СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды» в отношении украинского пранкера Вольнова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды» в отношении украинского пранкера Евгения Вольнова. По данным следствия, Вольнов звонил в кемеровские морги, представлялся сотрудником МЧС и интересовался, есть ли места для трёхсот погибших в «Зимней вишне».

В интервью РБК пранкер сказал, что он единственный человек, кто говорит правду и не боится этого.

По официальным данным, на пожаре погибли 64 человека. Родственники утверждают, что неизвестна судьба около 80 человек.