Лукойл вышел на первое место по капитализации среди российских нефтегазовых компаний, обогнав Газпром

На московской бирже акции Лукойла подорожали до 3тысяч 900 рублей, и капитализация компании достигла 3 триллионов 317 миллиардов рублей. Капитализация Газпрома снизилась до 3 триллионов 314 миллиардов. На первом месте Сбербанк – более 5,5 триллионов, сообщает Интерфакс.