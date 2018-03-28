На митинге в Кемерово было не мало случайных людей, утверждает вице-губернатор Кемерово Владимир Чернов
По его оценке, мероприятие было, в том числе, направлено на дискредитацию власти. «Губернатор Тулеев правильно сделал, что не вышел к митингующим. Он сегодня встретится с родственниками погибших», добавил Чернов. Его цитирует Интерфакс.
Комментарии41
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a_111111 28 марта 2018 | 11:42
Это он и его шеф случайные люди на своих местах
pravdatut 28 марта 2018 | 11:45
Завтра скажут, что в трагедии виноват Запад!
kochar 28 марта 2018 | 11:47
То есть,если не пострадал от тебя никто то ты случайный люд.
Дикость плюс ничтожество равно презерватив.
gala21 28 марта 2018 | 11:49
маразматики хреновы. Страдают паранойей преследования. Рейсы отменили в этот день. Трепло хреново.
zhrv 28 марта 2018 | 11:49
"Случайные люди" - это те, у кого не погибли близкие, кто не сочувствует пострадавшим и погибшим?
Тогда Чернов и есть- самый настоящий "случайный людь", или нелюдь.
vova36 28 марта 2018 | 11:55
во власти случайные люди, угодные случайному человеку которого презентовал случайный с 1996 года
persona_non_grata 28 марта 2018 | 11:58
Мерзотина
pabolo 28 марта 2018 | 12:05
Черт он и его полуразложившийся губер.
vpu2011 28 марта 2018 | 12:18
Сложно подобрать цензурные слова.
Т.е. этот деятель хочет сказать: вот у кого сгорели родные и близкие, те не случайные, а остальные, пока их близкие не умрут, пусть сидят на жопе помалкивают.
Ну, росеяне, подписывайте, вот этим, всякие неразглашения, согласовывайте с ними митинги. Ваше мнение им очень ценно.