солидарности с Великобританией российских дипломатов выслали США, Канада, Австралия и многие европейские страны. Москва пообещала ответить каждой.
Комментарии28
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kryymsdyk 28 марта 2018 | 12:38
Насчет адекватности это напрасные надежды. ответ будет неадекватный, как всё в России.
luger_max_otto 28 марта 2018 | 12:52
Отчего же, Воронежу нужно приготовиться.
za_nas 28 марта 2018 | 12:52
kryymsdyk: А у Вас как, не в России?
gregor 28 марта 2018 | 12:39
Западу стоит ожидать адекватного ответа на высылку российских дипломатов — Чижов
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Опять отравят кого -нибудь ,видать ....
shicotus_live 28 марта 2018 | 12:58
gregor: Опять отравят кого -нибудь ,видать ....
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Англичане? Эти могут. причем опять спишут в расход какую либо мразь из перебежчиков. Надо же отвлекать народ от проблемы Брекзита
nikitin43 28 марта 2018 | 12:43
страна расея в кольце врагов и регулярно их травит .
gvzdk 28 марта 2018 | 12:44
Придется график высылки составлять - быстро не управятся....
ha12raz 28 марта 2018 | 12:45
Пусть отвечают....туда в основном путиноиды и ездят, пусть насерут себе в карман.
kaplan911 28 марта 2018 | 12:56
ha12raz:
22 страны цивилизованного мира......
Интересно, какой штат в МИД РФ, если выслали по разным данным сотни сотрудников.
brandfa 28 марта 2018 | 12:48
стоит ожидать адекватного ответа
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Захарова напьётся и в шоу на центральном канале станцует стриптиз?
kryymsdyk 28 марта 2018 | 13:00
brandfa: тогда будет революция, бунт.
opiatnovyi63 28 марта 2018 | 12:48
А самому Чижову ещё не дали пинка под мягкое место?
mamiluk 28 марта 2018 | 12:50
Хватит уже с "адекватными ответами"...так в России мемориалов не напасешься...ну сколько можно издеваться над населением...пора уже воронежцам восстать!...
apels 28 марта 2018 | 12:51
Ну и насколько адекватные? Их то много, а Россия одна.
avp235 28 марта 2018 | 12:52
Только себе же и навредят. Запад для России - источник всего, а Россия для запада -только источник головной боли.
kaplan911 28 марта 2018 | 12:52
\\ Западу стоит ожидать адекватного ответа на высылку российских дипломатов — Чижов. \\
Завалят страну уже тоннами аргкокса, Машка из МИДрашки сбацает лезгинку?
Мда, думаю, что уже Воронежом не обойдётся.
Держись Россия.
dr_nemos 28 марта 2018 | 12:54
Уроды, никогда не было адекватного ответа со стороны путинцев....за кучку приближенных к фюреру прохвостов расплачивается весь народ России....это адекватный ответ?
detul 28 марта 2018 | 13:04
dr_nemos: По термином "Весь народ" Вы имеете ввиду жуликов у которых западные барыги отжимают нагребенное бабло?
dr_nemos 28 марта 2018 | 13:42
detul: это значит, что весь народ лишен права ВЫБОРА, что ему есть, что ему пить, что ему одевать, что покупать.....
detul 28 марта 2018 | 14:08
dr_nemos: Да что Вы говорите ???? Это же что народ не может ВЫБРАТЬ ??? Ну назовите товар, который россиянин (ну например Олег Дерипаска, или Аркадий Ротенберг) не может купить. Или Вы под словом "ВЫБОР" имеете ввиду нехватку денег? Ну так работайте лучше и денег будет больше.
balkin 28 марта 2018 | 12:54
Если предположить, что в Россию приезжает меньше иностранцев, чем выезжает за границу россиян, так опять бомбежка известного города выходит? Ну, типа, нельзя пармезан или рокфор ввозить - так его съедят и без нас, а нам - сырной массой отечественных производителей лакомиться?
detul 28 марта 2018 | 13:08
balkin: Так власти России не возражают против выезда наших граждан за рубеж. Это как раз зарубежные деятели создают проблемы с выездом жителям известного города. Так что бомбежка прилетела на крыльях демократических бомбардировщиков, и это снова не российские бомбардировщики.
goshan31 28 марта 2018 | 12:57
Освободят от налогов начиная с 2000 года друзей тсаря?!
dusia08 28 марта 2018 | 13:00
Солидарно с другими странами Россия высылает всех своих дипломатов.
ostapbey 28 марта 2018 | 13:02
это только русские народы в России пугают родиной.. Россией в смысле..
Как может воспринимать для себя наказание американский дипломат, что сошлет его Трамп на Флориду.. Или Майами..??
.А если Путин сошлет Захарову на Колыму?? Или в Ханты-Мансёйск??
Да... Украина не Россия. А Америка тем более..
Даже.
crimea2015 28 марта 2018 | 13:02
да хватит уже сиськи мять! Обещалкины
neyexo 28 марта 2018 | 13:08
Закрыть Польский совет, Молдавский совет, Ирландский совет и т.д.
alexander25101977 28 марта 2018 | 13:19
Какого адекватного ответа? Высылку чУмУданов?