Тулеев, с момента пожара в ТЦ «Зимняя вишня» так и не появившийся перед людьми, встретится с семьями погибших

Глава Кемеровской области Аман Тулеев, с момента пожара в торговом центре «Зимняя вишня» так и не появившийся перед людьми, все же согласился встретится с семьями погибших.

Таких приемов будет несколько. Они начинаются с сегодняшнего дня и будут проходить по желанию родственников, сообщил первый вице-губернатор региона Владимир Чернов. Точное время и место он не уточнил. Решение главы Кузбасса не принимать участие во вчерашнем стихийном митинге, он считает оправданным. Вице-губернатор назвал это мероприятие спланированной акцией по дискредитации власти. По его словам, там было много «подогретой» молодежи, «было несколько

парней, которые вели себя абсолютно неадекватно, иногда даже не понимая, что кричат». Сам Тулеев накануне в ходе совещания с президентом охарактеризовал многотысячных участников митинга, требующих, в том числе, отставки губернатора, такими словами: «200 бузотеров, вообще не родственники погибших, которые пытаются решить свои проблемы, спекулируя на людском горе». При этом свое выступление глава региона начал со слов «великой благодарности» Путину за его звонок и извинений перед ним лично за случившееся.

Сегодня Тулеев записал в обращении к жителям Кузбасса, в котором попросил не спекулировать на трагедии.

Сегодня же губернатор снял с должностей своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину. Их места займут соответственно первый замглавы региона Ольга Турбаба и замначальника департамента Валентина Назимок.