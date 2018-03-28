Журнал «Плейбой» удалил свою страницу из Фэйсбука в связи с утечкой личных данных пользователей социальной сети
Американский журнал «Плейбой» удалил свою страницу из Фэйсбука в связи с утечкой личных данных пользователей социальной сети. Таким образом «Плейбой» присоединился к движению DeleteFacebook. Ранее это сделали компании Илона Маска SpaceX и Tesla.
Комментарии1
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xoxlbizombi 28 марта 2018 | 12:17
Еще и илон маск обанкротился.