Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с видео-обращением к жителям Кузбаса
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с видео-обращением к жителям Кузбаса, он утверждал, что «определённые силы пытаются стравить людей и раскачивают ситуацию». Тулеев поблагодарил всех, кто поддержал жителей Кузбасса после пожара в торговом центре.
Комментарии55
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
blindpew_33 28 марта 2018 | 11:50
Нет, это не лечится. :-(((
И ведь не уволят его.
Во-первых, "своих не бросаем".
Во-вторых, это будет выглядеть уступкой общественным настроениям, а пацанские понятия такого не допускают.
Так и будем деградировать дальше.
otets_zvezdonyi_ 28 марта 2018 | 11:56
blindpew_33: путин увольняет только тех, кто ворует из его общака... а если кого-то прохожего случайно ножиком пырнул, то это ерунда
ghazaryan_s 28 марта 2018 | 11:52
А извиниться?
newman 28 марта 2018 | 11:55
Тулеев - ты ХОЛУЙ, УХОДИ! Люди погибли из-за твоих продажных чиновников на местах! Чего там стравливать, если у некоторых семья погибла, им нужно ты и твои чинуши покаялись! Подай в отставку, сбереги остатки совести!
fmsf FMSF 28 марта 2018 | 12:09
newman:
Да нет у него даже остатков. Если даже и были когда-то. В чем очень сомневаюсь.
hz6691 28 марта 2018 | 12:02
Какие "определенные силы" помешали губернатору попросить прощения у жителей Кемерово? Какие "определенные силы" помешали губернатору контролировать безопасность людей в общественных зданиях?
Видится только одна такая сила, - сила, которая лишила губернатора совести.
jetsam 28 марта 2018 | 12:05
hz6691: ну что вы право... какая у свиньи совесть???? отродясь не бывало.....
у него и позвоночника-то нет. одна жопа во все лицо.
endymion 28 марта 2018 | 12:05
Это обращение не к жителям Кузбасса, а к Путину.
vlad_sabbath 28 марта 2018 | 12:06
Тулеев от многолетнего холуйства уже давно выжил из ума.
Ничего другого от него ждать не приходится.
Только давление всенародного гнева и протеста может сделать своё дело.
Надо защитить от них жизни - свои и пока еще живых детей.
fmsf FMSF 28 марта 2018 | 12:08
Эту сволочь надо отправлять на принудительное лечение.
vlad_sabbath 28 марта 2018 | 12:09
fmsf: Да кому он нужен-то....
kapitankolbaskin 28 марта 2018 | 12:09
как же мы терпим всю эту мразь?!
Ужас как стыдно...
yuriykyvich 28 марта 2018 | 12:09
Тут многие "путриоты" (портянки) обвиняют "либерастов" в плясках на костях, когда те указывают на истинных виновников подобных трагедий (пресловутая "Вертикаль Власти").
При этом эта самая "Власть", которая за взятки допускает саму возможность повторения подобных трагедий, вместо того что бы признать свою вину и покаяться (нет не перед Президентом, а перед народом), тут же начиная верещать про "определенные силы", которые "раскачивают лодку". Ну разве не верх цинизма?!?
bazilgu 28 марта 2018 | 12:12
Какая все-таки падаль правит Кемеровской областью! Трусливый холуй.
nds 28 марта 2018 | 12:15
Клинический идиот. И окружение себе подобрал такое же.
anji70 28 марта 2018 | 12:20
Сволочь дожила до старости, но совести не нажила.