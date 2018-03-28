Тулеев, с момента пожара в ТЦ «Зимняя вишня» так и не появившийся перед людьми, встретится с семьями погибших
Глава Кемеровской области Аман Тулеев, с момента пожара в торговом центре «Зимняя вишня» так и не появившийся перед людьми, все же согласился встретится с семьями погибших.
Таких приемов будет несколько. Они начинаются с сегодняшнего дня и будут проходить по желанию родственников, сообщил первый вице-губернатор региона Владимир Чернов. Точное время и место он не уточнил. Решение главы Кузбасса не принимать участие во вчерашнем стихийном митинге, он считает оправданным. Вице-губернатор назвал это мероприятие спланированной акцией по дискредитации власти. По его словам, там было много «подогретой» молодежи, «было несколько
парней, которые вели себя абсолютно неадекватно, иногда даже не понимая, что кричат». Сам Тулеев накануне в ходе совещания с президентом охарактеризовал многотысячных участников митинга, требующих, в том числе, отставки губернатора, такими словами: «200 бузотеров, вообще не родственники погибших, которые пытаются решить свои проблемы, спекулируя на людском горе». При этом свое выступление глава региона начал со слов «великой благодарности» Путину за его звонок и извинений перед ним лично за случившееся.
Сегодня Тулеев записал в обращении к жителям Кузбасса, в котором попросил не спекулировать на трагедии.
Сегодня же губернатор снял с должностей своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину. Их места займут соответственно первый замглавы региона Ольга Турбаба и замначальника департамента Валентина Назимок.
Комментарии10
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gvs 28 марта 2018 | 12:35
Для него людей нет. Есть население, подданные...
opiatnovyi63 28 марта 2018 | 12:51
gvs: Почему маразматик до сих пор числится губернатором?
nikitin43 28 марта 2018 | 12:53
opiatnovyi63: потому и числится что принимая в кабинете сидя на кресле под портретом нацлидера не затолкают ему в зад его очки .
opiatnovyi63 28 марта 2018 | 12:51
gvs: Почему этот маразматик до сих пор числится губернатором?
cattt 28 марта 2018 | 12:57
opiatnovyi63: Путин его уволит, только погодя. Пахан не любит когда ему что то диктуют, он сам привык диктовать.
gvzdk 28 марта 2018 | 12:39
А зачем семьям эта встреча ? Несчастные люди....
kryymsdyk 28 марта 2018 | 12:41
Власть ненавидит народ, народ ненавидит власть. Но и во власти, от этажа к этажу, от уровня уровню вовсе нет единства, они все ненавидят и боятся друг друга.
elimry 28 марта 2018 | 12:41
Слово "подогоретые" звучит двусмысленно
ha12raz 28 марта 2018 | 12:48
Этого путинского задолиза должен узнать весь мир.....пусть убедятся,какие скоты здесь захватили власть
egorka42 28 марта 2018 | 13:24
Ну не может он ходить. Отстаньте от больного маразматичного старика.
Держись обман губирович. Думаю ещё недельки две и на остро свой полетишь.