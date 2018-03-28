В МЧС заявили об отсутствии пропавших без вести после пожара в Кемерове

Тела всех погибших обнаружены. Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» стали 64 человека. 27 уже опознаны, по шести потребуется дополнительная экспертиза. Все останки переданы Следственному комитету, сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов. По его словам, информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, нет. Аксенов также подтвердил, что среди погибших 41 ребенок. Также известно о 76 пострадавших, 14 из них остаются в больницах.

Накануне кемеровские власти опубликовали список погибших и пропавших без вести. В нем было 63 имени. При этом Следственный комитет сообщал, что располагает заявлениями о пропаже 67 человек. Ведомство объясняло, что не будет публиковать списки до завершения экспертизы, чтобы избежать ошибок.

Между тем, люди, собравшиеся накануне на стихийный митинг в Кемерове, обвиняли власти в сокрытии данных о жертвах трагедии. Появилась информация, что счет идет на сотни. Штаб, созданный родственниками погибших и пострадавших, собрал данные о 86 пропавших при пожаре. Позже, после проверок, список сократился до 77.

Сегодня начались первые похороны. Они будут продолжаться еще несколько недель по мере опознания погибших. По всей стране объявлен общенациональный траур.