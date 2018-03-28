Российские власти ответили на претензии Европейского суда по правам человека по поводу внесудебных блокировок сайтов

Москва утверждает, что действует в полном соответствии с законом.

ЕСПЧ обратился к российским властям за разъяснением их позиции относительно трех сайтов, попавших под блокировку в 2014 году. Речь идет о порталах «Каспаров.ру», «Грани.ру» и «ЕЖ.ру», заблокированных по «закону Лугового». Этот документ дал Генпрокуратуре право ограничивать доступ к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям.

Заявители, обратившиеся в Европейский суд, утверждают, что такие действия нарушили их право на свободу распространения информации. В жалобе говорилось, что их даже не уведомили о причине блокировки и не дали возможности удалить спорные тексты.

Как пишут «Ведомости», в своем ответе в ЕСПЧ российские власти объяснили, что претензии к «Каспаров.ру» были связаны со статьей о национализации госсобственности в Крыму. В материале нашли призывы «к совершению противоправных действий». Два других сайта заблокировали из-за сообщений об акциях в поддержку участников «болотного дела». В них людей якобы призывали к несанкционированным митингам.

Жалоба трех сайтов в ЕСПЧ может стать первым делом о внесудебной блокировке в России.