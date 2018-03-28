В Белоруссии сегодня тоже приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия
Такое распоряжение отдал президент Лукашенко в знак скорби и солидарности с Россией, где сегодня объявлен общенациональный траур по погибшим в Кемерове.
Комментарии3
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kochar 28 марта 2018 | 11:40
Молодцы!
oldpartizan 28 марта 2018 | 11:57
что то по погибшим на Немиге он так не волновался.
опять деньги кончились?
antimrakobes 28 марта 2018 | 11:42
Даже Лукашенко оказался более человечен к россиянам, чем Путен!