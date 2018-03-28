В Махачкале избит глава дагестанского отделения «Мемориала» Сиражудин Дациев, сообщает «Медиа-зона»

Пострадавший госпитализирован в нейрохирургическое отделение центральной районной больницы.

Сотрудникам дагестанского «Мемориала» последнее время поступали угрозы. Напомню, глава чеченского отделения организации Оюб Титиев задержан после того, как в его машине нашли пакет с наркотиками. Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили.