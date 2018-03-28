Китайская орбитальная станция в начале апреля должна упасть на Землю
Среди городов, на которые могут приземлиться обломки, специалисты называют Сочи и Владивосток.
Эксперты не исключают, что станция «Тянгун» может рухнуть на Землю уже первого апреля, но поведение космического объекта настолько непредсказуемо, что в качестве предполагаемого времени падения называется вся первая неделя месяца. Китай официально потерял контроль над станцией еще в позапрошлом году, и с тех пор она постепенно сходит с околоземной орбиты. Место падения также остается предметом догадок. Специалисты очертили два «пояса» вокруг планеты, где вероятность приземления обломков «Тянгуна» выше всего: в северном полушарии в этой зоне оказались в том числе Нью-Йорк, Барселона, Рим, Стамбул, Тбилиси, Сочи, Пекин и Владивосток. А в южной части земного шара – аргентинские, австралийские и новозеландские города.
Предполагается, что большая часть аппарата сгорит в атмосфере, однако до поверхности Земли могут долететь и обломки весом в центнер.
Специалисты утверждают, что падение «Тянгуна» практически не представляет опасности для людей.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 12:06
А если китайская станция 1 апреля рухнет прямо на сочинский дворец нацдилера, то как он это расценит?
Китайцы, одумайтесь!
gvs 28 марта 2018 | 12:08
mikhail_spb_: Пора делать ставки )))
nebudbydlom 28 марта 2018 | 12:13
gvs: ставлю на Кремль. Не подвели желтый брат!
xoxlbizombi 28 марта 2018 | 12:20
А шо если на нью-йорк упадет? Как-то там наша бабка дунька_1. Кто же поведет оппозицию на баррикады?
snips 28 марта 2018 | 12:08
Еще одни с колена вставшие но все еще на колене делающие
avp235 28 марта 2018 | 12:09
"...падение «Тянгуна» практически не представляет опасности для людей", кроме тех, на кого она упадет.