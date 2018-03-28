Депутаты заксобрания Приморья просят правительство отложить повышение утилизационного сбора на авто
Депутаты законодательного собрания Приморского края просят правительство отложить повышение утилизационного сбора на автомобили с апреля на сентябрь. Гражданам хотят дать время на то, чтобы адаптироваться к изменениям. О том, что сбор повысят после президентских выборов, заявлял министр промышленности Денис Мантуров. По его словам, повышение согласовано семи ведомствами и должно составить 15 процентов. Однако, по сведениям «Коммерсанта», после пересчёта повышение может оказаться существенно выше. Для легковых автомобилей с двух-трёхлитровыми двигателями сбор вырастет на 49 процентов, а для грузовиков может вырасти на 130 процентов.
Комментарии3
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rqoswen 28 марта 2018 | 11:08
Ну что, бараны? Выбрали? Получайте ответку бугага
clingerwinger 28 марта 2018 | 12:01
rqoswen: лишь бы не было 90х.
mikhail_spb_ 28 марта 2018 | 11:12
Нельзя откладывать!
Деньги срочно нужны на строительство мостов и космодромов, а также съёмку на "союзмультфильме" новых мультиков про ядерные ракеты на атомных двигателях.