В Махачкале избит глава дагестанского отделения «Мемориала» Сиражудин Дациев, сообщает «Медиа-зона»
Пострадавший госпитализирован в нейрохирургическое отделение центральной районной больницы.
Сотрудникам дагестанского «Мемориала» последнее время поступали угрозы. Напомню, глава чеченского отделения организации Оюб Титиев задержан после того, как в его машине нашли пакет с наркотиками. Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили.
Комментарии13
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proxit 28 марта 2018 | 11:43
Будем надеяться, что Сиражудин был честным человеком, а не подосланными ФСБ в "Мемориал" барыгой наркотой из Чечни и педофилом из Карелии.
poluputing 28 марта 2018 | 12:03
proxit: Вы оболганных людей опускаете безнаказанно ещё раз? Плохо мама вас воспитала или вы - ублюдок?
physik 28 марта 2018 | 12:06
proxit: Интересно, откуда такие как вы черпаете информацию?
С чего это вы решили, что Титиев был наркодилером, да еще и подосланным ФСБ?
И как, человек, не знающий значения слова "педофил" может в этом преступлении обвинять Дмитриева?
Неужели трудно было узнать, в чем обвиняют Дмитриева?
И туда же - лезет в Интернет со своим как бы мнением.
Закончи, для начала, школу.
proxit 28 марта 2018 | 12:10
physik:
Про то, что Вы - совки и портянки, - искренне верите в то, что педофилы приличные люди и в отличии от педагогов реально любят детей - интеллектуалам и интеллигенции хорошо известно.
kochar 28 марта 2018 | 11:44
Не нужно этому султанату никаких мемориалов,ну не нужно понимаете.
persona_non_grata 28 марта 2018 | 11:56
Избивать несогласных режим хорошо умеет. Ещё сажать и пытать. На большее ума не хватает.
proxit 28 марта 2018 | 12:07
persona_non_grata:
Вам, подлым портянкам, дай волю - вы начнёте убивать несогласных как кровавый и вороватый коммуняка Ельцин в 1993-м.
ivfn 28 марта 2018 | 12:11
persona_non_grata:
//Избивать несогласных режим хорошо умеет.//
Мемориал вроде как правозащитная организация. Причем здесь несогласие с режимом.?
В мае 2013 года ПЦ «Мемориал» был признан иностранным агентом
sculll 28 марта 2018 | 12:03
Наверное, тоже вчера сожалел, что всего 64 человека погибло, а не 500, как ублюдочная либерастня вчера надеялась?
Поганый "Мемориал" нужно гнать из России сцаными тряпками.
ivfn 28 марта 2018 | 12:18
sculll:
В мае 2013 года ПЦ «Мемориал» был признан иностранным агентом
Хороший правозащитник тот ,чье мнение совпадает с мнением Госдепа.
А этого Дациева постоянно бьют и задерживают
rus095 28 марта 2018 | 12:06
Так ему и надо.
poluputing 28 марта 2018 | 12:16
rus095: и вам того же, тем же, так же
mamiluk 28 марта 2018 | 12:10
Путинские штурмовики на марше...все регионы захвачено сетью ФСБ,которое прессует граждански активное население...точно так же работала в третьем рейхе сеть "SS" выстроенная Гимлером....власть на местах в РФ полностью захвачена спецлужбами.