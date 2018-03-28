Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уволил своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики региона Нину Лопатину, сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на анонимный источник. Причины отставки пока не названы.

Отставка местных властей была одним из требований митинга в центре Кемерова 27 марта. Жители города также требовали предоставить достоверную информацию о количестве погибших на пожаре в торговом центре. По официальным данным, погибли 64 человека. В МЧС говорят, что не располагают информацией о пропавших без вести. Ранее родственники заявили, что неизвестна судьба около 80 человек.