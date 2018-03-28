В Москве на акции в память о погибших в Кемерово пришли более 12 тысяч человек, сообщает МВД
Сегодня люди продолжают приходить на Пушкинскую и Манежную площади, а также к представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице.
На Манежной площади у входа в Александровский сад временный мемориал появился по решению столичных властей. Туда приходят в основном организованными группами, сообщает «Интерфакс»
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proxit 28 марта 2018 | 11:46
Если бы в Кремле были политики нормального Европейского уровня, они бы объявили 3-х дневный ультиматум Австралии, а в случае невыдачи владельца "Зимней вишни" - разбомбили бы по одному ТРЦ в Мельбурне и Сиднее.