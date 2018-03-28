Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к новой эре в отношениях с Пекином

Он пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить КНДР в любое удобное время. Как сообщили в Пхеньяне, Си Цзиньпин это приглашение принял.

Ранее глава КНДР совершил неофициальный визит в Китай. Это стало первой зарубежной поездкой Ким Чен Ына, с тех пор, как он возглавил страну в 2011 году.