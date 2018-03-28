Спасатели зафиксировали слабое задымление на  третьем этаже ТЦ  на северо-востоке Москвы

Экстренные службы проверяют информацию о загорании в торговом центре на северо-востоке Москвы,

сообщил «Интерфакс» осведомленный источник.

«По адресу: улица Снежная, 26 проходит заявка о загорании в торговом центре, прибывшие спасатели

отмечают слабое задымление на третьем этаже», — сказал собеседник агентства.

По его словам, решается вопрос об эвакуации людей, дальнейшая информация уточняется.