Китайская орбитальная станция в начале апреля должна упасть на Землю

Среди городов, на которые могут приземлиться обломки, специалисты называют Сочи и Владивосток.

Эксперты не исключают, что станция «Тянгун» может рухнуть на Землю уже первого апреля, но поведение космического объекта настолько непредсказуемо, что в качестве предполагаемого времени падения называется вся первая неделя месяца. Китай официально потерял контроль над станцией еще в позапрошлом году, и с тех пор она постепенно сходит с околоземной орбиты. Место падения также остается предметом догадок. Специалисты очертили два «пояса» вокруг планеты, где вероятность приземления обломков «Тянгуна» выше всего: в северном полушарии в этой зоне оказались в том числе Нью-Йорк, Барселона, Рим, Стамбул, Тбилиси, Сочи, Пекин и Владивосток. А в южной части земного шара – аргентинские, австралийские и новозеландские города.

Предполагается, что большая часть аппарата сгорит в атмосфере, однако до поверхности Земли могут долететь и обломки весом в центнер.

Специалисты утверждают, что падение «Тянгуна» практически не представляет опасности для людей.