Депутаты заксобрания Приморья просят правительство отложить повышение утилизационного сбора на авто

Депутаты законодательного собрания Приморского края просят правительство отложить повышение утилизационного сбора на автомобили с апреля на сентябрь. Гражданам хотят дать время на то, чтобы адаптироваться к изменениям. О том, что сбор повысят после президентских выборов, заявлял министр промышленности Денис Мантуров. По его словам, повышение согласовано семи ведомствами и должно составить 15 процентов. Однако, по сведениям «Коммерсанта», после пересчёта повышение может оказаться существенно выше. Для легковых автомобилей с двух-трёхлитровыми двигателями сбор вырастет на 49 процентов, а для грузовиков может вырасти на 130 процентов.