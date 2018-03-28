Минувшей ночью рядом с полигоном Ядрово зафиксировано превышение ПДК сероводорода
В администрации Волоколамского района утверждают, что оно было кратковременным и разовым. Чиновники говорят, что сейчас ситуация нормализовалась. Однако районное управление системой образования рекомендовал перенести начало занятий в школах на 10 часов. С 21 марта дети в районе посещают школу по усмотрению родителей.
Кроме того, началась масштабная диспансеризация детей, которая продлится 2 — 3 месяца. Взрослые также могут обратиться к медикам по собственному желанию. Ежегодно в Подмосковье поступает более 10 миллионов тонн мусора. Об этом сообщил в нашем эфире губернатор Московской области Андрей Воробьев. Конкурс по выбору регионального оператора по сбору отходов завершится в Подмосковье в мае, сегодня в мусорном бизнесе принимает участие «не пойми кто», добавил Воробьев.
Комментарии9
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georg100 28 марта 2018 | 11:19
По заявлениям волоколамцев, их требования не носят политических требований (они вне политики), так зачем эту новость транслировать на Эхо ?
Пусть дальше ведут свою борьбу один на один с властями МО, мне их свалка не мешает.
evgolius7 28 марта 2018 | 11:23
Волоколамск — символ путинской России.
Город, о котором с полным основанием можно сказать: « Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!»
Предлагаю вне политики провести крестный ход...
Может поможет?
proxit 28 марта 2018 | 11:20
Портянки не смогут креативно решить проблему.
Был бы жив Немцов - Борис вернул бы Волоколамск Литве, а за газовую атаку на подданных Москвы, нанёс бы по Литве ядерный удар, после чего всей Европой можно было бы складировать отходы на территории Литвы и Польши.
rogerrabbit 28 марта 2018 | 11:28
proxit: нанёс бы по Литве ядерный удар
это к свежеизбранному, пожалуйста
proxit 28 марта 2018 | 11:38
rogerrabbit:
У Трампа на это кишка тонка, а вот Немцов или Белковский, который при помощи 6-го флота США хотел затопить ваш портяночный Крым, - смогли бы.
budweiser23 28 марта 2018 | 11:28
оно было кратковременным и разовым....
---------
Разово не считается!
poluputing 28 марта 2018 | 11:30
терпилы то терпилы, но если детей начали травить и жечь, может всё-таки встрепенутся? Хотя надежды мало, исходя из реакций ранее
lisitsa1962 28 марта 2018 | 11:39
poluputing: Не встрепенутся. Накатят, поплачут пьяными слезами и пойдут новых детей делать. В стране Кущёвке Майданов не бывает.
platonnekafrin 28 марта 2018 | 11:33
"Кратковременно и разово", т.е. экспериментальное табло Воробьева даже здоровый пук фиксирует? Ну как тут спать спокойно?!