Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с видео-обращением к жителям Кузбаса, он утверждал, что «определённые силы пытаются стравить людей и раскачивают ситуацию». Тулеев поблагодарил всех, кто поддержал жителей Кузбасса после пожара в торговом центре.