Минувшей ночью рядом с полигоном Ядрово зафиксировано превышение ПДК сероводорода

В администрации Волоколамского района утверждают, что оно было кратковременным и разовым. Чиновники говорят, что сейчас ситуация нормализовалась. Однако районное управление системой образования рекомендовал перенести начало занятий в школах на 10 часов. С 21 марта дети в районе посещают школу по усмотрению родителей.

Кроме того, началась масштабная диспансеризация детей, которая продлится 2 — 3 месяца. Взрослые также могут обратиться к медикам по собственному желанию. Ежегодно в Подмосковье поступает более 10 миллионов тонн мусора. Об этом сообщил в нашем эфире губернатор Московской области Андрей Воробьев. Конкурс по выбору регионального оператора по сбору отходов завершится в Подмосковье в мае, сегодня в мусорном бизнесе принимает участие «не пойми кто», добавил Воробьев.