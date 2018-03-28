Сборная России проиграла в Петербурге команде Франции в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

Главный тренер французской команды Дидье Дешам выставил на Зенит-Арене сильнейший состав, который настолько мощен, что в запасе остался один из лучших форвардов мира Антуан Гризманн. Он появился во втором тайме, но и без него ослабленной травмами российской защите было крайне трудно играть против Киллиана Мбаппе, который забил два мяча, Поля Погба, реализовавшего штрафной и других звезд. В отличие от матча с Бразилией россиянам, а точнее Федору Смолову все-таки удалось забить. 3-1 в пользу сборной Франции. Главный тренер Станислав Черчесов, впрочем, остался доволен игрой. Он просил футболистов атаковать даже против такого сильного соперника. Повышенные меры безопасности привели к тому, что значительная часть публики опоздала к началу матча, а некоторые болельщики смогли попасть на свои места только ко второму тайму.

До матча открытия чемпионата мира нашей команде предстоит сыграть еще две встречи с Австрией и Турцией, соответственно 30 мая и 5 июня.