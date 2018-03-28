Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с видео обращением к жителям Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с видео обращением к жителям Кузбасса в связи с трагедией в Кемерово. Он утверждает, что определённые силы пытаются раскачать ситуацию.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уволил своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики региона Нину Лопатину, сообщают ТАСС и Интерфакс По официальным данным. в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, в том числе, 41 ребёнок. Многие жители Кузбасса. Которые вчера собрались на стихийный митинг, считают, что погибших гораздо больше.
Сегодня в России объявлен общенациональный траур. Москвичи продолжают приходить на пушкинскую площадь, чтобы почтить память погибших в Кемерово. Вчера вечером здесь прошла стихийная памятная акция. По решению столичных властей временный мемориал появился на Манежной площади при входе в Александровский сад. Туда тоже идут люди, в основном организованными группами. Цветы несут и к представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице.
Комментарии31
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rqoswen 28 марта 2018 | 12:02
Ходячий труп по названием "тулеев" на свалку!
igorrrpadlowitchs 28 марта 2018 | 12:08
rqoswen: разлагающийся, живой труп , управляющий целым российским регионом- вот реальная картина путинской россии!
gordy 28 марта 2018 | 12:09
Сказал, как на духу: "Не устал, не ухожу"?
yuliana0109 28 марта 2018 | 12:09
igorrrpadlowitchs: Мразь конченая, этот Тулеев. Ни миллиграмма порядочности и совести
luger_max_otto 28 марта 2018 | 12:11
Да, определенные силы пытаются раскачать ситуацию. Например, Тулеев, извинившийся перед Путиным, а не перед пострадавшими и их родственниками. Например, Путин, зассавший выйти к народу и явивший народу только своих снайперов и ОМОН. Они действительно раскачивают ситуацию.
costs 28 марта 2018 | 12:14
yuliana0109: это тот случай когда глядя только на морду можно сказать кто ворует бюджетные деньги
blahovdav 28 марта 2018 | 12:21
yuliana0109: Мразь конченая, этот Тулеев. Ни миллиграмма порядочности и совести\\\Ничего, путлеровские терпилы схавают...
arye_11 28 марта 2018 | 12:09
igorrrpadlowitchs:
Как это было трогательно, когда Аман Гумерович вчера извинялся.
Прямо слеза в голосе чувствовалась, горе и неподдельное раскаяние.
Правда..., правда перед людьми он как-то забыл извиниться.
Он извинялся перед Путиным, что какие-то ничтожные местные события заставили Его Величество оторваться от насущных мировых проблем и прилететь в Кемерово.
kapitankolbaskin 28 марта 2018 | 12:17
arye_11: а как его на видео под ручку поддерживают ???!!!
Ноги небось ослабли не от горя ,а от страха перед Путиным...
Мразь. Как таких земля носит?1
kompricikos 28 марта 2018 | 12:17
igorrrpadlowitchs: президент жестко сказал на совещании про ведение бизнеса, видно давно про это знает, премьер конечно тоже, губернатор и все ниже по вертикали....И?
mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 12:03
Что за силы пытаются раскачать ситуацию?
Может, боевики Навального по заданию Пентагона, ЦРУ, Моссада и МИ-6?
Из-за них тулейка не спит, бдит.
vlad_sabbath 28 марта 2018 | 12:12
mikhail_spb_: *бЗдит* он. Но только перед пукиным, ибо народ его не выбирал, на народ ему плевать.
kompricikos 28 марта 2018 | 12:12
mikhail_spb_: arye_11:
gvs 28 марта 2018 | 12:04
Рожа то хоть в кадр поместилась? )))
lenin3 28 марта 2018 | 12:15
gvs: только жопа..
kottigr1 28 марта 2018 | 12:04
"Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!"
jamba 28 марта 2018 | 12:06
Послушал! Демагогия, рассчитанная на слабые мозги. Вся аргументация в русле "официальной пропаганды", которая запугивает население, формирует у них ненависть и "психологию окруженцев"((( Печально, что нет для этих чинуш ссанных тряпок и грязных метелок(
rexis 28 марта 2018 | 12:08
Тулеева - в отставку и под суд .
varangian2011 28 марта 2018 | 12:19
rexis: Под суд его никак нельзя и даже в отставку. Тулеев же главный поставщик голосов за батюшку царя и Единую Россию на всех выборах. У него по регионы всегда 90% явки и 90% поддержки власти, хотя во всех соседних с Кемеровской областью эти цифры всегда по 60%.
vachek 28 марта 2018 | 12:08
До г-на губернатора не доходит, что по его вине погибли десятки людей.
gvzdk 28 марта 2018 | 12:09
Раз к народу обращается - барин,видимо, простил....
mag_1 28 марта 2018 | 12:09
и это чмо руководит крупнейшим регионом? стыдоба!!!!
ly4_sveta 28 марта 2018 | 12:16
mag_1: Причем ДВАДЦАТЬ ЛЕТ! Из того ,,призыва"
никого уже не осталось, всех Путин поменял. И
чем только ему Тулеев приглянулся?
kapitankolbaskin 28 марта 2018 | 12:12
Он утверждает, что определённые силы пытаются раскачать ситуацию.
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как же мы терпим всю эту мразь?!
Ужас как стыдно пацаки ...
bakero 28 марта 2018 | 12:12
Как держится за власть 73-летний чиновник. И этот человек был кандидатом в президенты России!
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Лучше бы рассказал о "фальсификациях" и почему не пускал наблюдателей
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Все посмотрите видео про подсчет голосов в Белово Кемеровской области (есть на ютуб)
innaigorewna 28 марта 2018 | 12:13
Неумение вовремя уходить...
atl 28 марта 2018 | 12:15
А ведь когда-то человеком был...
prial78 28 марта 2018 | 12:15
жэвотное. босх с адом отдыхает.
plank1957 28 марта 2018 | 12:17
Тулеев сам раскачал ситуацию, а теперь обвиняет в этом некие потусторонние силы. Батенька, вы идиот?
jetsam 28 марта 2018 | 12:20
а и хорошо, что тулеев на месте.
чем дольше он сидит - тем больше вони прилипнет к путену.
не хочет увольнять - да и фиг, пусть сидит в своем любимом сортире.
ura_123 28 марта 2018 | 12:21
И что же это за 'определённые силы" которые "раскачивают" обстановку?