В МЧС заявили об отсутствии пропавших без вести после пожара в Кемерове
Тела всех погибших обнаружены. Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» стали 64 человека. 27 уже опознаны, по шести потребуется дополнительная экспертиза. Все останки переданы Следственному комитету, сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов. По его словам, информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, нет. Аксенов также подтвердил, что среди погибших 41 ребенок. Также известно о 76 пострадавших, 14 из них остаются в больницах.
Накануне кемеровские власти опубликовали список погибших и пропавших без вести. В нем было 63 имени. При этом Следственный комитет сообщал, что располагает заявлениями о пропаже 67 человек. Ведомство объясняло, что не будет публиковать списки до завершения экспертизы, чтобы избежать ошибок.
Между тем, люди, собравшиеся накануне на стихийный митинг в Кемерове, обвиняли власти в сокрытии данных о жертвах трагедии. Появилась информация, что счет идет на сотни. Штаб, созданный родственниками погибших и пострадавших, собрал данные о 86 пропавших при пожаре. Позже, после проверок, список сократился до 77.
Сегодня начались первые похороны. Они будут продолжаться еще несколько недель по мере опознания погибших. По всей стране объявлен общенациональный траур.
Комментарии28
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skolzki 28 марта 2018 | 11:01
Фейковую информацию о «более 300 погибших» в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово распространило существо под названием «украинский телефонный НЕДОпранкер Евгений Вольнов»Итак, под псевдонимом «Евгений Вольнов» скрывается некто Никита Андреевич Кувиков, родившийся 4 ноября 1986 года в Донецке. В 1998 году из Донецка семья перебралась в Ялту. Затем Никита Кувиков жил в Черкассах и недолгое время в Киеве. Образование у этого клоуна среднее неоконченное. 9 августа 2005 был задержан за покупку наркотиков. Последний взестный адрес Кувикова (Вольнова) - г. Черкассы, ул. Героев Днепра, д.69, кв.425. Но последнее время Кувиков (Вольнов) кочует по съемным квартирам, поэтому его постоянное место жительство меняется после каждого возможного прихода недовольных собеседников.А теперь самое главное. Как оказалось это существо Вольнова (Кувикова) связывает с российской либерально-оппозиционно-националистической тусовкой очень многое. Так в сентябре 2016 года Вольнов совместно с оппо-блогером Алексеем Навральным, партнёром Наврального и политконсультантом Ксении Собчак Станиславом Белковским и националистом Дмитрием Демушкиным участвовал в совместной рекламной кампании по выборам в Госдуму другого националиста Вячеслава Мальцева. Мальцев шел от партии «Парнас» Михаила Касьянова. В СЕТИ ЕСТЬ ИХ СОВМЕСТНЫЙ РОЛИК ,а на сайте эхо это растиражирует всё вам некий гражданин Израиля пишущий тут под разными никами -Яков Мандельштам ,а так же его украинские недоблогеры с "Украинской Правды.
kottigr1 28 марта 2018 | 11:05
skolzki: Почему глава МЧС, чьи подчиненные дали добро на работу этого конвейера смерти ещё не в отставке !?.. Почему те должностные лица, с чьего согласия, действовал этот Бухенвальд для детей ещё не под стражей.. !!?
Причиной пожара в Торговом центре в Кемерове была российская коррупция, которой покровительствует узурпатор власти В.В.Путин..
Никто из "соратников" самозванца Путина даже не пострадал за то что разрешил работать этому конвейеру для убийства... Другие «Зимние вишни» по всей России ждут в гости следующих российских ребятишек..
skolzki 28 марта 2018 | 11:11
kottigr1: Потому что ты недоблогер вместе с твоими поддельниками в 91 году , когда ещё занимался залоговыми аукционами говорил на всех углах , что РЫНОК ВСЕ РАССТАВИТ ПО СВОИМ МЕСТАМ , главное бизнес не трогать
kottigr1 28 марта 2018 | 11:14
skolzki: Рынок без конкуренции не существует.. Поэтому там где правит Мумия кладбищенская стабильность..
dokolle 28 марта 2018 | 11:34
Внимание!!
...............................
Кто-нибудь понял, почему и куда на видео с камеры наблюдения пропали три с половиной минуты?
15.56.33 и сразу перескок на 16.00.14
Прошу откликнутся.
.........................
Почему об этом молчат журналисты?
kottigr1 28 марта 2018 | 11:42
dokolle: Почему об этом молчат журналисты?
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Боятся показывать взрыв, от которого со слов очевидцев начался пожар..
dokolle 28 марта 2018 | 11:59
kottigr1: Все не могут бояться... что-то здесь не так... вопрос остается.
kottigr1 28 марта 2018 | 12:01
dokolle: Рассказ очевидца, находившегося в ТЦ:
"— ..Я был со старшей дочкой и её двоюродной сестрой. Так вот, я протиснулся в этот коридор, он сантиметров 70 шириной (около батута в детской комнате). И там увидел МЧС-ника. То есть стоит мужик в зелёной униформе. Думаю, что тут делает МЧС-ник. Пригляделся: нет, это просто рабочий.
— Местный?
— Не знаю, какая там униформа у местных рабочих, может быть, нанятый. Но это не был посетитель. Он стоял в этом закутке в зелёной куртке, а на полу валялись кучи проводов.. Вывод – там велись какие-то работы. "
Вот ссылка на полное интервью..
https://echo.msk.ru/blog/fomaneverov/2173032-echo/
Какие технические работы проводились перед самой трагедией в ТЦ ?
Почему пострадавшие в ТЦ утверждают, что причиной пожара был взрыв ?
Почему не допрошен этот "зеленый человечек" находившийся около проводов, ведь есть записи с камер видеонаблюдения и его личность легко можно определить ?
belovnikita 28 марта 2018 | 11:03
Больше веры вору карманнику, чем заявлениям моча-эса
vasya_von_smetankin 28 марта 2018 | 11:04
Даже если это правда, люди всё равно не поверят.
Ре-пу-та-ция.
skolzki 28 марта 2018 | 11:06
vasya_von_smetankin: Также Вольнова (Кувикова) связывают давние теплые отношения с партией «Парнас», и в том числе с её давними активистами Михаилом Касьяновым, Ильей Яшиным, Натальей Пелевиной, Андреем Зубовым и многими другими. Кроме «Парнаса» Вольнов поддерживает контакты с окружением Алексея Наврального (кстати, одним из первых распространившим фейк о трехстах погибших в Кемерово), в том числе, по информации из близкого круга Навального, непосредственно с главой штаба Леонидом Волковым. Именно с ним согласовывалась возможность совместного с Навальным участия в предвыборной кампании Мальцева.
Кроме «Парнаса» и Наврального Вольнов (Кувиков), по информации из Санкт-Петербурга, поддерживает и отношения с некоторыми структурами «Открытой России» Михаила Ходорковского. В частности, через руководство питерского отделения «Открытой России».
А если зайти на страничку Вольнова (Кувикова) в «Вконтакте», то среди тысяч друзей этого существа легко обнаружить таких персонажей, как Олег Максаков, работающий в «Открытая Россия - Санкт-Петербург», Андрей Федоров, трудящийся в петербуржском отделении «Парнаса», беглого мента-взяточника Эльшада Бабаева, отказавшегося от российского гражданства и многих других не менее интересных персонажей.
sculll 28 марта 2018 | 11:06
vasya_von_smetankin: У ваших " людей" работа такая-не верить.
poluputing 28 марта 2018 | 11:22
sculll: ну не всем же осознанно быть лохами, доверяй но проверяй
kryymsdyk 28 марта 2018 | 11:07
vasya_von_smetankin: за 20 лет вранья люди не утратили иммунитет к вранью, это хорошо. Плохо, только когда их самих это касается.
Хороший пример - вот этот несчастный отец, ставший знаменитым теперь, у которого погибли жена и трое детей и сестра. Был до воскресенья ярым путинистом крымнашистом.
kryymsdyk 28 марта 2018 | 11:06
Ну бред... тела при температуре 800 градусов в течении нескольких часов. Там ничего нельзя найти. Это ПЕПЕЛ, о котором так любит говорить наше телевидение.
sculll 28 марта 2018 | 11:27
kryymsdyk: Ну предлагаю всех пропавших по Россий, да заодно и по Украине вписать в жерты пожара. Хули, там же 800 градусов было.
agriment 28 марта 2018 | 11:32
kryymsdyk: 11:06, "Там ничего нельзя найти"
.
-Да никто уже и не ищет и МЧС озвучивает то, что у них есть на настоявший момент.
Но, наверняка в Кемерово есть горячая линия, куда поступают обращения от родственников потерявших своих детей, внуков, близких, знакомых.
Есть куча туева чиновников:
ЗАГСы, которые выдают свидетельства о смерти;
Пенсионные фонды в каждом районе, которые выдают пособие на погребение;
Кладбища- где происходят захоронения;
Церкви, где заказывают отпевания;
Где - то информация теряется? Где?
Наверняка на местах занимаются стыковкой данных,
и не ждут заключений посторонних, из других регионов, включая само занятого пЕарщика из Москвы с:" Ну бред...".
kryymsdyk 28 марта 2018 | 12:08
agriment: если люди подают заявление о пропаже родственников, мы этой информации можем не узнать. А если вся семья пропала и некому подавать заявление, а родня где-то в области и не каждый день контактирует? То нет и заявления. А люди ведь ходят в ТРЦ семьями.
petrovitchcolyan 28 марта 2018 | 11:16
Власть врет как дышит, вот можно же было и не скрывать что там были сотни детей, которые превратились в пепел и были смыты в канализацию при тушении, а высказать соболезнования ...
Все это знают и понимают , кроме главных виновников этой трагедии - коррупции и взятничества, идущей сверху вниз, начиная с "новоизбранного", который строит себе дворцы по всему миру и до мелкой сошки в Администрации области, города, поселка, министерства, правительства...
Вертикаль власти паааанимаишь.
sanchika 28 марта 2018 | 12:03
petrovitchcolyan: Власть нынешняя, безусловно, омерзительна. Но, ИМХО, все интернетные споры о количестве погибших - это, в сущности, бессмысленные спекуляции. Власть пытается убедить граждан, что погибших было мало. Противники власти - что их было много. Только вот что это доказывает-то? Если все-таки попытаться порассуждать... Основной вопрос к сторонникам конспирологической версии про 300-400 жертв очень прост: с какого потолка взяты цифры? Как я понимаю, не только пранкер-придурок их озвучивал. К сторонникам официальной точки зрения замечания чуть посложнее. Но не особо. Можно ли доверять информации от "инициативной группы", ездившей в морг, на фоне неоднократных заявлений о том, что часть трупов была вывезена за город? Эти люди вполне могли увидеть только то, что им дали возможность увидеть. На мой взгляд, истина где-то посередине между официальной и конспирологической версиями. Начало каникул. Выходной. Билеты на мультфильм, судя, к примеру, по кинотеатрам в нашем городе (мои дети смотрели в тот же день), пользовались изрядным спросом. Вместимость кинозалов (посмотрела на сайте к/т "Зимняя вишня", кому интересно - проверьте): 256 человек в большом зале и по 143 в малых. Итого максимально возможное количество зрителей - 542 человека. Учитывая, что залы были все-таки вряд ли на 100% заполнены, да и спаслось, слава богу, довольно много народа... думаю, 150-250 человек погибли. Вряд ли больше и вряд ли меньше. Это, разумеется, исключительно мое оценочное суждение. Опиралась исключительно на данные из открытых источников и собственные рассуждения. Более точно подсчитать предполагаемое количество погибших, кмк, можно следующим образом: поднять данные из билетных касс о точном числе проданных билетов и вычесть из этого числа количество выживших. Думаю, в такой ситуации они известны поименно. А вообще, конечно, не очень понятно, почему как власть, так и ее оппоненты настолько сильно цепляются за вопрос о числе погибших. Что, 64 человека не так жалко, как 400?
commeilfaut 28 марта 2018 | 12:09
sanchika: Потому что надоело вранье.
needroid 28 марта 2018 | 11:20
Как так нет пропавших без вести? Зачем МЧС расстраивает хохлотроллей, блогеров-либерастов и прочую демшизу, активно тиражирующих гнусь и пакости в соцсетях и в каментах Эха? У них же теперь будет траур... для них же чем больше жертв, тем веселее...
interim 28 марта 2018 | 11:26
власти, как всегда, обгадились и изолгались, настаивая на точности спущенной сверху цифры в 64 погибших. также и голоса на выборах считают - никакого отношения к реальности. только то, что выгодно ублюдочной безответственной власти.
считаем. 27 опознаны. в списке 64 погибших. остается 37 неопознанных. даже если в списке родственников из 77 пропавших человек, судьба которых неизвестна, все 37 неопознанных обнаружатся в в этом списке, то еще 40 остаются пропавшими без вести. .
итого: 64+40 = 104.. опять власть поймана на лжи и фальсификациях!
grossalexis_032018 28 марта 2018 | 11:40
Если вы согласны с этой хренью - попутного ветра в горбатые спины и шарик с портретом Пукина вам в руки ;))
От куда МЧС получает данные о пропавших - от ментор. Срок установленный при подаче заявления о пропаже - 3 (ТРОЕ) суток, через трое суток менты репу чесать начинают. Сколько жителей в Кемерово. Сколько времени прошло после пожара.
А через сколько нначальство начнет этим дурикам в погонах яйца отрывать - уже вчера ;00
belovnikita 28 марта 2018 | 11:52
grossalexis_032018: а если учесть что там были детдомовцы... которых точно никто искать не станет
ltyio 28 марта 2018 | 12:03
grossalexis_032018: "Срок установленный при подаче заявления о пропаже - 3 (ТРОЕ) суток" - ссылку на документ.
ltyio 28 марта 2018 | 12:05
Тем кто пишет, что жертв было больше. Вы люди или уроды ? А 64 погибших вам мало ? Почему вы желаете что бы жертв было больше ?
interim 28 марта 2018 | 12:20
ltyio:
Вы торгуетесь? а установить точные цифры погибших, опознанных и пропавших без вести для власти - разве это не обязанность властей? нужно точно знать и оперировать с точной информацией, а не торговаться: достаточно ои спущенных сверху цифр для скорби.. торгаши..(