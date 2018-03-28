Сборная России проиграла в Петербурге команде Франции в товарищеском матче
Сборная России проиграла в Петербурге команде Франции в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.
Главный тренер французской команды Дидье Дешам выставил на Зенит-Арене сильнейший состав, который настолько мощен, что в запасе остался один из лучших форвардов мира Антуан Гризманн. Он появился во втором тайме, но и без него ослабленной травмами российской защите было крайне трудно играть против Киллиана Мбаппе, который забил два мяча, Поля Погба, реализовавшего штрафной и других звезд. В отличие от матча с Бразилией россиянам, а точнее Федору Смолову все-таки удалось забить. 3-1 в пользу сборной Франции. Главный тренер Станислав Черчесов, впрочем, остался доволен игрой. Он просил футболистов атаковать даже против такого сильного соперника. Повышенные меры безопасности привели к тому, что значительная часть публики опоздала к началу матча, а некоторые болельщики смогли попасть на свои места только ко второму тайму.
До матча открытия чемпионата мира нашей команде предстоит сыграть еще две встречи с Австрией и Турцией, соответственно 30 мая и 5 июня.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 11:10
Какой же это "товарищеский" матч, если футболисты из агрессивного блока НАТО специально нагло обыграли нашу сборную, чтобы ещё сильнее расстроить нацдилера, которому в последнее время пришлось пролить немало слёз?!
sculll 28 марта 2018 | 11:19
mikhail_spb_: Рыбята " либералы" вот это вот существо за вас. Стыдно?
b522 28 марта 2018 | 11:32
sculll: Да, мне стыдно за страну, где детский тренер получает в разы меньше, чем тренер в Африке (ЮАР) получающий (рубли) 86 тысяч...
Мне обидно и я (либерал) хочу изменить это к лучшему. Вы, пирдосы, наслаждаетесь этим уродством. Вот и вся разница.
sculll 28 марта 2018 | 11:38
b522: А мне обидно, что наша говённая оппозиция водится с такими ублюдками, как украинский пранкер и из за этого за ЕР и Путина будут голосовать до их смерти.
b522 28 марта 2018 | 11:48
sculll: Флаг в руки.