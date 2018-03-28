СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды» в отношении украинского пранкера Вольнова
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды» в отношении украинского пранкера Евгения Вольнова. По данным следствия, Вольнов звонил в кемеровские морги, представлялся сотрудником МЧС и интересовался, есть ли места для трёхсот погибших в «Зимней вишне».
В интервью РБК пранкер сказал, что он единственный человек, кто говорит правду и не боится этого.
По официальным данным, на пожаре погибли 64 человека. Родственники утверждают, что неизвестна судьба около 80 человек.
Комментарии73
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alexun 28 марта 2018 | 12:34
а что - после его звонков кто-то возбудился?
pavelmistery 28 марта 2018 | 13:17
Вот кто виноват в пожаре и гибели 64 человек! Не Путин, который назначает туповатых и вороватых губернаторов, не сам губернатор Кемерова, а ПРАНКЕР! АТУ ЕГО!
terens 28 марта 2018 | 13:24
pavelmistery: т.е. я так понимаю, вы этого пранкера оправдываете? он же ничего плохого не делает? Или более правильно ему было бы выразить соболезнование родственникам погибщих все-таки? Если это ваши герои то я лучше буду с простыми ворами чем с мразью.
grigol331 28 марта 2018 | 13:31
terens:
Вы правы, после таких звонков морги прекращают приём и закрываются на переучет, а вот воры, по чьей вине массово гибнут люди, те ни разу не мразь и вам с ними по пути.
putinfu 28 марта 2018 | 13:37
grigol331: Влась специально переводит стрелки на хохлов. Но на самом то деле есть факт того что о 300 погибших озвучил на митинге в Кемерово врач скорой помощи . Власть снова врет
https://www.youtube.com/watch?v=jyatWInMxuk
bignick 28 марта 2018 | 13:50
terens: "простые воры", которые являются настоящими виновниками всех бед в стране, уже выразили соболезнования, обозвав пострадавших людей бузотерами, пиарящимися на трагедии. таким как ты, видимо, такая позиция ближе?
vulgaris_liberal 28 марта 2018 | 13:37
pavelmistery: Вообще-то, за провоцирование паники иногда даже расстреливали. Здесь, к сожалению, до этого не дойдет, но навальный и его сообщники должны будут ответить
politroller 28 марта 2018 | 13:35
alexun:
думаю это была скоординированная кампания из украинских и наших провокаторов в соцсетях (и на эхе тоже, между прочим)
нужно найти и судить этих провокаторов
kara 28 марта 2018 | 12:35
Так зачем ненависти? На площадь его перед микрофоном поставьте, пусть людям цифры скажет, это ведь правда, а правду говорить легко и приятно
vsehporvem 28 марта 2018 | 12:54
kara:
Трупоеды: кто сеял панику и распространял фейки о Кемерово в соцсетях
https://ruposters.ru/news/27-03-2018/trupoedi-paniku-feiki
Хомячьё должно знать своих героев!
В ближайшее время Ruposters опубликует личные данные этих подонков.
spb_aborigen 28 марта 2018 | 13:02
vsehporvem:
Кстати вот где настоящее разжигание ненависти вражды (sic).
Пригожинские подонки окрысились на глас народа.
vsehporvem 28 марта 2018 | 13:05
spb_aborigen: Глас народа внятно прозвучал 18 марта. Пора бы хомячью это понять и успокоиться.
putinfu 28 марта 2018 | 13:10
vsehporvem: Холуй а 18 марта меньше 50% от числа всех избирателей проголосовало за Путина. А если вычесть вбросы то у Путина всего 20% поддержки. И это правда..так как только дебил будет голосовать за Путина который не выполнил ни одного своего обещания за 18 лет)
Причем тут украинский пранкер ,если о 300 погибших озвучил на митинге в Кемерово врач скорой помощи?
https://www.youtube.com/watch?v=jyatWInMxuk
vulgaris_liberal 28 марта 2018 | 13:17
putinfu: Скорее всего, это был не врач, а какой-нибудь навальненок или мразь из яблока.
putinfu 28 марта 2018 | 13:22
vulgaris_liberal: холуй из ольгино и какие твои доказательства ? Иди сосни у власти лучше...
vulgaris_liberal 28 марта 2018 | 13:26
putinfu: А какие у вас доказательства, что это врач?
putinfu 28 марта 2018 | 13:30
vulgaris_liberal: холуй это же ты доказываешь ,что он не врачь, так отвечай за свои слова иначе ты дебил или мразь)
vulgaris_liberal 28 марта 2018 | 13:34
putinfu: У вас проблемы с логикой. Если я наишу, что я, например, являюсь князем монако, то это я должен доказать, что являюсь им. А не требовать от вас доказательсв обратного. Видимо ежедневное полирование языком поротой задницы навального негативно сказалось на ваших и без того слабых умственных способностях :)
putinfu 28 марта 2018 | 13:42
vulgaris_liberal: у тебя не только проблема с логикой ,но и проблема с интеллектом. Ты доказывал что это не врач, а ккие то навальнята и еще какие то мрази... ты девочка не привыкла отвечать за свои слова, поэтому ты и сосошь по холуйски у воасти и теперь ты ЧМО уже не обсуждаешь ни пранкера, которого выдумала воасть ты обсуждаешь что ты пидр..так с этим никто и не спорит)) Ты облажался холуй из ольшино..обтекай молча теперь))
werton 28 марта 2018 | 14:05
vulgaris_liberal: кто о чем а ты пидрила о своей заднице)) Ты по Фрейду спалился ..у тебя слишком низкий IQ ,чтобы о высоких материях говорить) Мудлон согласился что это не пракер и стал сопли жевать про то как его Навальный опустил))
protiv777 28 марта 2018 | 13:23
putinfu: kara: Ты дебилом стал, повязав белую ленточку или таким мамка родила?
putinfu 28 марта 2018 | 13:28
protiv777: имбецил, ты по своей мамке судишь ,которая тебя от трех бомжей родила ,когда она с ними одновременно резвилась?)
Я же говорю что эти дебилы только и могут голосовать зеа Путина КОТОРЫЙ НЕ ВЫПОЛНИЛ НИ ОДНОГО СВОЕГО ОБЕЩАНИЯ ЗА 18 лет БУГАГА))
orlov_a_v 28 марта 2018 | 13:59
putinfu: он такой же врач как ты христофор колумб.
werton 28 марта 2018 | 14:08
orlov_a_v: ну тебе путинская подстилка виднее)) И почему вы ольгинские холуи такие дебилы?)) Эти ущербные уже про пранкера забыли и стали блеять что это не врач .. как же вас легкоопустить то с таким низким IQ))
blahovdav 28 марта 2018 | 13:13
vsehporvem: Глас народа внятно прозвучал 18 марта. Пора бы хомячью это понять и успокоиться.\\\ Может путлеровская свинья за сукогитлера покается??? Народ Германии, как один за него голосовал?? Если за некоего плешивого скота проголосовало, зная, что он скот , 86% , то это говорит не о том, что 86% правы, а то, что они тоже...
grigol331 28 марта 2018 | 13:33
vsehporvem: Глас народа внятно прозвучал 18 марта
____
Ага, проголосовал и в топку.
putinfu 28 марта 2018 | 13:02
Причем тут украинский пранкер ,если о 300 погибших озвучил на митинге в Кемерово врач скорой помощи?
https://www.youtube.com/watch?v=jyatWInMxuk
polba 28 марта 2018 | 13:14
putinfu: Ну правильно Укрофейкомёт звонил по БОЛЬНИЦАМ, сообщая от имени МЧС что к ним везут 300 трупов. Дальше фельдшер, услышавший это в курилке, ретранслирует на толпу.... Кстати, а почему это фельдшер бузит на площади, не на работе и не помогает своим коллегам ????
Подумайте.
putinfu 28 марта 2018 | 13:19
polba: холуй ты сам то понял что сказал? Все Кемерово сначало слушало якобы "Укрофейкомёт",а потом на митинге об этом сообщала... у тебя последняя стадия шизофрении и проявление галлюцинаций..ты хохлов везде видишь)
elena_prestar 28 марта 2018 | 13:02
kara: я помню, как по нашему ящику восхищенно рассказывали и транслировали пранкеров Вована и еще одного. Пакостили они, раскатывали людей на откровенные разговоры. Это как?
vulgaris_liberal 28 марта 2018 | 13:21
elena_prestar: Одно дело, развести вечно пьяного хохолбаши. И совсем другое устроить прозвон по моргам днепропетровска чтобы готовили места в моргах потому что везут очередную партию жареных карателей
grigol331 28 марта 2018 | 13:49
vulgaris_liberal: И совсем другое устроить прозвон по моргам днепропетровска чтобы готовили места в моргах
____
И что, морги остановятся от перегрузки?
blahovdav 28 марта 2018 | 13:10
kara: Так зачем ненависти? На площадь его перед микрофоном поставьте, пусть людям цифры скажет, это ведь правда, а правду говорить легко и приятно\\\ А пусть путлеровская свинья приедет в Киев и расскажет , что мы здесь фашисты и каратели и люди, на отличном русском расскажут, кто мы на самом деле...
protiv777 28 марта 2018 | 13:26
blahovdav: "А пусть путлеровская свинья приедет в Киев" Приедем, обязательно приедем на танках. Вот и посмотрим что из себя представляет армия хохлобесов и как они воюют реально, а не виртуально последние четыре года.
kottigr1 28 марта 2018 | 12:35
Почему глава МЧС, чьи подчиненные дали добро на работу этого конвейера смерти ещё не в отставке !?.. Почему те должностные лица, с чьего согласия, действовал этот Бухенвальд для детей ещё не под стражей.. !!?
Причиной пожара в Торговом центре в Кемерове была российская коррупция, которой покровительствует узурпатор власти В.В.Путин..
Никто из "соратников" самозванца Путина даже не пострадал за то что разрешил работать этому конвейеру для убийства...
Колокол прозвонил и по вашим детям..
Другие «Зимние вишни» по всей России ждут в гости следующих российских ребятишек..
sculll 28 марта 2018 | 12:51
kottigr1: Коть, успокойся. Дай хоть следствию то пройти, сейчас не 37 год. Вот если по результатам расследования осудят пару охранников, тогда и кидай свои лозунги.
Здесь новость про укродружка Навального. Хотелось бы узнать твое мнение по его поступку? Поддерживаешь ли ты, что он убитым от горя кемеровчанам вбрасывал эту дичь или нет? Только давай без " а вот лексус и вован". Конкретно по этому пранкеру.
П.С. не надо ничего возбуждать, нужно отослать на Украину специально обученных людей со спецзаданием.
kottigr1 28 марта 2018 | 12:55
sculll: «Да — был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?»
blahovdav 28 марта 2018 | 13:16
sculll: . Хотелось бы узнать твое мнение по его поступку? \\\ Давай тебе я скажу... Хреновый поступок и я его осуждаю, в отличии от тех путлеровских свиней, которые хрюкают про укрофашистов, карателей и нацистов...А про специально обученных... Тогда плешивую крысу, за разжигание ненависти давно нужно было на кол посадить.
shicotus_live 28 марта 2018 | 12:54
kottigr1: Ты дуру то не гони. Ты за своего каклоупырька своего расскажи. Что, по твоему эта мразь, Вольнов, молодец, не так ли?
grigol331 28 марта 2018 | 13:58
shicotus_live:
Ясен же пень, что шумиху вокруг пранкера подняли чтобы хоть как-то отвлечь население от реальной трагедии, от преступления, совершенного, по большому счету, путинским режимом.
shicotus_live 28 марта 2018 | 14:13
grigol331: ТО есть. это п**р ничего не делал?
cockeyed 28 марта 2018 | 13:03
kottigr1: Подонок закрой свой поганый рот! Таким как ты нельзя жить среди людей, твоё место в психушке или в тюрьме!
kottigr1 28 марта 2018 | 13:14
cockeyed: Болеете ?
spb_aborigen 28 марта 2018 | 12:37
Ненавистью или враждой по отношению к Евгению Вольнову возбудился Следственный комитет России?
nikitin43 28 марта 2018 | 12:37
смешно было когда лубянские пранкеры резвились , теперь нет . у каждого свой предел цинизма .
cockeyed 28 марта 2018 | 13:06
nikitin43: Факты приведи, когда российские пранкеры резвились на крови украинцев или какой-нибудь другой страны! Вообще за подобную ложь тебя нужно привлекать к юридической ответственности.
blahovdav 28 марта 2018 | 13:21
cockeyed: shicotus_live: .\ Факты приведи, когда российские пранкеры резвились на крови украинцев или какой-нибудь другой страны! \\\ Путлеровская адептина фактов желает??? Да вас через одну суку на всех гилляках поразвешивать нужно за фейки прпо укронацистов, фашистов, карателей, эшелоны, едущие в Крым вырезать русских и прочее. Д, что ни путлеровская свинья, то ипанутый пранкер...
andy66 28 марта 2018 | 13:08
по этой статье нужно пересажать все руководство Останкино
kryymsdyk 28 марта 2018 | 12:37
Нашли главного преступника. Вот кто людей сжег. Страна дебилов, а органы безопасности вообще больные.
sculll 28 марта 2018 | 12:54
kryymsdyk: Крымздюк ты реально муд_ак или прикидываешься? Никто этого ублюдка в пожаре не обвиняет.
Вам самим то не стремно его защищать? Ведь вас люди читают, в том числе и кемеровчане. Ничего там не ёкает где в глубине ваших поганых душонок? Хотя, если ты врёшь, что россиянин, то к хохлам у меня вопросов нет.
kryymsdyk 28 марта 2018 | 12:58
sculll: а это главное, что сгорело 70 человек или триста? 70 не жалко, за 70 не взгреют?
putinfu 28 марта 2018 | 13:05
kryymsdyk: shicotus_live:
sculll это местный муд_ак и холуй не имеющий интеллекта
Я вот только не понял причем туту хохлы ,если о 300 погибших сказал на митинге врач скорой помощи?
https://www.youtube.com/watch?v=jyatWInMxuk
zloy_sok 28 марта 2018 | 12:39
Как удобно теперь свалить любое расхождение в цифрах погибших на блогера да еще и украинского! Скоро выясним что это он поджег!
neon001 28 марта 2018 | 12:47
другими методами правду в рашке не узнать. украинский пранкер помогает... докатились...
noxepy666 28 марта 2018 | 12:50
neon001: А про Цензорнет забыл что ли?!
blahovdav 28 марта 2018 | 13:23
noxepy666: А про Цензорнет забыл что ли?!\\\ А что Цензор?? Ты зайди на сайт ГовноЗвезды и почитай. Куда там Цензору, до разжигания путлеровскими свинками...
balkin 28 марта 2018 | 12:50
В чем вражда-то? И ненависть - к кому?
grigol331 28 марта 2018 | 14:03
balkin: И ненависть - к кому?
_____
К социальной группе "сотрудники морга". Они как услышали такое, так сразу потребовали прибавку к зарплате.
post_v 28 марта 2018 | 12:50
а нельзя в Кемерово возбудить дело против вице-губернатора "за разжигание ненависти ко власти" ?
Олег Копытов 28 марта 2018 | 12:51
Этот пранкер конечно сволочь редкостная, но вот только каким образом доводя фейковую информацию до работников морга он возбуждал ненависть и вражду ? Причем обязательным признаком ст. 282 УК РФ является публичность действий. Впрочем был бы человек, а статья найдется!
sir_charlie 28 марта 2018 | 12:52
Ну так посадите в мешок и
либо утопите в Днепре,
либо отвезите в Кемерово.
Второе для выблядка страшнее.
Либо назначьте директором #ельцинцентра и вручите орден за заслуги перед отечеством третьей свежести
monterado_ancona_marche 28 марта 2018 | 12:52
Кемеровские горячие сидельцы уже ждут этого укропидорка.
Успей подмыться, Вольнов!..
punyoshohlai 28 марта 2018 | 13:05
monterado_ancona_marche: Кемеровские горячие сидельцы...
Пишешь со знанием. Сколько они тебя пользовали?
testmeter 28 марта 2018 | 12:53
Кто б сомневался, что найдут "украинский след". Визитк Яроша не нашли пока?"
Теперь будут заниматься не выявлением и ликвидацией причин, не увольнением и осуждением виновников, раздолбаев и коррупционеров, а поиском "врагов"
hammiak 28 марта 2018 | 12:54
может Вольнов и в поджоге виноват по мнению чинуш? мол, приехал, чтобы забрать забытые часы и поджог заодно по телефону (пердак им)
platonnekafrin 28 марта 2018 | 12:56
Совсем недавно по стране прокатилась волна проверок ТЦ в связи со звонками о террористической угрозе. ФСБ тогда что проверяла - безопасность граждан или телефонные провода, уходящие за границу?
alexander25101977 28 марта 2018 | 13:01
Ох как ватники сраные на него набросились-то. Путриоты паршивенькие! Они же привыкли у хозяина сосать и помалкивать, и слушать, что скажет. А тут... какой-то пранкер. Да ещё из Украины!
punyoshohlai 28 марта 2018 | 13:02
Возбуждение ненависти или вражды
Я не увидел, в чем возбуждение-то и к кому?
В вопросах упоминались национальность, вероисповедание, социальное положение?
Или на СК уже шапка запылала?
yg 28 марта 2018 | 13:12
с пранкера что взять? хулиган. а вот почему следственный комитет не возбуждался, когда по центральным каналам про "распятого мальчика в трусиках" в Славянске мусолили?
vofka_pu 28 марта 2018 | 13:16
СК РФ - возбудился.
Предмет возбуждения - украинский пранкер.
Ну, не возбуждаться же им на руководство "тулеевской" области, как никак свои.
protiv777 28 марта 2018 | 13:18
Ну что белолентчное отребье, готовы кинутся на защиту этого ублюдка? Он же вам как родной.
mechanicians 28 марта 2018 | 13:38
Как ликует либерда позорная, правда мало ей жертв, вот 300 им лучше звучит чем 64. И тут на погань белоленточную внимание обратили того гляди и до эховской мрази дело дойдет.
katvit 28 марта 2018 | 13:44
Я так понимаю, что это аналог наших пранкеров, которые в прямом эфире ТВ звонили разным президентам?
Ведущие аж ухохатывались. А потом это все повторяли в новостях.