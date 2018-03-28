На благотворительный счёт для семей погибших в Кемерове за 2 дня перечислено 192 миллиона рублей
На благотворительный счёт для семей погибших в Кемерове за 2 дня перечислено 192 миллиона рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию Кемеровской области.
Комментарии3
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kottigr1 28 марта 2018 | 11:10
Сейчас могилки детей закидают деньгами, а родственникам продавшим своих детей заклеят рты купюрами..
Зачем нужна такая страна, где человеческая жизнь превращена в грязь на барских сапогах.. ?
a_i_zhukov 28 марта 2018 | 11:12
читайте ниже. Это деньги одного олигарха, владельца Штенгелова.
А люди перечисляют деньги в Красный крест
a_i_zhukov 28 марта 2018 | 11:10
Алексей Венедиктов, УВОЛЬТЕ, пожалуйста, НАХРЕН
горе-журналиста, который написал эту новость!!!
Про 192 миллиона - правда, но это деньги были переведены на "благотворительный" фонд не людьми (тысячами неравнодушных граждан), а ОДНИМ человеком!!!
Эту сумму перевел (откупился) ГЛАВНЫЙ /последний владелец ТРК "Зимняя вишня" г-н Штенгелов (он долларовый миллиардер, проживает в Австралии", хозяин "кириешек"). Он оплатил за каждую смерть из расчета 3 миллиона за человека.
Считайте: 192 000 000,00 делим на 3 000 000,00 получается ровно 64 человека. И сообщило МЧС