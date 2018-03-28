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12:02, 28 марта 2018

Российские власти ответили на претензии Европейского суда по правам человека по поводу внесудебных блокировок сайтов

Москва утверждает, что действует в полном соответствии с законом.
ЕСПЧ обратился к российским властям за разъяснением их позиции относительно трех сайтов, попавших под блокировку в 2014 году. Речь идет о порталах «Каспаров.ру», «Грани.ру» и «ЕЖ.ру», заблокированных по «закону Лугового». Этот документ дал Генпрокуратуре право ограничивать доступ к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям.
Заявители, обратившиеся в Европейский суд, утверждают, что такие действия нарушили их право на свободу распространения информации. В жалобе говорилось, что их даже не уведомили о причине блокировки и не дали возможности удалить спорные тексты.
Как пишут «Ведомости», в своем ответе в ЕСПЧ российские власти объяснили, что претензии к «Каспаров.ру» были связаны со статьей о национализации госсобственности в Крыму. В материале нашли призывы «к совершению противоправных действий». Два других сайта заблокировали из-за сообщений об акциях в поддержку участников «болотного дела». В них людей якобы призывали к несанкционированным митингам.
Жалоба трех сайтов в ЕСПЧ может стать первым делом о внесудебной блокировке в России.

Комментарии

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brandfa 28 марта 2018 | 12:06

Мы скоро их тоже будем внесудебно блокировать :)

platonnekafrin 28 марта 2018 | 12:20

brandfa: А я уже заблокировал. Не смотрю, не читаю, не одобряю. Раз в шесть лет голосую "за". Но, несмотря на лучшую гражданскую позицию, преследуют наши судебные приставы.

income 28 марта 2018 | 12:20

brandfa: Вы гуманист! ))) Их нужно судить их судьями, не? )))

doorin 28 марта 2018 | 12:06

Комиссар цифровой экономики ЕС сегодня
должен представить подробный доклад о жёстком
противодействии русским в сети интернет, вплоть до полного
отключения русских от Интернета.

\ El Pais \

telaviv001 28 марта 2018 | 12:21

doorin: а как это согласуется с тем что за блокировку трех сайтов властями России заступается ЕСПЧ, а за блокировку всего интернета властями ЕС - ЕСПЧ не заступается?

timwlad69 28 марта 2018 | 12:20

Ну к примеру в Германии блокировку сайтов и критикующих производят просто.
Просто вламываются в квартиру когда дома нет и гробят аппаратуру .
Особливо непонятным здоровья лишают ли создают проблемы всей родне с теми службами от которых они зависимы.
Потому в той же Германии все дистанцию друг к другу держат чтобы не попасть под репрессии по ложному доносу.
Мигранты особенно звереют в доносительстве.
Так цезура на западе работает навысшем уровне с применением бытового террора.
Мигранты отборная сволочь.В своем зверстве мигранты местные СС переплюнут.
Так брешут в европейском суде по правам человека.нету прав,одни обязоности из которых и права получаешь при исполнения обязанностей перед тем кто платит.

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