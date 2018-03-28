Лукойл вышел на первое место по капитализации среди российских нефтегазовых компаний, обогнав Газпром
На московской бирже акции Лукойла подорожали до 3тысяч 900 рублей, и капитализация компании достигла 3 триллионов 317 миллиардов рублей. Капитализация Газпрома снизилась до 3 триллионов 314 миллиардов. На первом месте Сбербанк – более 5,5 триллионов, сообщает Интерфакс.
Комментарии8
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neyexo 28 марта 2018 | 11:12
Значит, пора их проверять ...
honduras_on_kolima 28 марта 2018 | 11:26
Интересная деталь: из-за скандала с утечкой данных юзеров Фейсбук за неделию потерял в капитализации как раз стоимость Грязьпрома или Поцнефти.
Ну, а Лукойлу приготовиться, можно поднять архивы про Юкос.
proxit 28 марта 2018 | 11:14
Лукой хитро освободился от украинских активов, а Газпром вместе с Винницкими евреями подло хотел подолить гидных селюковых европейцев....
dennik 28 марта 2018 | 11:15
А где же Роснефть!? Сечин гениальный менагер!!!!!!! :-)))))
neyexo 28 марта 2018 | 11:38
dennik: сечин пока запрягает ..
ostanovka 28 марта 2018 | 11:22
Не Лукойл вышел, а Газпром завалился.
Три триллиона деревянных это целых 50 миллиардов вечнозелёных, это ого-го какие деньжищи. Эппл с Алибабой и Амазоном просто плачут от зависти.
nuvseunasok 28 марта 2018 | 11:23
Самое время предъявить претензии и тоборать. А, Агнесса Ивановна Cечина ? ;-)
ha12raz 28 марта 2018 | 11:33
Т. е. будущее людей спи.....жено.