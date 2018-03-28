Z Архив новостей новости
5 31 6 3654
12:00, 28 марта 2018

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с видео обращением к жителям Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с видео обращением к жителям Кузбасса в связи с трагедией в Кемерово. Он утверждает, что определённые силы пытаются раскачать ситуацию.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уволил своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики региона Нину Лопатину, сообщают ТАСС и Интерфакс По официальным данным. в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, в том числе, 41 ребёнок. Многие жители Кузбасса. Которые вчера собрались на стихийный митинг, считают, что погибших гораздо больше.
Сегодня в России объявлен общенациональный траур. Москвичи продолжают приходить на пушкинскую площадь, чтобы почтить память погибших в Кемерово. Вчера вечером здесь прошла стихийная памятная акция. По решению столичных властей временный мемориал появился на Манежной площади при входе в Александровский сад. Туда тоже идут люди, в основном организованными группами. Цветы несут и к представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице.

Комментарии

31

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

rqoswen 28 марта 2018 | 12:02

Ходячий труп по названием "тулеев" на свалку!

igorrrpadlowitchs 28 марта 2018 | 12:08

rqoswen: разлагающийся, живой труп , управляющий целым российским регионом- вот реальная картина путинской россии!

gordy 28 марта 2018 | 12:09

Сказал, как на духу: "Не устал, не ухожу"?

yuliana0109 28 марта 2018 | 12:09

igorrrpadlowitchs: Мразь конченая, этот Тулеев. Ни миллиграмма порядочности и совести

luger_max_otto 28 марта 2018 | 12:11

Да, определенные силы пытаются раскачать ситуацию. Например, Тулеев, извинившийся перед Путиным, а не перед пострадавшими и их родственниками. Например, Путин, зассавший выйти к народу и явивший народу только своих снайперов и ОМОН. Они действительно раскачивают ситуацию.

costs 28 марта 2018 | 12:14

yuliana0109: это тот случай когда глядя только на морду можно сказать кто ворует бюджетные деньги

blahovdav 28 марта 2018 | 12:21

yuliana0109: Мразь конченая, этот Тулеев. Ни миллиграмма порядочности и совести\\\Ничего, путлеровские терпилы схавают...

arye_11 28 марта 2018 | 12:09

igorrrpadlowitchs:
Как это было трогательно, когда Аман Гумерович вчера извинялся.
Прямо слеза в голосе чувствовалась, горе и неподдельное раскаяние.
Правда..., правда перед людьми он как-то забыл извиниться.
Он извинялся перед Путиным, что какие-то ничтожные местные события заставили Его Величество оторваться от насущных мировых проблем и прилететь в Кемерово.

kapitankolbaskin 28 марта 2018 | 12:17

arye_11: а как его на видео под ручку поддерживают ???!!!
Ноги небось ослабли не от горя ,а от страха перед Путиным...
Мразь. Как таких земля носит?1

kompricikos 28 марта 2018 | 12:17

igorrrpadlowitchs: президент жестко сказал на совещании про ведение бизнеса, видно давно про это знает, премьер конечно тоже, губернатор и все ниже по вертикали....И?

mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 12:03


Что за силы пытаются раскачать ситуацию?
Может, боевики Навального по заданию Пентагона, ЦРУ, Моссада и МИ-6?
Из-за них тулейка не спит, бдит.

vlad_sabbath 28 марта 2018 | 12:12

mikhail_spb_: *бЗдит* он. Но только перед пукиным, ибо народ его не выбирал, на народ ему плевать.

kompricikos 28 марта 2018 | 12:12

mikhail_spb_: arye_11:

gvs 28 марта 2018 | 12:04

Рожа то хоть в кадр поместилась? )))

lenin3 28 марта 2018 | 12:15

gvs: только жопа..

kottigr1 28 марта 2018 | 12:04

"Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!"

jamba 28 марта 2018 | 12:06

Послушал! Демагогия, рассчитанная на слабые мозги. Вся аргументация в русле "официальной пропаганды", которая запугивает население, формирует у них ненависть и "психологию окруженцев"((( Печально, что нет для этих чинуш ссанных тряпок и грязных метелок(

rexis 28 марта 2018 | 12:08

Тулеева - в отставку и под суд .

varangian2011 28 марта 2018 | 12:19

rexis: Под суд его никак нельзя и даже в отставку. Тулеев же главный поставщик голосов за батюшку царя и Единую Россию на всех выборах. У него по регионы всегда 90% явки и 90% поддержки власти, хотя во всех соседних с Кемеровской областью эти цифры всегда по 60%.

vachek 28 марта 2018 | 12:08

До г-на губернатора не доходит, что по его вине погибли десятки людей.

gvzdk 28 марта 2018 | 12:09

Раз к народу обращается - барин,видимо, простил....

mag_1 28 марта 2018 | 12:09

и это чмо руководит крупнейшим регионом? стыдоба!!!!

ly4_sveta 28 марта 2018 | 12:16

mag_1: Причем ДВАДЦАТЬ ЛЕТ! Из того ,,призыва"
никого уже не осталось, всех Путин поменял. И
чем только ему Тулеев приглянулся?

kapitankolbaskin 28 марта 2018 | 12:12

Он утверждает, что определённые силы пытаются раскачать ситуацию.
==========================================
как же мы терпим всю эту мразь?!
Ужас как стыдно пацаки ...

(комментарий скрыт)

bakero 28 марта 2018 | 12:12

Как держится за власть 73-летний чиновник. И этот человек был кандидатом в президенты России!
======
Лучше бы рассказал о "фальсификациях" и почему не пускал наблюдателей
======
Все посмотрите видео про подсчет голосов в Белово Кемеровской области (есть на ютуб)

innaigorewna 28 марта 2018 | 12:13

Неумение вовремя уходить...

atl 28 марта 2018 | 12:15

А ведь когда-то человеком был...

prial78 28 марта 2018 | 12:15

жэвотное. босх с адом отдыхает.

plank1957 28 марта 2018 | 12:17

Тулеев сам раскачал ситуацию, а теперь обвиняет в этом некие потусторонние силы. Батенька, вы идиот?

jetsam 28 марта 2018 | 12:20

а и хорошо, что тулеев на месте.
чем дольше он сидит - тем больше вони прилипнет к путену.
не хочет увольнять - да и фиг, пусть сидит в своем любимом сортире.

ura_123 28 марта 2018 | 12:21

И что же это за 'определённые силы" которые "раскачивают" обстановку?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 240 6 9241 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

+ Встреча с иностранными послами в МИДе по ситуации с отравлением Скрипаля Встреча с иностранными послами в МИДе по ситуации с отравлением Скрипаля Встреча посвящена обсуждению дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери…

5 167 6 30621 21.03
8читать ;смотреть
Kмид, англия, политика, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 203 6 17429 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 140 6 12861 24.03
Kистория, государство, мнения
Новости

На митинге в Кемерово было не мало случайных людей, утверждает вице-губернатор Кемерово Владимир Чернов По его оценке, мероприятие было, в том числе, направлено на дискредитацию власти. «Губернатор Тулеев правильно сделал, что не вышел к митингующим

5 60 6 5579
Блоги

Алексей Мельников публицист

Не пишите о Госдуме ничего Есть одно сильное оружие. Оно есть только у вас – журналисты…

5 64 6 9522 21.03
Kгосдума, акции, журналисты, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 214 6 20343 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Екатерина Винокурова специальный корреспондент Znak.com

+ Финальный брифинг комиссии по этике, рассматривавшей обвинения в адрес Слуцкого Финальный брифинг комиссии по этике, рассматривавшей обвинения в адрес Слуцкого Комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» в истории Слуцкого и журналисток. Ошибку, мол, совершили журналистки…

5 79 6 21346 21.03
8читать ;смотреть
Kгосдума, слуцкий, скандалы, видео, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Варварство в Москве Запланировано очередное варварство: в Красносельское районе мэрия приговорила к сносу квартал на Русаковской улице. Эти здания — образец советского конструктивизма, их ценность официально подтверждена Москомнаследием…

5 57 6 17352 21.03
Kмосква, видео, собянин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 525 6 57321 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Волоколамск голосует за Путина! Пока государство занимается аферами и авантюрами с целью самопиара, его граждане задыхаются от мусорной вони

5 108 6 27214 21.03
Kподмосковье, экология, власть, общество, мнения
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 84 6 9341 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6711 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14208 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Россия развитого путинизма Кто победил на выборах 18 марта и что это значит для российского общества…

5 216 6 25910 22.03
Kполитика, власть, путин, коррупция, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 11868 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения

Популярное за неделю

Новости

Посольство Великобритании в Москве: Россия «виновна без малейшего сомнения» в отравлении Сергея Скрипаля Об этом говорилось в презентации, которую 22 марта в посольстве Великобритании в Москве раздавали представителям других стран…

5 41 6 32356
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 93 6 174749 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 117 6 31289 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 335 6 464333 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 399 6 430491 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6825961
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3372689

Сегодня в эфире