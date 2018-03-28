Тулеев уволил своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики региона Нину Лопатину
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уволил своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики региона Нину Лопатину, сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на анонимный источник. Причины отставки пока не названы.
Отставка местных властей была одним из требований митинга в центре Кемерова 27 марта. Жители города также требовали предоставить достоверную информацию о количестве погибших на пожаре в торговом центре. По официальным данным, погибли 64 человека. В МЧС говорят, что не располагают информацией о пропавших без вести. Ранее родственники заявили, что неизвестна судьба около 80 человек.
Комментарии31
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georg100 28 марта 2018 | 11:34
Только требование было уволить Тулеева и путина
telaviv001 28 марта 2018 | 11:36
georg100: Давайте расширим. Уволить Тулеева и Путина и тут же на их место поставить Навального. И сразу счастье.
pavelmistery 28 марта 2018 | 11:41
Вместо того, чтобы самому уйти в отставку, он увольняет людей, которые всего лишь выполняли его приказы...
kottigr1 28 марта 2018 | 11:47
pavelmistery: Почему глава МЧС, чьи подчиненные дали добро на работу этого конвейера смерти ещё не в отставке !?.. Почему те должностные лица, с чьего согласия, действовал этот Бухенвальд для детей ещё не под стражей.. !!?
Причиной пожара в Торговом центре в Кемерове была российская коррупция, которой покровительствует узурпатор власти В.В.Путин..
Никто из "соратников" самозванца Путина даже не пострадал за то что разрешил работать этому конвейеру для убийства...
Другие «Зимние вишни» по всей России ждут в гости следующих российских ребятишек..
igorrrpadlowitchs 28 марта 2018 | 12:02
pavelmistery: дешёвые жесты для толпы! Завтра этим уволенным, чтобы не мозолить народу глаза, найдут тёплые места ! Если народ промолчит и сейчас промолчит и даст возможность этой мрази старой остаться в кресле, то не за горами очередная трагедия!
mews Михаил Степанцов 28 марта 2018 | 11:44
telaviv001, давайте сузим. На место Путина никто Навального ставить не предлагает, в том числе сам Навальный. Место Путина должно быть оставлено пустым навсегда.
Если кому-то кажется, что речь идет про пост президента, то им полезно вспомнить период, когда на Путине висела этикетка "глава правительства", а место в политике он занимал ровно то же. что и сегодня, и, например, "президент" Медведев слушался его также, как и сегодня.
Или, может, кто-то воображает, что Путин и Грудинин были двумя равноправными кандидатами в президенты, ну вот поддержали избиратели Путина, но могли бы и Грудинина, просто Путин им показался лучше? Ерунда какая, все прекрасно понимают, что было голосование по подтверждению полномочий Путина и необходимая для формальной процедуры группа массовки.
Так вот то место, которое реально сейчас занимает Путин в политике и должно остаться пустым,
tks 28 марта 2018 | 11:48
mews: "Свято" место пусто не будет, даже если пусто станет существу, его занявшему!
mews Михаил Степанцов 28 марта 2018 | 11:51
tks, Слободан Милошевич контролировал все аспекты политической жизни Сербии, занимая формально разные посты в Сербии и СРЮ. "Существу" стало "пусто". Разве кто-либо занял освободившееся "свято место"?
telaviv001 28 марта 2018 | 12:00
mews: Соглашусь с Вами ровно до того места, где Вы пишете, что было голосование. Дальше я знаю, что это голосование признано, как бы не старались представители не голосовавших или голосовавших за других кандидатов, представить это по другому. Много необходимо сделать для того чтобы стать цивилизованной страной, и в том числе, цивилизовано провести процедуру импичмента, если хотите. Орать "Путина в отставку", "Свергнуть", осуществить революцию... Пробуйте, будете выглядеть как Ливия или Украина, на выбор. История либеральных революций достаточно показательна. Очень цивилизовано было объявление национального траура Навальным. Пытаюсь представить себе такое в любой другой стране, кроме банановой, не могу.
telaviv001 28 марта 2018 | 12:02
telaviv001: Поведение всех, считающих что Путин проиграл идентично Х. Клинтон и демократов в США.
gvzdk 28 марта 2018 | 12:18
telaviv001:" Пытаюсь представить себе такое в любой другой стране, кроме банановой, не могу"
А представить клоунов-кандидатов, отсутствие нормальных дебатов,принципиальное отсутствие на этих дебатах одного из кандидатов, отсутствие понятной программы у этого кандидата и т.д. - это конечно не банановая страна....
volandvovan 28 марта 2018 | 11:53
telaviv001: А почему бы и нет-чем Путин лучше Навального -у нас незаменимых нет -отсидел свое и проваливай ...
telaviv001 28 марта 2018 | 12:14
volandvovan: я напишу что Путина выбрали на выборах, а Вы возразите, мол знаем мы эти выборы. Сказали либералы в отставку, и все должны послушаться.
ihtem 28 марта 2018 | 11:36
Система из безграничного количества козлов, вряд ли изменится без двух козлов отпущения. «Отряд не заметил потери бойца.»
ura_123 28 марта 2018 | 11:38
Требовали уволить Тулеева,а оно вона как...
varangian2011 28 марта 2018 | 12:15
ura_123: Дело в том, что в аналогичном плачевном противопожарном состоянии находится половина зданий по всей России. Поэтому даже увольнение Тулеева здесь мало. Снимать нужно как минимум министра ЧС, который напрямую подчиняется только президенту.
antimrakobes 28 марта 2018 | 11:40
Ох как пыжется Тулеев сохранить своё кресло!
alexander25101977 28 марта 2018 | 11:42
Сам уйди ещё, старая клизма.
ha12raz 28 марта 2018 | 11:43
Началось выбрасывание собак с боярского двора
choma 28 марта 2018 | 11:43
Ага, самому слабо уволиться, бывший горе-коммунист, как он языком цокал, когда якобы Гайдар притеснял горняков. Цоканье вылилось в полное убожество, привет Зюганову
platonnekafrin 28 марта 2018 | 11:44
Торг был тут явно не уместен и даже жизненно опасен, но дряхлый мозг этого осмыслить не мог.
tks 28 марта 2018 | 11:46
Желе студёнистое растряслось не на шутку от липкого страха...
all_seeing74 28 марта 2018 | 11:47
Тулееву лучше бы застрелиться. Тварь пресмыкающаяся!!((
igorrrpadlowitchs 28 марта 2018 | 12:05
all_seeing74: 'тулееву лучше бы застрелиться'- невозможно пулей убить дерьмо!
all_seeing74 28 марта 2018 | 12:10
igorrrpadlowitchs: это точно(((. Эта сволочь не утонет и после этого(((
kochar 28 марта 2018 | 11:49
Лучше бы сам себя уволил и всю эту шоблу пенсионер ничтожный.
persona_non_grata 28 марта 2018 | 11:53
А себя забыл?
all_seeing74 28 марта 2018 | 11:59
Сейчас слушаю разворот и охреневаю! Кореспондент с какого то мемориала про толпу которая собирается по приказу администрации наверное, дословно: сейчас они собрались., ждут. Сейчас дадут команду и начнется скорбь! / конец цитаты. Ребята!! Вы там бл совсем охренели?!!!!! Какая скорбь по команде?!!! Гореть вам суки в аду!!!) эти ублюдки даже скорбят по команде, козлы!!!(((
pabolo 28 марта 2018 | 12:03
Не поможет, старую колоду списали. Такое лизание задницы даже путену не понравилось.
ksergey 28 марта 2018 | 12:05
Надо бы добавить к этому: "и сам после этого подал в отставку". Великий Карл Маркс в настоящее время растерялся бы, откуда ни возьмись, появился "класс чиновников". Куда его отнести? Это и не капиталисты, и не рабочий класс, и уже не слуги народа? Это такая властная структура с которой на местах может бороться только Президент, но для этого и ему надо выехать самому на место и возглавить эту борьбу. Задумался бы Карл Марс и о роли нашей ГД РФ, ну зачем, например, пожарную службу передали из подчинения МВД в подчинение МЧС. Может быть хотели, чтобы пожарные инспекции работали лучше? Пришлось бы великому Карлу переписать свой труд и озаглавить, положим так: "Капитал и его влияние на Гос. Структуры".
jetsam 28 марта 2018 | 12:08
ksergey: не несите пургу и не трогайте карла.
это не класс. это обычная банда уголовников. временно на свободе.
но, пахан уже в розыске. гаага ждет-с.