Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к новой эре в отношениях с Пекином
Он пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить КНДР в любое удобное время. Как сообщили в Пхеньяне, Си Цзиньпин это приглашение принял.
Ранее глава КНДР совершил неофициальный визит в Китай. Это стало первой зарубежной поездкой Ким Чен Ына, с тех пор, как он возглавил страну в 2011 году.
Комментарии4
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doorin 28 марта 2018 | 11:37
После совместных лобызаний Ким Чен Ына и Си Цзиньпина
глава ЦРУ USA Джина Хаспел заявила, что Тайвань и Тибет
в самое ближайшее время объявят свой "Brexit" о выходе
из коммунистического Китая.
А Ын будет просто уничтожен в течении двух недель.
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neyexo 28 марта 2018 | 11:45
doorin: Китай уже лет 200 никого не отпускает, наоборот, принимает (Макао, Гонконг). Скоро пополнение, Тайвань, и не исключено, что Бутан. США не дернутся
nikitin43 28 марта 2018 | 12:13
neyexo: до урала дойдёт китай , сша не дёрнется , очевидная принадлежность к китаю этой брошенной россией территории.
varlam59 28 марта 2018 | 11:43
Ким предложил Пекину рассмотреть идею присоединения КНДР к Китаю. Это разрешило бы все проблемы. Как внешние, так и внутренние.