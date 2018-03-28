Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с видео обращением к жителям Кузбасса в связи с трагедией в Кемерово. Он утверждает, что определённые силы пытаются раскачать ситуацию.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уволил своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики региона Нину Лопатину, сообщают ТАСС и Интерфакс По официальным данным. в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, в том числе, 41 ребёнок. Многие жители Кузбасса. Которые вчера собрались на стихийный митинг, считают, что погибших гораздо больше.

Сегодня в России объявлен общенациональный траур. Москвичи продолжают приходить на пушкинскую площадь, чтобы почтить память погибших в Кемерово. Вчера вечером здесь прошла стихийная памятная акция. По решению столичных властей временный мемориал появился на Манежной площади при входе в Александровский сад. Туда тоже идут люди, в основном организованными группами. Цветы несут и к представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице.