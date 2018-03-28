Спасатели зафиксировали слабое задымление на третьем этаже ТЦ на северо-востоке Москвы
Экстренные службы проверяют информацию о загорании в торговом центре на северо-востоке Москвы,
сообщил «Интерфакс» осведомленный источник.
«По адресу: улица Снежная, 26 проходит заявка о загорании в торговом центре, прибывшие спасатели
отмечают слабое задымление на третьем этаже», — сказал собеседник агентства.
По его словам, решается вопрос об эвакуации людей, дальнейшая информация уточняется.
Комментарии4
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vasya_von_smetankin 28 марта 2018 | 11:53
Огненная Духовность продолжает шагать по стране...
vsehporvem 28 марта 2018 | 12:01
Опять барыги под прилавком чайник или микроволновку включили!!!
kompricikos 28 марта 2018 | 12:19
vsehporvem: jetsam:
jetsam 28 марта 2018 | 12:03
скорее всего - перебдели.
но - правильно! лучше перебдеть, чем заживо сгореть.