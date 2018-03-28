В Москве на акции в память о погибших в Кемерово пришли более 12 тысяч человек, сообщает МВД

Сегодня люди продолжают приходить на Пушкинскую и Манежную площади, а также к представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице.

На Манежной площади у входа в Александровский сад временный мемориал появился по решению столичных властей. Туда приходят в основном организованными группами, сообщает «Интерфакс»